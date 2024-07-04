Правозащитница курдского происхождения о жесте Демирала: «Много лет я получала угрозы убийством от сторонников «Серых волков». «Волчий салют» Мериха – издевательство над жертвами»

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал Футбол

Правозащитница высказалась о скандальном жесте Мериха Демирала.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии. УЕФА начал расследование этого эпизода.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма.

«Я не могу и не буду молчать об этом. В течение многих лет я получала угрозы убийством от сторонников «Серых волков», одной из крупнейших правоэкстремистских группировок в Германии. 

Тот факт, что Мерих Демирал показывает правоэкстремистский «волчий салют», является издевательством над жертвами. Очень неприятно для фанатов Турции», – написала немецкая журналистка и правозащитница курдского происхождения, основательница организации HAWAR.help Дюзен Теккал. 

«Он выступает за террор и фашизм». Главный скандал Евро – реагируют МВД Германии и МИД Турции

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь, Демирала забанят и дисквалифицируют. Серые волки — типичные исламские террористы, в 70е/80е они были чем-то на уровне современных террористов хамаса и хезболы, больные фанатики.
Боевики организации участвовали в убийствах и террористических актах, в том числе в покушении на Папу Римского. В конце 80х их жестко отмочили и они затихли.
Но последние 7-10 лет они снова вылезли потому, что старому диктатору Эрдогану, который быстро теряет власть в разрушенной стране с мертвой экономикой нужен силовой блок.
+37
-3
+34
Ответ Marcus-light
Я не уверен, что Демирал прямо делал политическое заявление. Но если так - безусловно ему положена долгая дисквалификация. Можно по-разному относиться к вопросам курдов, мигрантов, ЛГБТ, каждый имеет право. Но, по сути, зиговать на международном форуме с охватом в миллиард человек - это кошмар. Хотя повторюсь, мне кажется, что Демирал дурачок, и просто показывал "козы".
Да, перепутал футбольный матч с концертом арии, бывает
+18
-2
+16
Ответ T622222
Как тут не вспомнить методы Иосифа Виссарионовича - в одну ночь тихо так всех собрать и на историческую родину. Там прямо у памятнику Ататюрка выгрузить и можете и салют и сжечь и даже друг дружку перебить! Как Европа за 20 лет проиграла бой варварам без единого выстрела. Ангела сдала Европу и до кучи Бундесвер еще уничтожила 😜💦
В целом с посылом согласен. Если турки так бьются за возможность демонстрировать защиту национальной идентичности, выступать против курдов и этноменьшинств, то логично убираться прочь из Австрии и Германии к себе на родину.
А Европа, конечно, не проиграла. Просто сделала новую форма рабства - рабочая миграция.
+20
-4
+16
Я не уверен, что Демирал прямо делал политическое заявление. Но если так - безусловно ему положена долгая дисквалификация. Можно по-разному относиться к вопросам курдов, мигрантов, ЛГБТ, каждый имеет право. Но, по сути, зиговать на международном форуме с охватом в миллиард человек - это кошмар.
Хотя повторюсь, мне кажется, что Демирал дурачок, и просто показывал "козы".
+16
-6
+10
Поддерживаю ✊🏼
+10
-3
+7
Демирала выгнать с евро однозначно, а если публично не извинится, то пожизненная дисква в футболе
+7
-2
+5
Ответ Carasa
Да, перепутал футбольный матч с концертом арии, бывает
Даже рокерское эмодзи 🤘 выглядит не так, разуй глаза, как сложены пальцы
+4
0
+4
Ответ T622222
Как тут не вспомнить методы Иосифа Виссарионовича - в одну ночь тихо так всех собрать и на историческую родину. Там прямо у памятнику Ататюрка выгрузить и можете и салют и сжечь и даже друг дружку перебить! Как Европа за 20 лет проиграла бой варварам без единого выстрела. Ангела сдала Европу и до кучи Бундесвер еще уничтожила 😜💦
У Европы ещё есть шанс спастись, а вот нас уже ничего не спасёт, точно так же сдали Россию исламским варварам
+7
-3
+4
Ответ Marcus-light
Я не уверен, что Демирал прямо делал политическое заявление. Но если так - безусловно ему положена долгая дисквалификация. Можно по-разному относиться к вопросам курдов, мигрантов, ЛГБТ, каждый имеет право. Но, по сути, зиговать на международном форуме с охватом в миллиард человек - это кошмар. Хотя повторюсь, мне кажется, что Демирал дурачок, и просто показывал "козы".
Я уверен, что он делал политическое заявление, раз потом закрепил его постом в соцсетях с лозунгом этой организации
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
Ага, на фронте, немцам прислуживали, презентовали австрийскому художнику белого коня, а потом скулят:"А нас-то за шо?"
презентовали коня где? в Берлине? до Чечни немцы не дошли неуч, Власов не был чеченцем)
+7
-4
+3
Ответ Аслан Садулаев_1116146083
гордиться убийством детей, женщин и стариков это такое себе, в то время когда мужчины были на фронте.
Ага, на фронте, немцам прислуживали, презентовали австрийскому художнику белого коня, а потом скулят:"А нас-то за шо?"
+9
-7
+2
Ответ StHappyOne
Надеюсь, Демирала забанят и дисквалифицируют. Серые волки — типичные исламские террористы, в 70е/80е они были чем-то на уровне современных террористов хамаса и хезболы, больные фанатики. Боевики организации участвовали в убийствах и террористических актах, в том числе в покушении на Папу Римского. В конце 80х их жестко отмочили и они затихли. Но последние 7-10 лет они снова вылезли потому, что старому диктатору Эрдогану, который быстро теряет власть в разрушенной стране с мертвой экономикой нужен силовой блок.
Они никакого отношения к Исламу не имеют, ты бы хоть разобрался
+6
-5
+1
Ответ StHappyOne
Сталин убил русских в 6 раз больше, чем чеченцев, это не смущает?
Комментарий удален модератором
Ответ Николай Бойко
Товарищ Сталин знал толк в поздравлении чеченцев с 23 февраля)
Сталин убил русских в 6 раз больше, чем чеченцев, это не смущает?
+3
-3
0
Ответ T622222
Как тут не вспомнить методы Иосифа Виссарионовича - в одну ночь тихо так всех собрать и на историческую родину. Там прямо у памятнику Ататюрка выгрузить и можете и салют и сжечь и даже друг дружку перебить! Как Европа за 20 лет проиграла бой варварам без единого выстрела. Ангела сдала Европу и до кучи Бундесвер еще уничтожила 😜💦
Прибалтам отправленным в Сибирь расскажи.
+1
-1
0
Ответ StHappyOne
Надеюсь, Демирала забанят и дисквалифицируют. Серые волки — типичные исламские террористы, в 70е/80е они были чем-то на уровне современных террористов хамаса и хезболы, больные фанатики. Боевики организации участвовали в убийствах и террористических актах, в том числе в покушении на Папу Римского. В конце 80х их жестко отмочили и они затихли. Но последние 7-10 лет они снова вылезли потому, что старому диктатору Эрдогану, который быстро теряет власть в разрушенной стране с мертвой экономикой нужен силовой блок.
> исламские

очередной эксперт
0
0
0
Ответ Николай Бойко
Ставлю тебе двойку. Учи историю, чтобы не позориться в таких дискуссиях
ну ну)
+2
-2
0
Ответ StHappyOne
Надеюсь, Демирала забанят и дисквалифицируют. Серые волки — типичные исламские террористы, в 70е/80е они были чем-то на уровне современных террористов хамаса и хезболы, больные фанатики. Боевики организации участвовали в убийствах и террористических актах, в том числе в покушении на Папу Римского. В конце 80х их жестко отмочили и они затихли. Но последние 7-10 лет они снова вылезли потому, что старому диктатору Эрдогану, который быстро теряет власть в разрушенной стране с мертвой экономикой нужен силовой блок.
с исламом их связывает только что они родились в этой вере, а по факту этнокультурный фактор ставится выше религиозного. даже сам факт показа волка порицается в исламе (создание культа)
+1
-1
0
Ответ Аслан Садулаев_1116146083
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Аслан Садулаев_1116146083
презентовали коня где? в Берлине? до Чечни немцы не дошли неуч, Власов не был чеченцем)
Ставлю тебе двойку. Учи историю, чтобы не позориться в таких дискуссиях
+4
-4
0
Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Аслан Садулаев_1116146083
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Николай Бойко
А сколько чеченцев не пережило переезд? 😉
Комментарий удален модератором
Ответ Аслан Садулаев_1116146083
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Николай Бойко
Товарищ Сталин знал толк в поздравлении чеченцев с 23 февраля)
Комментарий удален модератором
Ответ T622222
Как тут не вспомнить методы Иосифа Виссарионовича - в одну ночь тихо так всех собрать и на историческую родину. Там прямо у памятнику Ататюрка выгрузить и можете и салют и сжечь и даже друг дружку перебить! Как Европа за 20 лет проиграла бой варварам без единого выстрела. Ангела сдала Европу и до кучи Бундесвер еще уничтожила 😜💦
Комментарий удален модератором
Ответ Marcus-light
Я не уверен, что Демирал прямо делал политическое заявление. Но если так - безусловно ему положена долгая дисквалификация. Можно по-разному относиться к вопросам курдов, мигрантов, ЛГБТ, каждый имеет право. Но, по сути, зиговать на международном форуме с охватом в миллиард человек - это кошмар. Хотя повторюсь, мне кажется, что Демирал дурачок, и просто показывал "козы".
Немалая часть нынешней Европы (страны бывшей Югославии , Болгария , Греция , Венгрия ) бывшая часть Турецкого халифата во главе с Османами . Так что тут каждый смотрит как себе выгодно.
0
0
0
Ответ Marcus-light
По сути так, во всяком случае он сказал, что увидел этот жест на трибунах, и повторил)
А если б там кто-то зиганул по нормальному, он бы тоже повторил?
0
0
0
Ответ Carasa
Да, перепутал футбольный матч с концертом арии, бывает
По сути так, во всяком случае он сказал, что увидел этот жест на трибунах, и повторил)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий