Роналду не бил 1-й штрафной в матче с Францией, исполнил Бруну. Криштиану на 85-й пробил в стенку – у него нет голов со штрафных на Евро после 35 попыток

Криштиану Роналду не бил штрафной удар в матче с Францией.

На 42-й минуте штрафной удар исполнил , который пробил выше ворот.

На 85-й минуте Роналду с угла штрафной решил пробить сам и попал в стенку.

Напомним, в матче 1/8 финала со Словенией (0:0, 3:0 – по пенальти) четыре раз бил со штрафных. Тогда Криштиану исполнил штрафные удары на Евро в 31-й, 32-й, 33-й и 34-й разы.

Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

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