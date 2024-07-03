Министр сельского хозяйства Германии Оздемир о «волчьем салюте» Демирала: «Послание в поддержку террора и фашизма – никаких скрытых смыслов. УЕФА должен принять меры»

Теги Сборная Турции по футболу высшая лига Австрия Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика соцсети Мерих Демирал Футбол

Немецкий политик Джем Оздемир осудил жест Мериха Демирала.

«Все верно, в «волчьем салюте» нет никакого скрытого смысла. Его послание носит ультраправый характер, поддерживает террор и фашизм. Обсуждения этой темы утомляют. УЕФА должен принять меры.

Даже за пределами стадиона должна быть толерантность. «Серым волкам» пришел конец. Любой, кто призывает заблокировать АДГ («Альтернатива для Германии», немецкая ультраправая политическая партия – Спортс), должен призывать к тому же в отношении турецкого фашизма», – написал министр продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Она является неофициальным девизом турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции

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37 комментариев
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Демирал конечно феерический, сначала показал этот жест а потом еще процитировал кумира Гитлера и Муссолини 🤦🏻‍♂️
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Немецкий политик Джем Оздемир осуждает турка. Ох уж этот 2024-й🤓
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Ответ Папа Футбола
Демирал конечно феерический, сначала показал этот жест а потом еще процитировал кумира Гитлера и Муссолини 🤦🏻‍♂️
очень странное замечание
разве это проблема Ататюрка, что он нравился кому-то?
такой совы на глобусе я давно не видел
+15
-2
+13
Ответ Папа Футбола
Демирал конечно феерический, сначала показал этот жест а потом еще процитировал кумира Гитлера и Муссолини 🤦🏻‍♂️
Тут недавно кумира этого австрийца - Канье Уэста, все российские СМИ с помпой обсуждали. Тоже позор тот еще.
+15
-5
+10
Ответ человек умелый
А Гитлер например ещё и пиво не пил и был вегетарианцем.
И с табакокурением боролся, и собачек обожал🐶
+10
-3
+7
Ответ Папа Футбола
Демирал конечно феерический, сначала показал этот жест а потом еще процитировал кумира Гитлера и Муссолини 🤦🏻‍♂️
А Гитлер например ещё и пиво не пил и был вегетарианцем.
+11
-5
+6
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Немецкий политик Джем Оздемир осуждает турка. Ох уж этот 2024-й🤓
конкретно в турецком вопросе этот Оздемир явно разбирается получше, чем настоящий немец.
+8
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+6
Наказать без сомнений. И по возможности жестче
+18
-12
+6
Анналена почему молчит?)
+5
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Ответ человек умелый
А Гитлер например ещё и пиво не пил и был вегетарианцем.
Любители животных обычно ненавидят других людей.
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Этот сказочный сравнил правоцентристскую АДГ с "Серыми волками"? Ну-ну
+8
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Ответ Andrewxyz
Комментарий удален пользователем
Демиралу можно выписать дискву и штраф как албанцу Даку - а остальные турки-то при чём?😐
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+4
Казалось бы причем тут АдГ?
+6
-3
+3
Ответ atomio
Тут недавно кумира этого австрийца - Канье Уэста, все российские СМИ с помпой обсуждали. Тоже позор тот еще.
Кумира?
+4
-1
+3
это уже не футбольный турнир, а политический междоусобчик какой то
+2
0
+2
Турции - технарь! Даёшь больше скандалов!
+4
-3
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Френдли фаэр
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0
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Ответ Папа Футбола
Демирал конечно феерический, сначала показал этот жест а потом еще процитировал кумира Гитлера и Муссолини 🤦🏻‍♂️
Опять думает не так, как удобно кому-то, эх
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Ответ человек умелый
А Гитлер например ещё и пиво не пил и был вегетарианцем.
Я конечно знал, что Гитлер был плохим человеком, но чтобы до такой степени…
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Ответ Spartakus1984
ТАк вы Немцы,фашизм Укринский зачем поддерживаете ?
Так укры за их ценности воюют - это можно. А турки, они против - низяяя.
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Ответ Птюч
Анналена почему молчит?)
Градусы сверяет.
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Ответ Алексей Скамейчук
конкретно в турецком вопросе этот Оздемир явно разбирается получше, чем настоящий немец.
а что сказал бы Оздемир по поводу этих людей в Иране?) https://www.youtube.com/shorts/phz6JpvlhRI
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Немецкий политик Джем Оздемир осуждает турка. Ох уж этот 2024-й🤓
Он черкес, так что вполне нормально.
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Ответ Jeicob Harlon
Во всём мире загнали простой народ,за каждый палец то согнутый то прямой хотят осудить избить уничтожить!,
Ну просто простые бедные футболисты, получающие миллионы за то, что ногами что-то делать могут. Но суть не в этом. Он - медийная личность, вся Турция смотрит евро, и он всему населению транслирует нацисткие символики, либо он просто тупой, либо, что еще хуже, прекрасно осознает свои действия, судья по комментарию по поводу инцидента - прекрасно понимает, такое нужно пресекать моментально и как можно жестче
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Ответ Тиджани Бабангида
Наказать без сомнений. И по возможности жестче
ничего не будет в следствии отсутствия состава преступления)
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Ответ Николай Бойко
Скоро и канцлером там какой-нибудь Ислам будет
главное, чтобы не стал какой нибудь вадител вадителевич)))
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Комментарий удален пользователем
Немецкий министр Оздемир
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