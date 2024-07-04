Правозащитница курдского происхождения о жесте Демирала: «Много лет я получала угрозы убийством от сторонников «Серых волков». «Волчий салют» Мериха – издевательство над жертвами»

Правозащитница высказалась о скандальном жесте Мериха Демирала.

вышла в 1/4 финала , обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский « », отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в . УЕФА начал расследование этого эпизода.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма.

«Я не могу и не буду молчать об этом. В течение многих лет я получала угрозы убийством от сторонников «Серых волков», одной из крупнейших правоэкстремистских группировок в Германии.

Тот факт, что показывает правоэкстремистский «волчий салют», является издевательством над жертвами. Очень неприятно для фанатов Турции», – написала немецкая журналистка и правозащитница курдского происхождения, основательница организации HAWAR.help Дюзен Теккал.

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