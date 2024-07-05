Роналду не бил 1-й штрафной в матче с Францией, исполнил Бруну. Криштиану на 85-й пробил в стенку – у него нет голов со штрафных на Евро после 35 попыток

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Бруну Фернандеш Футбол

Криштиану Роналду не бил штрафной удар в матче с Францией.

На 42-й минуте штрафной удар исполнил Бруну Фернандеш, который пробил выше ворот.

На 85-й минуте Роналду с угла штрафной решил пробить сам и попал в стенку.

Напомним, в матче 1/8 финала со Словенией (0:0, 3:0 – по пенальти) Криштиану Роналду четыре раз бил со штрафных. Тогда Криштиану исполнил штрафные удары на Евро в 31-й, 32-й, 33-й и 34-й разы.

Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

Бруну отобрал у Роналду штрафной: согласовал ли? Или просто не выдержал статистики 1 из 60 на Евро и ЧМ?

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59 комментариев
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Теперь больше никогда не отдаст, типа "У тебя был шанс, щегол", Бруну дал повод
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Уже и из этого отдельная новость? 😀
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Обманул всех Криштиану, даже оператора.
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Ребят, я не усну сегодня, пока не узнаю. Ямаль стал самым молодом в истории Евро, при котором Роналду отдал пробить штрафной кому-то другому или нет??
+21
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Ответ Геннадий Тимченко
Раз Роналду такой плохой исполнитель штрафных укажи хорошего - были же на евро ещё 23 сборные, которым не мешал бить Роналду☝️ и сколько они забили голов со штрафных на этом ЕВРО❓🤔
Персофан
+21
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+11
Действительно нужна ОТДЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ для этого? Днище
+13
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+8
Ответ Лимит Лимитович
Уже и из этого отдельная новость? 😀
Ну так самый знаменитый человек из мира Селебрити

Заслуживает новостей на любой вкус
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Забавно, что бил Бруну, а всё равно считают попытки Роналду)
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Неужели это достойно целой новости? Неужели правда, что современная журналистика это хайп на популярном и пердануть инфоповодом?
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Бруну Фернандеш установил рекорд, став первым бьющим штрафной сборной Португалии, при котором Криштиану Роналду не пробивал штрафной сборной Португалии
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Ответ Лимит Лимитович
Ребят, я не усну сегодня, пока не узнаю. Ямаль стал самым молодом в истории Евро, при котором Роналду отдал пробить штрафной кому-то другому или нет??
Ямаль самый молодой футболист, который отправил кросса на покой своим пасом
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Теперь больше никогда не отдаст, типа "У тебя был шанс, щегол", Бруну дал повод
Раз Роналду такой плохой исполнитель штрафных укажи хорошего - были же на евро ещё 23 сборные, которым не мешал бить Роналду☝️ и сколько они забили голов со штрафных на этом ЕВРО❓🤔
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Так вот причина, по которой у Окко возникли проблемы с трансляцией )
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Ответ Headly
Неужели это достойно целой новости? Неужели правда, что современная журналистика это хайп на популярном и пердануть инфоповодом?
Впервые на спортсе?))
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Ахаххахаха, спорц выкрутился и набросил))
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Я думаю договорились, Бруно специально смпазал, типа лучше всё равно не сделает.
Теперь Гель спокойно ещё 35 раз по небесам палить может))
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Зачем об этом писать?)
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У Ямаля очередной рекорд на Евро получается ?!
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Криш молился чтобы Бруну не забил.
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Ждал эту новость с начала Евро!
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Ответ Headly
Неужели это достойно целой новости? Неужели правда, что современная журналистика это хайп на популярном и пердануть инфоповодом?
Хорошо хоть не книгу об этом написали
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Ответ Blaumerc
Ты уже неделю крутишь эту плёнку с 50 метров. Ну не заходит уже, придумай что нибудь другое на следующую неделю.
Ну как бы новых достижений у Месси за неделю не прибавилось - поэтому приходится вспоминать последнее, которое так безмерно удивило главного тренера сборной Аргентины: "и нахера он туда бежал❓🤦🤦🤦"
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Что сегодня в таборе на ужин ? Осетрина в трюфелях?
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Эх, в этот раз точно забил бы.
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Ответ Лимит Лимитович
Ребят, я не усну сегодня, пока не узнаю. Ямаль стал самым молодом в истории Евро, при котором Роналду отдал пробить штрафной кому-то другому или нет??
Ямаль стал самым молодым в истории, кто два раза подряд шатался где-то, пока в его зону шла передача :)
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ЗМ этому господину за это
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Ответ vtsch4svws
ЗМ этому господину за это
Главный претендент, по мнению Инфантино, на Копе - недавно пробежал 50 метров, после которых до сих пор не может очухаться - не смог даже попасть в створ ворот в серии послематчевых пенальти (слишком маленькие ворота оказались) 🤦🤢
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Бруну забил?
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Сейчас по Матчу показали стату Кришки и штрафных! Это трэш)) Конечно. Аля Обляков.
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36м забьет.Скриньте и грузите хату.
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