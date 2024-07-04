Мейра не упомянул Роналду в числе лучших игроков Португалии на Евро: «Я бы выбрал Кошту. Витинья также один из лучших, Мендеш»

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Фернанду Мейра назвал Диогу Кошту лучшим игроком сборной Португалии на Евро-2024.

В 1/8 финала вратарь португальцев отразил все три удара словенцев в послематчевой серии пенальти (0:0, 3:0 по пен.).

«Я думаю, что на данный момент лучшим футболистом сборной Португалии на Евро является Диогу Кошта. Он показал великолепное выступление.

Конечно, Витинья тоже провел фантастический сезон в «ПСЖ», также один из лучших игроков команды. Нуну Мендеш тоже играл хорошо. Но если выбирать одного, то я бы назвал Диогу Кошту», – сказал бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии.

В четвертьфинале чемпионата Европы португальцы сыграют против команды Франции 5 июля.

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21 комментарий
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Он пока среди худших
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Из этой новости мы узнали, что даже среди португальцев бывают некрасивые люди
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Так вот почему он так рыдал - боялся не попасть в список лучших ☝🏻
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How it started: "«Ожидаю, что Роналду забьет 6 голов на Евро-2024. Он фантастический футболист"
How it’s going: Мейра не упомянул Роналду в числе лучших игроков Португалии на Евро
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Просто Мейра завидует тому что у Роналду всегда чёткая необлысевшая причёска и залитые на максимум гелем густые волосы.
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Да кто его кроме сестры может упомянуть?) Вообще Роналду сдал не только из-за возраста, а из-за перехода в лигу верблюдов. Он привык к такому низкому уровню и потерял чутьё
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если бы упомянул, можно было бы заподозрить сумасшествие
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да как так ! Мейра ты что не на контракте к роналду?
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Так он и не игрок, скорер….Эйсейбио был игрок
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Ответ Vatikan
что скажет Морган?
Морган Фриман уже старый дед, отстаньте от него
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Я бы выделил скорее Консейсао - опасный вингер, даже поактивнее Леао. Палинья хорош. Крепкая сборная.
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Очень сложно худшего игрока поставить в список лучших.
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Эдер тоже лучше.
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Из того, что видел, тоже отметил бы Мендеша и Кошту. Пепе тоже, хотя один нелепый привоз устроил, благо Кошта вытащил. Лидеры в лице Роналду, Бруну, Бернарду пока не впечатляют. Про Леау, Жоту, Консейсау так же ничего восторженного сказать нельзя. Нико Уильямс гораздо качественнее, эффектнее и продуктивнее любого португальского вингера, включая хваленного Леау.
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что скажет Морган?
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Ответ Леха Нету
Он пока среди худших
Причём среди худших на Евро вообще
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Ответ Mohnatiy
Так вот почему он так рыдал - боялся не попасть в список лучших ☝🏻
Он подвел команду, если бы не Кошта они могли вылететь, он взял эту отвественность на себя и не реализовал, кнч это больно.
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Ответ Serhio 00
Просто Мейра завидует тому что у Роналду всегда чёткая необлысевшая причёска и залитые на максимум гелем густые волосы.
...которые всё - таки не позволили ему помочь защитать тот гол на последнем ЧМ.))))
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Ответ Альфред
Да кто его кроме сестры может упомянуть?) Вообще Роналду сдал не только из-за возраста, а из-за перехода в лигу верблюдов. Он привык к такому низкому уровню и потерял чутьё
Согласен. Не стоило ему покидать Европу. Лучше бы поиграл в Германии или во Франции. Ну на крайняк в Турции.
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Ответ EVERGREEN
Морган Фриман уже старый дед, отстаньте от него
До такой степени старый, чтоб лучше и рот не раскрывал.
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