Португалия при Роналду выиграла 1 из 11 топ-турниров – Евро-2016

У Криштиану Роналду лишь одна победа на топ-турнире в составе сборной.

Сегодня Португалия вылетела от в четвертьфинале (0:0, пенальти – 3:5).

сыграл за национальную команду на 11 чемпионатах Европы и мира. За это время португальцы выиграли , а также дошли до финала Евро-2004.

Ранее 39-летний форвард сообщил, что нынешний чемпионат Европы станет для него последним.

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