Роналду о промахе в матче со Словенией: «Забивать с пенальти иногда тяжело. За карьеру я реализовал более 200 11-метровых, но иногда бывает путаница: как пробить – в правый угол, левый или по центру» 

Криштиану Роналду высказался о своем незабитом пенальти в матче со Словенией.

В игре 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.) форвард сборной сначала не реализовал 11-метровый в дополнительное время, а потом был точен в послематчевой серии.

«Забивать с пенальти иногда тяжело. За карьеру я реализовал более 200 11-метровых, но иногда бывает путаница, когда ставишь мяч на точку: как пробить – в правый угол, левый или по центру…

В этом году я дважды не забил с пенальти, но сегодня мы выиграли. Думаю, футбол иногда должен быть справедлив, и сегодня Португалия, считаю, заслужила победу», – сказал .

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