Мейра не упомянул Роналду в числе лучших игроков Португалии на Евро: «Я бы выбрал Кошту. Витинья также один из лучших, Мендеш»

Фернанду Мейра назвал Диогу Кошту лучшим игроком сборной Португалии на Евро-2024.

В 1/8 финала вратарь португальцев отразил все три удара словенцев в послематчевой серии пенальти (0:0, 3:0 по пен.).

«Я думаю, что на данный момент лучшим футболистом сборной Португалии на Евро является . Он показал великолепное выступление.

Конечно, тоже провел фантастический сезон в « », также один из лучших игроков команды. тоже играл хорошо. Но если выбирать одного, то я бы назвал Диогу Кошту», – сказал бывший защитник « » и сборной Португалии.

В четвертьфинале чемпионата Европы португальцы сыграют против команды Франции 5 июля.

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