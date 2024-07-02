Криштиану Роналду: «Я всегда буду биться за футболку Португалии и буду делать это всю жизнь. Я никогда не боялся брать ответственность. Вы никогда не услышите, что я сдаюсь»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о матче Португалии в 1/4 финала Евро-2024.

В 1/8 финала Португалия обыграла Словению в серии пенальти (0:0, по пенальти – 3:0). Роналду не реализовал 11-метровый в дополнительное время – Ян Облак парировал удар Криштиану. 39-летний форвард забил первый пенальти в серии 11-метровых.

«Нам предстоит непростой матч против Франции, фаворита на победу в турнире наряду с Германией и Испанией. Но мы будем сражаться – таков футбол. Команда в порядке, мы получили заряд энергии и будем бороться до конца.

Я всегда бьюсь за эту футболку изо всех сил, даже если терплю неудачи. И я буду делать это всю свою жизнь, я делаю это уже 20 лет.

Вы видели, что я промахнулся с пенальти, но в серии я хотел бить первым. Нужно брать на себя ответственность, когда команде это нужно. Нельзя бояться, я никогда не боялся брать ответственность. Иногда у меня получается, иногда нет, но вы никогда не услышите от меня, что я сдаюсь», – сказал форвард сборной Португалии.

Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду

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100 комментариев
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"я буду делать это всю свою жизнь"
звучит, как угроза
+70
-14
+56
"я хотел быть первым, кто забьет"

Тут верим
+61
-10
+51
Поэтому я буду пулять, пулять и пулять. Спасибо Шешко надо сказать, ну и Коште естественно, а так вылетаете на недельку позже, особой разницы нет.
+36
-7
+29
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в сборной Португалии, я отвечу: Роналду мажет штрафные и рыдает
+38
-9
+29
Ответ mootoo
а коршуны летают и ждут этого, в том числе и на спортсе
Коршуны заставляют его забирать штрафные
+20
-3
+17
Ответ Любезный Коссутий
"я буду делать это всю свою жизнь" звучит, как угроза
"я всегда буду биться за личную статку"
+17
-1
+16
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Артемка, а если вылетит твой роналду от Франции да ещё не забив ни одного гола на этом турнире?)
Не появишься на спортсе?
+18
-6
+12
Какой смелый курица. Всей командой утешивали этого псевдотащера. Который стоит и ревёт во время важного указания для его команды. Никогда не видел такого кринж-момента в исполнении спортсменов.
+22
-11
+11
Роналду - это история о том как порой тяжело бывает найти грань между "никогда не сдавайся" и "лошадь сдохла - слезь"
+12
-2
+10
Ответ Max Maximus
Ну в 40 лет продолжать играть на таком уровне и отдавать всего себя - не для слабаков
Каком уровне? Роналду - худший игрок сборной Португалии на Евро-2024.
+18
-9
+9
Отбирать у всех штрафные и пенальти, стоять в штрафной, переписывать на себя голы, хотеть первым забить - это "ответственность" по Роналдовски.
+18
-10
+8
Ответ Adanilove1991
Ты смотришь футбол или просто лишь бы набросить? Кри Ро явно не худший на поле игрок
Конечно, худшим был вратарь. А крио тащил как мог, просто не везло.
+10
-2
+8
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Вы матчи смотрите? Надоели ажиотаж вокруг него, подлизывание постоянное от партнеров, его эго. Он то мимо бьет штрафные постоянно, ни разу не разыграв, то падает на пенальти(в первом тайме два раза) и симулирует их, то ревет и какие-то драмы устраивает. Человек команде мешает, заигрался. Уже португальцы с трибун показывали футболки, с призывом Роналдо уйти) это было в трансляции на матч тв. Короче, лучше вообще рот не открывайте про своего бога)))
+9
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роналду 2014-2024 - худшее, что случалось с футболом

10 лет играть как кусок г, пороть всё, что можно, кроме пенок и прострелов на пустые, и все равно со слезами и воплями требовать от всего мира считать себя самой великой и красивой. И никто эту пиявку не может прихлопнуть из-за ста млрд её тиктокерных фанатиков, которые походу спрыгнут с моста, когда их Луноликий Бог наконец-то завершит свою бездарную карьеру
+7
0
+7
Пожалей Португалию и уходи...
+11
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+7
Жаль португальского вратаря, выиграл матч в одиночку, а внимание только к чешуе:))
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+6
Плевать он хотел на Португалию. Только Я я я...
+9
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+6
Можно сколько угодно любить Роналду или хейтить Роналду, но цифры реальной статистики его, как атакующего игрока показательны:
- Забирает права на штрафные и мимо
- Излюбленные пенальти мимо
- Влияние на игру в атаке так, чтобы пусть не он, а партнёры закалачивали уверенно по 1-2 мяча за матч тоде мимо.

Он занимаем чужое место. И всё ради банальной ачивки... "Лучше уйти на 3 года раньше, чем на 1 день позже" (с)
+8
-3
+5
Ответ JURAVLI
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в сборной Португалии, я отвечу: Роналду мажет штрафные и рыдает
И это в 139 лет!
+5
0
+5
Не хочу говорить популярные вещи среди болел. Тем более КриРО лет МЮ когда он брал ЗМ , любимый игрок. Но блин некоторые передачи на него верхом , когда можно просто прострелить на 11 метровую отметку чтобы кто то замкнул. Эти набросы вперед , явно не стиль Португалии. некоторые игроки такие как Бруно словно зажаты , что им нужно отдать передачу на КРИ РО. хз по мне он вообще не смотрится в этой сборной.
+6
-2
+4
скажи спасибо Шешко, что твою плаксивую мордочку домой не отправил в конце допов
обосрался, а пафоса как будто чм взял, тьфу
+8
-4
+4
В таком случае надо соглашаться на роль запасного. Уже всем очевидно, насколько Криш сдал.

Но в конце концов это не его вина, скорее у Мартинеса не хватает яиц посадить его и использовать как опцию по ходу матча.
+4
0
+4
Вчера был ужасен и уже бы дал молодцам парням себя показать иначе нам на его лицо 70% трансляции смотреть… Уходить надо тоже красиво
+11
-8
+3
а коршуны летают и ждут этого, в том числе и на спортсе
+12
-9
+3
Ответ Веселый денек
Нет, не лично, просто помимо предвзятого флэшскора есть несколько аналогичных сайтов
Флэшскор, наверное, Месси купил.
+2
0
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Как же меня бесит такое несправедливое отношение футбольных богов к Роналду. Ну почему все так? Ну почему ему не может сопутствовать удача? Как будто на него проклятие навели. Ну вот, что было бы забей он гол с пенальти? Что сложно было залететь? Что сложно было сделать так, чтобы Роналду повезло??? Зачем так издеваться над хорошим и достойным человеком и футболистом??? Надеюсь, что футбольные боги над ним сжалятся. Очень грустно и обидно было смотреть за его стараниями и отвернувшейся удачей. Жалко, что жизнь это не фильм, жалко этого парня, который сам вырвался из бедности и стал великим, хотелось бы для него красивого завершения карьеры, не понимаю, почему нельзя дать ему закончить хорошо, зачем над ним так издеваться? Это очень несправедливо. Надеюсь, что Боги к нему повернутся лицом и подарят свою милость, он заслужил как никто другой.
Ему сейчас карма возвращает за все левое в карьере, за весь пафос, за вас, его фанатов. За вашу недалекость и пакостность.
Время роналду - терпеть крах.
Время Месси - Вершина, победы, поклонение.
Футбол справедлив.
+2
0
+2
Ответ AF007
роналду 2014-2024 - худшее, что случалось с футболом 10 лет играть как кусок г, пороть всё, что можно, кроме пенок и прострелов на пустые, и все равно со слезами и воплями требовать от всего мира считать себя самой великой и красивой. И никто эту пиявку не может прихлопнуть из-за ста млрд её тиктокерных фанатиков, которые походу спрыгнут с моста, когда их Луноликий Бог наконец-то завершит свою бездарную карьеру
Самое плохое, что на этом фоне реальные таскатели рояля никому не интересны, и в итоге стимулируется появление таких же инфантильных эгоистичных футболеров, которым на команду плевать
+2
0
+2
Ответ Веселый денек
Ну-ка пруфани про все матчи
Чехия - 0 голов
Турция - 0 голов
Грузия - 0 голов
Словения - 0 голов

Ты такие доказательства хотел?
+2
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Ответ Веселый денек
Значит, забьет Франции и Германии/Испании Ну и в финале парочку голешников оформит
Да-да, припоминаю нечто подобное на ЧМ-2022. Голы Роналду во всех стадиях плей-офф.
+2
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Ответ Веселый денек
Да, лично выкинет и заберёт трофей! Оценки Роналду: 8.3 7.4 7.1 7.2
Это ты лично ему поставил? Вот, например, захожу на Flashscore.
7,3 - делит 6-7 место среди полевых игроков с Пепе
7,6 - 4-е место среди полевых игроков
6,0 - худший среди полевых игроков.
6,6 - худший среди полевых игроков.
+2
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