Португалия – Франция. Роналду и Мбаппе играют. Онлайн-трансляция

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 онлайны Футбол

Сборная Франции играет с Португалией в 1/4 финала Евро-2024.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

В прямом эфире игру покажет Okko. 

Португалия – Франция 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 июля, 22.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ПортугалияДиогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пальинья, Витинья, Рафаэл Леау, Роналду.
ФранцияМеньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга, Гризманн, Мбаппе, Коло-Муани.

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142 комментария
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Окко у всех висит?
+69
0
+69
окко не работает, как матч посмотреть то
+33
-1
+32
Ответ MaXiMuM
Окко у всех висит?
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе, как говорится
+23
0
+23
502 Bad Gateway окко
+23
0
+23
Матч-тв, вы совсем ку-ку? Потом удивляются, что теряют права на РПЛ.
+23
-3
+20
Окко — параша.
+17
0
+17
Рано радовались персонажи, что не будет больше бесплатного ЛЧ на матч ТВ. Ураааа! Получи клятый матч тв. Вот вам окко, эксклюзивно за мои бабки, показывает мне 502 Bad Gateway Португалия-Франция.
+16
0
+16
Окко спасибо за не работающий сайт!
+16
-1
+15
С лч на ОККО такая же шляпа будет, скриньте
+14
0
+14
дурацкий окко, не работает. лучше бы вместо скупки прав серверов закупили
+13
0
+13
Да с матчем и так все ясно, другое дело каким образом подстава делается: до этого комментаторы матч говорили, что канал покажет ВСЕ матчи евро. Так что, по итогу - обычный обман граждан всей страны, и в момент матча по-тихому, без предупреждения включают экспертов, не сообщая о том, что трансляции не будет)
Матч - прощай, вот уж, действительно, днище))
+14
-3
+11
Ответ NickN
Потом некоторые кадры удивляются: "А че вы Матч ТВ хейтите"? Включаю Матч ТВ. Матч идет пять минут. Вместо этого показывают Чердака и компашку
Может, это из-за того, что они вообще не показывают этот матч, его показывает окко, не?)
+13
-2
+11
Окко, гори в аду
+11
0
+11
Спасибо ОЧКО.тв за отличную трансляцию!
+10
0
+10
Окко кусок говна
+10
0
+10
Окко опозорились
+10
0
+10
Матч тв оказывается топ) окко умер на первом нормальном эксклюзиве
+8
0
+8
Ответ Сытный мясной обед
окко не работает, как матч посмотреть то
Набирайте в поиске белорусский канал СТВ. Все бесплатно.
+7
0
+7
Ответ Anna Morgan
502 Bad Gateway окко
Аналогично
+6
0
+6
🇵🇹🇵🇹
+6
0
+6
Ответ MaXiMuM
Окко у всех висит?
Ага(((( И это им отдали еврокубки. Чую, будет весело до слёз!
+5
0
+5
Матч тв не показывает этот матч?? Что за дно?
+8
-3
+5
Ответ MaXiMuM
Окко у всех висит?
не, показывает)
+5
0
+5
https://k232.liveball.cc/match/1219959
Тут работает.
+5
0
+5
Но таки да, Окко - лошары.
Понятно, что их ддосят, похоже - но когда такой сервис пытается транслировать маччи на всю страну и не имеет защиты - ну такое.
+6
-1
+5
Честно хотел купить трансляцию на окко, но мертво висит, пимпл тв снова выручает😁
+5
0
+5
Ответ MaXiMuM
Окко у всех висит?
Так вы же сегодня хором радовались что наконец то лч на окно)))
+4
0
+4
окко, верни мои 99 рублей!
+4
0
+4
Ответ Любитель побеждать
Матч-тв, вы совсем ку-ку? Потом удивляются, что теряют права на РПЛ.
Клянусь они ненормальные
+5
-1
+4
Ну почему не показывают то
Позор
+3
0
+3
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