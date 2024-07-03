Рангник об 1:2 от Турции: «Сложно сравнять счет, когда у соперников в воротах Гордон Бэнкс! В дополнительное время Австрия бы выиграла»
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о вылете с Евро-2024.
Австрийская команда потерпела поражение от Турции со счетом 1:2 в 1/8 финала турнира.
«Нам не хватило удачи, и я уверен, что, если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы выиграли. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда у них в воротах Гордон Бэнкс (легендарный английский вратарь, чемпион мира 1966 года – Спортс)!
Мы не реализовали достаточно своих моментов и недостаточно хорошо защищались при стандартах.
Четыре игры, в том числе и сегодняшняя, были очень интересными. Не все прошло гладко, но это были четыре очень зрелищных и напряженных матча. Теперь нам нужно перенести это на Лигу наций, а затем и на квалификацию чемпионата мира», – сказал Рангник.
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Видел как Турки выпинывали мячи подальше, из своей штрафной, потому что о контратаке и речи быть не могло
Нынче с угловых и стандартов мало голов забивается, в тч на этом Евро, а они умудрились пропустить два.
Игра пошла по сценарию турок, они поймали кураж и взяли матч, хотя Австрия действительно была посильнее.
Туркам подфартило два раза. Исполнил чётко. И вратарь в концовке потащил.
Но матч живой, смотреть интересно было
Арнаутович - это чемпион по "запороть" и не только по этому матчу. Без понятия за что он имеет железное место в сборной