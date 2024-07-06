Португалия при Роналду выиграла 1 из 11 топ-турниров – Евро-2016
У Криштиану Роналду лишь одна победа на топ-турнире в составе сборной.
Сегодня Португалия вылетела от Франции в четвертьфинале Евро-2024 (0:0, пенальти – 3:5).
Роналду сыграл за национальную команду на 11 чемпионатах Европы и мира. За это время португальцы выиграли Евро-2016, а также дошли до финала Евро-2004.
Ранее 39-летний форвард сообщил, что нынешний чемпионат Европы станет для него последним.
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35 лет - ресурс почти любого футболиста
Всё что дальше - издевательство над своим телом, и Криш начиная с 2021 года (вылет в 1/8 от Порту при впервые ужасной его игре) элементарно выдохся
Всё что мог сделать для сборной, он уже сделал (ЧЕ + ЛН как первые трофеи в её истории)
Можно заканчивать👍
Карьера удалась, а выиграть ЧМ с Португалией это как требовать в 2008 титул ЧЕ от Аршавина - мечта
Когда с потрохами в забеге сожрал свежего Тюрама
Поэтому задам другой вопрос, сколько топ-турниров(Евро и ЧМ) выиграла Португалия в своей истории БЕЗ Роналду? Правильный ответ попрошу угадать автору этой желтушной новости)
Вот же неуёмный старый нарцисс.