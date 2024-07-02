Криштиану Роналду: «Я всегда буду биться за футболку Португалии и буду делать это всю жизнь. Я никогда не боялся брать ответственность. Вы никогда не услышите, что я сдаюсь»
Криштиану Роналду высказался о матче Португалии в 1/4 финала Евро-2024.
В 1/8 финала Португалия обыграла Словению в серии пенальти (0:0, по пенальти – 3:0). Роналду не реализовал 11-метровый в дополнительное время – Ян Облак парировал удар Криштиану. 39-летний форвард забил первый пенальти в серии 11-метровых.
«Нам предстоит непростой матч против Франции, фаворита на победу в турнире наряду с Германией и Испанией. Но мы будем сражаться – таков футбол. Команда в порядке, мы получили заряд энергии и будем бороться до конца.
Я всегда бьюсь за эту футболку изо всех сил, даже если терплю неудачи. И я буду делать это всю свою жизнь, я делаю это уже 20 лет.
Вы видели, что я промахнулся с пенальти, но в серии я хотел бить первым. Нужно брать на себя ответственность, когда команде это нужно. Нельзя бояться, я никогда не боялся брать ответственность. Иногда у меня получается, иногда нет, но вы никогда не услышите от меня, что я сдаюсь», – сказал форвард сборной Португалии.
Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
звучит, как угроза
Тут верим
Не появишься на спортсе?
10 лет играть как кусок г, пороть всё, что можно, кроме пенок и прострелов на пустые, и все равно со слезами и воплями требовать от всего мира считать себя самой великой и красивой. И никто эту пиявку не может прихлопнуть из-за ста млрд её тиктокерных фанатиков, которые походу спрыгнут с моста, когда их Луноликий Бог наконец-то завершит свою бездарную карьеру
- Забирает права на штрафные и мимо
- Излюбленные пенальти мимо
- Влияние на игру в атаке так, чтобы пусть не он, а партнёры закалачивали уверенно по 1-2 мяча за матч тоде мимо.
Он занимаем чужое место. И всё ради банальной ачивки... "Лучше уйти на 3 года раньше, чем на 1 день позже" (с)
обосрался, а пафоса как будто чм взял, тьфу
Но в конце концов это не его вина, скорее у Мартинеса не хватает яиц посадить его и использовать как опцию по ходу матча.
Время роналду - терпеть крах.
Время Месси - Вершина, победы, поклонение.
Футбол справедлив.
Турция - 0 голов
Грузия - 0 голов
Словения - 0 голов
Ты такие доказательства хотел?
7,3 - делит 6-7 место среди полевых игроков с Пепе
7,6 - 4-е место среди полевых игроков
6,0 - худший среди полевых игроков.
6,6 - худший среди полевых игроков.