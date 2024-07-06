Португалия при Роналду выиграла 1 из 11 топ-турниров – Евро-2016

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2016 Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат мира Футбол

У Криштиану Роналду лишь одна победа на топ-турнире в составе сборной.

Сегодня Португалия вылетела от Франции в четвертьфинале Евро-2024 (0:0, пенальти – 3:5).

Роналду сыграл за национальную команду на 11 чемпионатах Европы и мира. За это время португальцы выиграли Евро-2016, а также дошли до финала Евро-2004.

Ранее 39-летний форвард сообщил, что нынешний чемпионат Европы станет для него последним.

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152 комментария
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У Португалии до Роналду было 0 трофеев, так что не вижу в чем новость. Просто для хейтеров наброс
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Роналду утешающий Пепе это действительно достойный кадр. Две, без сомнения легенды, заканчивают свою великую карьеру может быть не так как хотелось....
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Хрена се новость)) для большинства игроков и стран мира нет ни одной победы на уровне сборных. Португалия так то это не Франция не Бразилия не Германия не Италия и тд, чтобы бесконечно претендовать на титулы. Не говоря том, что выиграть Евро за Португалию в тот период, когда ЧМ брали и доминировали только европейские команды - это было практически нереально
+51
-7
+44
Роналду в 40 - это чайный пакетик, который уже до 0 выжали, а он ещё пытается из себя что-то выдавить

35 лет - ресурс почти любого футболиста
Всё что дальше - издевательство над своим телом, и Криш начиная с 2021 года (вылет в 1/8 от Порту при впервые ужасной его игре) элементарно выдохся

Всё что мог сделать для сборной, он уже сделал (ЧЕ + ЛН как первые трофеи в её истории)

Можно заканчивать👍
Карьера удалась, а выиграть ЧМ с Португалией это как требовать в 2008 титул ЧЕ от Аршавина - мечта
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+34
Ответ Potapson
Роналду утешающий Пепе это действительно достойный кадр. Две, без сомнения легенды, заканчивают свою великую карьеру может быть не так как хотелось....
Пепе так вообще зверь
Когда с потрохами в забеге сожрал свежего Тюрама
+38
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Ответ Leon Petov
У Португалии до Роналду было 0 трофеев, так что не вижу в чем новость. Просто для хейтеров наброс
До Эдера*
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+18
Надеюсь Роналду закончит в сборной, я не хейтер, но вы сами все видели, он уже не тянет. Даже если не закончит, то пусть будет игроком резерва хотя бы.
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Ответ Leon Petov
У Португалии до Роналду было 0 трофеев, так что не вижу в чем новость. Просто для хейтеров наброс
Ой для хейтеров новость смотрите на него завтра Месси вылетит и ты первый будешь хейтить его
+21
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Достойный результат, но лучше бы он на это Евро не приезжал. Или выступил в роли помощника Мартинеса, лидера раздевалки, джокера со скамейки и т.д. А так мы увидели стоящее в чужой штрафной пугало некогда великого футболиста, целых пять матчей.
+11
-3
+8
Так в статье аккуратно уклонились от факта, что до Роналду 0 побед вообще))
+10
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+7
Желтушный мерзкий заголовок. Я напомню, что исторически Португалия никогда(!!!) не была великой футбольной державой, которая котировалась всерьез, как некий претендент на победу. На ЧМ-ах такого не было вообще никогда в истории, на Евро такое было лишь на Евро-2004(сплав поколения Фигу и компании + уже молоденький Рон + хозяйский статус), и еще была сильная Португалия при Эйсебио.

Поэтому задам другой вопрос, сколько топ-турниров(Евро и ЧМ) выиграла Португалия в своей истории БЕЗ Роналду? Правильный ответ попрошу угадать автору этой желтушной новости)
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Ответ vtsch4svws
Там где он плясал на бровке засчитали типа?
А что турнир из одного финального матча состоит что ли?
+9
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Ответ Ришад Хайруллин
Ой для хейтеров новость смотрите на него завтра Месси вылетит и ты первый будешь хейтить его
Аргентина всю жизнь была в топ-2 сборных ЮА, и брала трофеи до Месси
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Роналду уже передумал. Решил что через 4 года команде пригодится его опыт, как минимум, в пробитии пенальти и штрафных
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я ахерею, если он еще на чм 26 наметится
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Ответ 2vdhrvmmzf
Вам тоже смешно, что оказывается во всех бедах виноват Феликс, а не дед впереди, закончивший каждый матч с худшей оценкой среди обеих команд, отбегавший 5 матчей, 2 из них по 120минут и забивший ровно 0 голов)))))
А кто на этом евро кроме испанцев вообще может забивать?) у полуфиналиста Франции ни одного гола с игры. Хватит набрасывать
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+5
Ответ jjeka
Хрена се новость)) для большинства игроков и стран мира нет ни одной победы на уровне сборных. Португалия так то это не Франция не Бразилия не Германия не Италия и тд, чтобы бесконечно претендовать на титулы. Не говоря том, что выиграть Евро за Португалию в тот период, когда ЧМ брали и доминировали только европейские команды - это было практически нереально
Эх… где сейчас эта Италия, претендующая…
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+5
Криш уже забронировал себе билеты в США через два года, я уверен.
Вот же неуёмный старый нарцисс.
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Ответ Max Maximus
Роналду в 40 - это чайный пакетик, который уже до 0 выжали, а он ещё пытается из себя что-то выдавить 35 лет - ресурс почти любого футболиста Всё что дальше - издевательство над своим телом, и Криш начиная с 2021 года (вылет в 1/8 от Порту при впервые ужасной его игре) элементарно выдохся Всё что мог сделать для сборной, он уже сделал (ЧЕ + ЛН как первые трофеи в её истории) Можно заканчивать👍 Карьера удалась, а выиграть ЧМ с Португалией это как требовать в 2008 титул ЧЕ от Аршавина - мечта
Он едет на чм 2026
+7
-3
+4
Ну это уж совсем притянуто. А до него 0 за всю историю
+3
0
+3
Кришу надо уходить из сборной... Его уровень чемпионат верблюдов.. Там хоть до полтинника пусть играет чтобы забить тыщу годов.. Но в сборной должны играть лучшие
+4
-1
+3
Спасибо деду за победу! )))
+3
0
+3
А без него 0. Просто Португалия - это не Германия и не Франция, сильная команда, но не супер-топ. Что за тупой наброс? (вообще не фанат Роналду, просто не люблю тупость)
+4
-1
+3
Ответ Седрик Диаш
я ахерею, если он еще на чм 26 наметится
я думаю он и на домашний чм 2030 года поедет)
+3
0
+3
Ответ Гвардиола-мл.
Роналду уже передумал. Решил что через 4 года команде пригодится его опыт, как минимум, в пробитии пенальти и штрафных
Бедные воробьи, стенки и болельщики (
+4
-1
+3
Ответ &_Bishep_&
Справедливости ради, до Роналду Португалия за всю историю участвовала только на 5 крупных турнирах. При нем на 11.
справедливости ради, число команд увеличили при нем, легче стало попадать
+3
-1
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
11 чемпионатов мира/Европы. Вы только вдумайтесь в это! Дебютировал на международном турнире 20 лет назад! 20! Он великий!
Маттеус играл с 80го по 00й, выиграл ЧМ и ЧЕ, сыграл в 3х финалах ЧМ, что-то не вижу что бы вокруг него плясали как вокруг португальского якоря:)))
+4
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Ответ Станислав Л
справедливости ради, число команд увеличили при нем, легче стало попадать
Принимается. Безусловно, это аргумент.
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Ответ SaH4r.
Надеюсь Роналду закончит в сборной, я не хейтер, но вы сами все видели, он уже не тянет. Даже если не закончит, то пусть будет игроком резерва хотя бы.
Так он возьмет и добровольно на игрока ротации согласится, ага)
+2
0
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Я не пойму, с каких пор португалия стала топом? Она как была средней европейской командой до роналду, так ей и останется после его ухода. То что португалия все эти 10+ турниров была в фаворитах, это в первую очередь потому, что за них играл один из величайших игроков в истории. И все эти почитатели великого таланта эдера и тренерского гения мартинеса больше не вспомнят об этой сборной, как только кр7 закончит
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