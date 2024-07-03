Министр сельского хозяйства Германии Оздемир о «волчьем салюте» Демирала: «Послание в поддержку террора и фашизма – никаких скрытых смыслов. УЕФА должен принять меры»

Немецкий политик Джем Оздемир осудил жест Мериха Демирала.

«Все верно, в «волчьем салюте» нет никакого скрытого смысла. Его послание носит ультраправый характер, поддерживает террор и фашизм. Обсуждения этой темы утомляют. УЕФА должен принять меры.

Даже за пределами стадиона должна быть толерантность. «Серым волкам» пришел конец. Любой, кто призывает заблокировать АДГ («Альтернатива для Германии», немецкая ультраправая политическая партия – Спортс), должен призывать к тому же в отношении турецкого фашизма», – написал министр продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Она является неофициальным девизом турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции

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