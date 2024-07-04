Роберто Мартинес: «Роналду – пример для команды, он хочет побеждать каждый день. Работать с таким футболистом – привилегия»
Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Роналду – игрок с невероятным послужным списком, он бьет все рекорды.
Свежесть, которую он привносит, поражает. Криштиану является примером для всей команды, потому что хочет побеждать каждый день.
Работать с футболистом, который так предан своему делу, – привилегия», – сказал тренер сборной Португалии.
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Такое чувство, что 20-25, не меньше. И в фас, и в профиль, и со спины... и бегущего, и стоящего, и даже лежачего... Утомляет, если честно.
Когда смотришь средний фильм, и то раздражаешься что линия антагониста прописана настолько бездарно и топорно что это не кажется реальным, а наоборот - наигранным.
В случае Роналду - это реальность. Реальность, в котором очередь среднего игрока с ограниченными скилами искусственно возвели, а теперь носятся с ним не зная что делать.