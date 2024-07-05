Португалия – Франция. Роналду и Мбаппе играют. Онлайн-трансляция
Сборная Франции играет с Португалией в 1/4 финала Евро-2024.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прямом эфире игру покажет Okko.
- Дата проведения
- 5 июля, 22.00, «Фолькспаркштадион»
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Португалия –
Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пальинья, Витинья, Рафаэл Леау, Роналду.
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Матч - прощай, вот уж, действительно, днище))
Тут работает.
Понятно, что их ддосят, похоже - но когда такой сервис пытается транслировать маччи на всю страну и не имеет защиты - ну такое.
Позор