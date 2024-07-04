«Месси для меня номер один, а потом Роналду. Все равно он величайший. Бесит, когда кто-то еще осуждает Криштиану. Да ты сам два гола в жизни забил!» Мостовой о португальце

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Александр Мостовой высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Александр Мостовой ответил критикам Криштиану Роналду.

Сборная Португалии одержала победу над Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, пен. 3:0). Роналду не реализовал пенальти в экстра-тайме, но забил с одиннадцатиметровой отметки в серии. 

«Ясно, что я всегда говорил, что Месси для меня номер один, а потом Роналду. Все равно он величайший. После того, как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его.

Когда кто-то говорит о том, что он не такой. Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то еще осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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48 комментариев
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При этом чел всегда мастак обосрать любого тренера, хотя сам не проработал и дня нигде, кроме медийки, и то вроде как на последнем месте закончил там. Бревна не видит, как говорится.
+69
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+67
Мостовой на адеквате.
+64
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+53
Ответ Нұржан
Мостовой на адеквате.
Себя царь скромно ставит на третье место
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0
+33
Один в один Ромка. Восхваляет, защищает и т.д.Рона, а в сердце номер один Месси.
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Кто третий, вы и сами знаете. Сказал Александр и скромно улыбнулся:).
+15
0
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Ответ Нұржан
Мостовой на адеквате.
Да, но чуть-чуть, дольше 30 секунд ему нельзя говорить - прорывает
+6
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+6
Ответ Очки Дани Алвеса
При этом чел всегда мастак обосрать любого тренера, хотя сам не проработал и дня нигде, кроме медийки, и то вроде как на последнем месте закончил там. Бревна не видит, как говорится.
А зачем ему работать тренером, чтобы их критиковать? Царь вообще-то 30 лет профессионально в футбол играл (информация уже возможно устарела и теперь цифра выросла до 40), чеканить умеет. Большего и не нужно, чтобы какого-то тренера без опыта игры на топ-уровне поставить на место ☝️
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Ответ Заяцволк
Ну ок, я вообще ни одного гола не забил, только во дворе забивал. Но как моя история отменяет те факты, что Роналду - якорь, тянущий команду на дно ? Я мог бы забить, мог бы не забить, мог бы пятку почесать, мог бы не почесать - на Роналду это вообще никак не влияет, он сам по себе неликвид, независимо от меня )
Так это Мостовой про тебя говорил, ничёсе. А я то думаю, про кого он так разошёлся.
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ни один вратарь получается не имеет права критиковать роналду
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Мостовой теперь в почете у любителей фруктозы.
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То что Месси номер один в мире ,вообще нет вопросов.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Ой, а как BBC то поддержал 😁
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Мостовой сразу так преобразился в глазах Криштибоев 😎
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С высоты положения
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Стыд и совесть Мостового.
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Гьян же бил Уругваю и не пускал после пенки незабитой слезы крокодила))
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Наконец-то древняя дискуссия на тему :
Месси или Роналду ?
Закончена раз и навсегда !
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Дело не в голах или футбольных качествах Роналду! Дело в том, что поведение Роналду вызывает отторжение у многих, даже у болельщиков сборной Португалии, и футбольных экспертов, которые, кстати, забили побольше голов, чем Мостовой!
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Остановите его, пожалуйста! все идет по "бубновскому" сценарию, слетит человек с катушек.
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Мостовой: просто Роналду, иногда, "без царя в голове".☝️
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Когда Мостовой говорит о Месси, даже он звучит адекватно)
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Ответ Sergey
Мостовой теперь в почете у любителей фруктозы.
Грамотный маркетинговый ход))
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Хватит возносить Роналду и хватит его принижать.Он из добрых побуждений что ли бил второй раз?Просто у него в одном месте свербило из-за промаха,плюс впринципе,склонность к тщеславию,сделали свое дело.Но именно эти качества сделали из него этого РОНАЛДУ
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Ответ Ебздрогыч
Себя царь скромно ставит на третье место
Вообще то первый после Бога, но это вне всяких списков топов
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Ответ Макс Фет
ни один вратарь получается не имеет права критиковать роналду
А как же Роджерио Сени, Чилаверт и некоторые другие?)
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Ответ Руслан Арапханов
А как же Роджерио Сени, Чилаверт и некоторые другие?)
ахах, ты прав
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Ответ Pavelaznaurov
Что первично——- курица или яйцо——- сколько можно мусолить эту тему?????
Конечно же, курица. Это как с человеком, по теории эволюции. Родился он обезьяной, но к концу жизни стал человеком, который уже родил человека изначально.
Так и с курицей. Родилась она птеродактилем, а к концу жизни стала курицей и снесла уже куриное яйцо.
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В кое-то веке я с Мостовым согласен 😳 значит у него не всё потеряно, где-то ещё в нем адекватность осталась.
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Ответ Ильнур Хасанов
Ну помню Бекхам мазал пенальти. Но уже про это давно забили. Так как всегда появляется, новая груша, которую можно колотить.
Так Бекхэм через два года после начала своей карьеры понял, что он "Бузова с футбольным мячом", и вроде как не строил из себя гения. Роналду же всегда претендовал на большее как мне кажется...
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Мостовой выдал базу. Дело в том, что Криштиану умеет чеканить мяч, так что всё по делу.
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