Правозащитница курдского происхождения о жесте Демирала: «Много лет я получала угрозы убийством от сторонников «Серых волков». «Волчий салют» Мериха – издевательство над жертвами»
Правозащитница высказалась о скандальном жесте Мериха Демирала.
Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии. УЕФА начал расследование этого эпизода.
«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма.
«Я не могу и не буду молчать об этом. В течение многих лет я получала угрозы убийством от сторонников «Серых волков», одной из крупнейших правоэкстремистских группировок в Германии.
Тот факт, что Мерих Демирал показывает правоэкстремистский «волчий салют», является издевательством над жертвами. Очень неприятно для фанатов Турции», – написала немецкая журналистка и правозащитница курдского происхождения, основательница организации HAWAR.help Дюзен Теккал.
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Боевики организации участвовали в убийствах и террористических актах, в том числе в покушении на Папу Римского. В конце 80х их жестко отмочили и они затихли.
Но последние 7-10 лет они снова вылезли потому, что старому диктатору Эрдогану, который быстро теряет власть в разрушенной стране с мертвой экономикой нужен силовой блок.
А Европа, конечно, не проиграла. Просто сделала новую форма рабства - рабочая миграция.
Хотя повторюсь, мне кажется, что Демирал дурачок, и просто показывал "козы".
очередной эксперт