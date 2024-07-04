Роберто Мартинес: «Роналду – пример для команды, он хочет побеждать каждый день. Работать с таким футболистом – привилегия»

Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Роналду – игрок с невероятным послужным списком, он бьет все рекорды.

Свежесть, которую он привносит, поражает. Криштиану является примером для всей команды, потому что хочет побеждать каждый день.

Работать с футболистом, который так предан своему делу, – привилегия», – сказал тренер сборной Португалии.

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