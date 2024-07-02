Криштиану Роналду: «Я всегда буду биться за футболку Португалии и буду делать это всю жизнь. Я никогда не боялся брать ответственность. Вы никогда не услышите, что я сдаюсь»

Криштиану Роналду высказался о матче Португалии в 1/4 финала Евро-2024.

В 1/8 финала обыграла Словению в серии пенальти (0:0, по пенальти – 3:0). Роналду не реализовал 11-метровый в дополнительное время – Ян Облак парировал удар . 39-летний форвард забил первый пенальти в серии 11-метровых.

«Нам предстоит непростой матч против , фаворита на победу в турнире наряду с Германией и Испанией. Но мы будем сражаться – таков футбол. Команда в порядке, мы получили заряд энергии и будем бороться до конца.

Я всегда бьюсь за эту футболку изо всех сил, даже если терплю неудачи. И я буду делать это всю свою жизнь, я делаю это уже 20 лет.

Вы видели, что я промахнулся с пенальти, но в серии я хотел бить первым. Нужно брать на себя ответственность, когда команде это нужно. Нельзя бояться, я никогда не боялся брать ответственность. Иногда у меня получается, иногда нет, но вы никогда не услышите от меня, что я сдаюсь», – сказал форвард сборной Португалии.

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