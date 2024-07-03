Рангник об 1:2 от Турции: «Сложно сравнять счет, когда у соперников в воротах Гордон Бэнкс! В дополнительное время Австрия бы выиграла»

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Ральф Рангник Футбол

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о вылете с Евро-2024.

Австрийская команда потерпела поражение от Турции со счетом 1:2 в 1/8 финала турнира. 

«Нам не хватило удачи, и я уверен, что, если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы выиграли. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда у них в воротах Гордон Бэнкс (легендарный английский вратарь, чемпион мира 1966 года – Спортс)!

Мы не реализовали достаточно своих моментов и недостаточно хорошо защищались при стандартах. 

Четыре игры, в том числе и сегодняшняя, были очень интересными. Не все прошло гладко, но это были четыре очень зрелищных и напряженных матча. Теперь нам нужно перенести это на Лигу наций, а затем и на квалификацию чемпионата мира», – сказал Рангник.

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38 комментариев
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Сэйв Гюнока действительно шикарный, тем более на 95 минуте такое вытащить! Просто красавец вратарь)
+65
-1
+64
отсылка к конкретному сэйву Бэнкса -- отбитому удару Пеле на ЧМ-1970. Действительно есть общее - удар головой с близкого расстояния, с отскоком от газона
+41
-1
+40
Судья еще добавил 4 минуты. Турки там изображая муки на газоне валялись столько, плюс замены, плюс паузы, спокойно можно было 6-7 минут давать
+32
-11
+21
Ответ Vasssya
Перенести надо на Евро-2028, а лучше на Евро-2032, и чтобы евро эти у Рангника в кошельке не кончались.
я так хочу, чтобы евро не кончались, чтоб они за мною мчались, за мною вслед!
+22
-1
+21
На мой взгляд, австрийцы выступили очень достойно, играли в привлекательный, динамичный и открытый футбол со взаимными шансами, ещё если учесть, что отсутствовали Алаба и Шлагер (кто не знает, один из лучших, системных игроков их сборной). Рангнику не в чем винить себя, кроме одного - большой ошибкой было держать Арнаутовича на поле весь матч с турками.
+19
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+19
Ответ Fresco Bonaventuro
За 94 минуты ты только это увидел?
Еще увидел, как Турция весь матч зажималась возле своей штрафной, и не могла выйти из обороны, отдавай неточный пас после 2-3 передач.
Видел как Турки выпинывали мячи подальше, из своей штрафной, потому что о контратаке и речи быть не могло
+25
-11
+14
Ответ Спортик161
А еще ты увидишь Турцию в 1/4
Скорее всего потолок для турок. Оборона так себе, а фарт, как в играх с Грузией или Австрией, небесконечен.
+11
-1
+10
Вот так вот Рангник взял и обнаружил свой возраст :) его аналогию с Бэнксом поди не все и поняли :))
+11
-1
+10
Ответ DanielCarvalho
Судья еще добавил 4 минуты. Турки там изображая муки на газоне валялись столько, плюс замены, плюс паузы, спокойно можно было 6-7 минут давать
За 94 минуты ты только это увидел?
+17
-7
+10
Ответ old pipe
Вот так вот Рангник взял и обнаружил свой возраст :) его аналогию с Бэнксом поди не все и поняли :))
Он 1958 года, тот самый сэйв Бэнкса 1970. 12 лет самый возраст для впечатлений.
+8
-1
+7
Перенести надо на Евро-2028, а лучше на Евро-2032, и чтобы евро эти у Рангника в кошельке не кончались.
+8
-2
+6
Ответ DanielCarvalho
Еще увидел, как Турция весь матч зажималась возле своей штрафной, и не могла выйти из обороны, отдавай неточный пас после 2-3 передач. Видел как Турки выпинывали мячи подальше, из своей штрафной, потому что о контратаке и речи быть не могло
тоже самое было и со Словакией, причем в большей степени, но все писали что антифутбол это Англия
+4
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+4
Ответ lock0000
Причем тут чм 1970? Чемпионом мира он стал в 66-м с самой продолжительной сухой серией в истории чм, речь про нее.
Отсылка у очень похожему сейву Бэнкса после удара Пеле.
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+3
в принципе есть ещё 2 года поработать, ЧМ-26 будет лебединой песней этой сборной, только без павлина югославского, и может Алаба вернётся на посошок
+4
-1
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Австрия единственная из восьмёрки вылетевших, кто заслуживал выход в 1/4, но: не фортануло 🤦
+4
-1
+3
Ответ old pipe
Вот так вот Рангник взял и обнаружил свой возраст :) его аналогию с Бэнксом поди не все и поняли :))
Ну да, если я знаю Грету Гарбо, то мне 150.
+2
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+2
Ответ DanielCarvalho
Судья еще добавил 4 минуты. Турки там изображая муки на газоне валялись столько, плюс замены, плюс паузы, спокойно можно было 6-7 минут давать
ну, Австрия не Англия, зачем её кому-то спасать
+4
-2
+2
Ответ DanielCarvalho
Еще увидел, как Турция весь матч зажималась возле своей штрафной, и не могла выйти из обороны, отдавай неточный пас после 2-3 передач. Видел как Турки выпинывали мячи подальше, из своей штрафной, потому что о контратаке и речи быть не могло
А еще увидел Турцию в 1/4
+7
-5
+2
Не надо было пропускать голы с угловых.
Нынче с угловых и стандартов мало голов забивается, в тч на этом Евро, а они умудрились пропустить два.
Игра пошла по сценарию турок, они поймали кураж и взяли матч, хотя Австрия действительно была посильнее.
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Конечно выиграла бы а игроки турецкой сборной изнасиловали бы Рангика в это же дополнительное время.
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Ральф против интернета
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Ответ DanielCarvalho
Еще увидел, как Турция весь матч зажималась возле своей штрафной, и не могла выйти из обороны, отдавай неточный пас после 2-3 передач. Видел как Турки выпинывали мячи подальше, из своей штрафной, потому что о контратаке и речи быть не могло
Таков футбол
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Ответ DanielCarvalho
Еще увидел, как Турция весь матч зажималась возле своей штрафной, и не могла выйти из обороны, отдавай неточный пас после 2-3 передач. Видел как Турки выпинывали мячи подальше, из своей штрафной, потому что о контратаке и речи быть не могло
Как забить-то ухитрились? Если "весь матч зажималась возле своей штрафной, и не могла выйти из обороны"? Ещё и два забили
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Ответ DanielCarvalho
Еще увидел, как Турция весь матч зажималась возле своей штрафной, и не могла выйти из обороны, отдавай неточный пас после 2-3 передач. Видел как Турки выпинывали мячи подальше, из своей штрафной, потому что о контратаке и речи быть не могло
Судя по тому, как тебя бомбит, дело тут не в футболе вовсе, ахпер джан😁
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Ответ Владимир Владимир
Просто фартануло воткнуть 2 гола со стандартов, Демирал был изумителен, просто зверь, но по игре турки слабоваты
Не скажи. Австрийцы свой гол тоже после углового забили, у турков был шанс забить третий, но игрок тупо ударил во вратаря.
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Ответ стоун
в принципе есть ещё 2 года поработать, ЧМ-26 будет лебединой песней этой сборной, только без павлина югославского, и может Алаба вернётся на посошок
Павлину будет 37, вряд ли он дотянет.
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Ответ kvn9
На мой взгляд, австрийцы выступили очень достойно, играли в привлекательный, динамичный и открытый футбол со взаимными шансами, ещё если учесть, что отсутствовали Алаба и Шлагер (кто не знает, один из лучших, системных игроков их сборной). Рангнику не в чем винить себя, кроме одного - большой ошибкой было держать Арнаутовича на поле весь матч с турками.
Достойно, но такое ощущение, что у этой сборной потолок повыше будет, чем отлёт от турков
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Просто фартануло воткнуть 2 гола со стандартов, Демирал был изумителен, просто зверь, но по игре турки слабоваты
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Австрия как-то неаккуратно весь матч. Чуть неточные пасы, удары. Немного коряво.
Туркам подфартило два раза. Исполнил чётко. И вратарь в концовке потащил.
Но матч живой, смотреть интересно было
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Так и не понял что Забитцер весь матч делал справа и зачем Рангник поставил его туда, если он в центре играет и именно там показывает лучший футбол.

Арнаутович - это чемпион по "запороть" и не только по этому матчу. Без понятия за что он имеет железное место в сборной
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