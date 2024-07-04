Мартинес о штрафных в сборной: «Ответственность на Роналду и Бруну. Нам повезло, что у Португалии два хороших исполнителя штрафных»
Роберто Мартинес высказался о штрафных ударах Криштиану Роналду.
В матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец четыре раза бил со штрафных, но ни разу не смог отличиться.
– Роналду исполнял штрафные. Игроки не поле решают, кто будет наносить удар?
– Футболисты занимаются на тренировках, а на Криштиану и Бруну лежит ответственность в матчах.
Иногда дело в профиле, позиции, моменте, но нам повезло, что у нас есть два игрока с очень высоким уровнем умения исполнять штрафные удары, – сказал тренер сборной Португалии.
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Один из них Бруну, ок. А второй кто? И почему вместо него штрафные исполняет Роналду?
Ну и позорище))
Я бы посмотрел на Витинью. Он штрафные не бьет, но удар хороший... а вдруг...