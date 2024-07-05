Роналду не бил 1-й штрафной в матче с Францией, исполнил Бруну. Криштиану на 85-й пробил в стенку – у него нет голов со штрафных на Евро после 35 попыток
Криштиану Роналду не бил штрафной удар в матче с Францией.
На 42-й минуте штрафной удар исполнил Бруну Фернандеш, который пробил выше ворот.
На 85-й минуте Роналду с угла штрафной решил пробить сам и попал в стенку.
Напомним, в матче 1/8 финала со Словенией (0:0, 3:0 – по пенальти) Криштиану Роналду четыре раз бил со штрафных. Тогда Криштиану исполнил штрафные удары на Евро в 31-й, 32-й, 33-й и 34-й разы.
Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.
Бруну отобрал у Роналду штрафной: согласовал ли? Или просто не выдержал статистики 1 из 60 на Евро и ЧМ?
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Теперь Гель спокойно ещё 35 раз по небесам палить может))