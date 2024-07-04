Роберто Мартинес: «Роналду – пример для команды, он хочет побеждать каждый день. Работать с таким футболистом – привилегия»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Роналду – игрок с невероятным послужным списком, он бьет все рекорды.

Свежесть, которую он привносит, поражает. Криштиану является примером для всей команды, потому что хочет побеждать каждый день.

Работать с футболистом, который так предан своему делу, – привилегия», – сказал тренер сборной Португалии.

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23 комментария
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Теперь понятно, по какому принципу искали нового тренера для Роналду, ой для сборной Португалии
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Глубже, Роберто, глубже
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Уже не смешно даже, минус игрок в составе, Франция легко идёт в полуфинал
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Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя
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Сколько процентов времени матча с участием сборной Португалии показывают CR7 крупным планом?
Такое чувство, что 20-25, не меньше. И в фас, и в профиль, и со спины... и бегущего, и стоящего, и даже лежачего... Утомляет, если честно.
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Размазня, а не тренер.
Когда смотришь средний фильм, и то раздражаешься что линия антагониста прописана настолько бездарно и топорно что это не кажется реальным, а наоборот - наигранным.
В случае Роналду - это реальность. Реальность, в котором очередь среднего игрока с ограниченными скилами искусственно возвели, а теперь носятся с ним не зная что делать.
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вроде у клубники съедобной является передняя часть, но Мартинес я смотрю усердно нализывает заднюю
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Ответ Илья Ганин
Прошлый тренер усадил его на лавку, этот решил сделать всё наоборот
А вы думаете,почему прошлого тренера поменяли?
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Прошлый тренер усадил его на лавку, этот решил сделать всё наоборот
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Писать о нём комментарии тоже. Так что оплачивайте проезд граждане заходящие в новость
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Португалы говорят только о Роналду, будто у команды вообще нету никаких других проблем.
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Роберто, если сёстры Авейру держат тебя в заложниках и заставляют это говорить - моргни
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Да поставьте вы его уже в музей, на поле-то зачем выпускать?
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Ответ Илья Ганин
Прошлый тренер усадил его на лавку, этот решил сделать всё наоборот
А где сейчас прошлый тренер? Норм карьера после Португалии, за полтора года Польша-Бешикташ-Азербайджан, показывает свой уровень
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Ответ ЭкспертДиванный
А вы думаете,почему прошлого тренера поменяли?
Потому что отлетел от Марокко?
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Ответ олдовый манк
Уже не смешно даже, минус игрок в составе, Франция легко идёт в полуфинал
Ставь хату
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