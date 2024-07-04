Мартинес о штрафных в сборной: «Ответственность на Роналду и Бруну. Нам повезло, что у Португалии два хороших исполнителя штрафных»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Бруну Фернандеш Футбол

Роберто Мартинес высказался о штрафных ударах Криштиану Роналду.

В матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец четыре раза бил со штрафных, но ни разу не смог отличиться.

– Роналду исполнял штрафные. Игроки не поле решают, кто будет наносить удар?

– Футболисты занимаются на тренировках, а на Криштиану и Бруну лежит ответственность в матчах.

Иногда дело в профиле, позиции, моменте, но нам повезло, что у нас есть два игрока с очень высоким уровнем умения исполнять штрафные удары, – сказал тренер сборной Португалии.

Загадка штрафных Роналду: 1 гол с 60 попыток на Евро и ЧМ

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43 комментария
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"... у Португалии два игрока с высоким уровнем исполнения штрафных"

Один из них Бруну, ок. А второй кто? И почему вместо него штрафные исполняет Роналду?
+85
-7
+78
Когда исполнителя два, но лупит постоянно только один, то это значит что исполнитель только один.
+59
-4
+55
Плачет и бьёт, бьёт и плачет.
+28
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+25
Ответ Евгений Сидоров
Когда исполнителя два, но лупит постоянно только один, то это значит что исполнитель только один.
И постоянно не забивает. Значит, в команде точно нет 2-х хороших исполнителей штрафных)
+14
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+14
"высоким уровнем умения исполнять штрафные удары" - это 1 гол из 60 ударов на Евро и ЧМ ? Они реально поплыли там ? А низкий уровень это какой тогда ?
+14
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Ответ Artuom Batishev
На самом деле они оба ужасны))
Бруно хотя бы в створ попадает чаще раз в пять
+8
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+8
Это ж насколько убоги и тухлы в исполнении штрафных ударов остальные игроки сборной Португалии, если Роналду там считается игроком с ОЧЕНЬ высоким уровнем умения исполнителем штрафных) Остальные видимо просто даже по мячу не попадают, не говоря уже про ворота
+7
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Хаахха
Ну и позорище))
+7
-2
+5
Игрока два , а бьём один, шикарно
+3
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+3
Вообще надо, чтобы Кришти еще начал исполнять удары от ворот и вводить мяч из-за боковой. Тогда точно еще какой-нибудь рекорд побьет
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Бруну козел, столько штрафных загубил на этом Евро
+5
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Ответ Станислав Л
им не даёт просто бить один персонаж- нет опыта
Если не роналду, то кто?
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Ответ Заяцволк
"высоким уровнем умения исполнять штрафные удары" - это 1 гол из 60 ударов на Евро и ЧМ ? Они реально поплыли там ? А низкий уровень это какой тогда ?
Почему всегда это повторяют? Все игроки очень редко забивают, у всех плохая статистика в процентном соотношении, тем более нужно учитывать расстояние до штрафной. Роналду недавно клал в СА несколько штрафных.
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Ответ Unnamed80
Это ж насколько убоги и тухлы в исполнении штрафных ударов остальные игроки сборной Португалии, если Роналду там считается игроком с ОЧЕНЬ высоким уровнем умения исполнителем штрафных) Остальные видимо просто даже по мячу не попадают, не говоря уже про ворота
им не даёт просто бить один персонаж- нет опыта
+1
0
+1
Ответ Константин Мееров
Бруно хотя бы в створ попадает чаще раз в пять
Нет (сужу по штрафным в МЮ).

Я бы посмотрел на Витинью. Он штрафные не бьет, но удар хороший... а вдруг...
+2
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+1
Рон в МЮ портил игру и жизнь Бруно, и продолжает делать это в сборной
+2
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Пожалуй, еще никто так не глумился над Роном
+3
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Один
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Ответ Blaumerc
Ты флюгер конечно знатный
Ты о чем, уважаемый?
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0
Ответ Unnamed80
Это ж насколько убоги и тухлы в исполнении штрафных ударов остальные игроки сборной Португалии, если Роналду там считается игроком с ОЧЕНЬ высоким уровнем умения исполнителем штрафных) Остальные видимо просто даже по мячу не попадают, не говоря уже про ворота
🤣🤣🤣хорошшш
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Пока что снайперски "воробьёв колбасят", быстрее чем китайцы справляются!
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Высокий уровень умения - высокие удары. Вы дилетанты,ей Богу,раз понять не можете.
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Ответ Заяцволк
"высоким уровнем умения исполнять штрафные удары" - это 1 гол из 60 ударов на Евро и ЧМ ? Они реально поплыли там ? А низкий уровень это какой тогда ?
А низкий уровень это 9 голов со штрафных к 30 годам карьеры, будучи штатным исполнителем в клубах. Привет Фернандешу
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В момент штрафного от Рона вратарю французов рекомендовано отойти за пределы поля выпить воды и пообщаться с тренером
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Ответ Циник Петербургский
"... у Португалии два игрока с высоким уровнем исполнения штрафных" Один из них Бруну, ок. А второй кто? И почему вместо него штрафные исполняет Роналду?
🤣🤣🤣🤣хорооооошшш
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То есть остальные просто бьют мимо мяча и падают？)
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Кто в курсе сколько голов со штрафных забили на этом евро?
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Ответ Циник Петербургский
"... у Португалии два игрока с высоким уровнем исполнения штрафных" Один из них Бруну, ок. А второй кто? И почему вместо него штрафные исполняет Роналду?
На самом деле они оба ужасны))
+8
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Правильно, повезло что есть Бруну и Сильва
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Ответ Roman
Бруну козел, столько штрафных загубил на этом Евро
Да вообще. Все мимо пробил))
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