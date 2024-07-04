«Месси для меня номер один, а потом Роналду. Все равно он величайший. Бесит, когда кто-то еще осуждает Криштиану. Да ты сам два гола в жизни забил!» Мостовой о португальце

Александр Мостовой ответил критикам Криштиану Роналду.

одержала победу над Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, пен. 3:0). Роналду не реализовал пенальти в экстра-тайме, но забил с одиннадцатиметровой отметки в серии.

«Ясно, что я всегда говорил, что для меня номер один, а потом . Все равно он величайший. После того, как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его.

Когда кто-то говорит о том, что он не такой. Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то еще осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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