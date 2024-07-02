Роналду о промахе в матче со Словенией: «Забивать с пенальти иногда тяжело. За карьеру я реализовал более 200 11-метровых, но иногда бывает путаница: как пробить – в правый угол, левый или по центру» 

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о своем незабитом пенальти в матче со Словенией.

В игре 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.) форвард сборной Португалии сначала не реализовал 11-метровый в дополнительное время, а потом был точен в послематчевой серии.

«Забивать с пенальти иногда тяжело. За карьеру я реализовал более 200 11-метровых, но иногда бывает путаница, когда ставишь мяч на точку: как пробить – в правый угол, левый или по центру… 

В этом году я дважды не забил с пенальти, но сегодня мы выиграли. Думаю, футбол иногда должен быть справедлив, и сегодня Португалия, считаю, заслужила победу», – сказал Роналду.

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124 комментария
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Пробил хорошо, облак потащил мощно)
+126
-9
+117
Ответ Антонио Мартынов
Да пробил то хорошо, Облак потянул
Пробил хорошо он в послематчевой серии, низом и впритирку. А в игре пробил «нормально»
Высота для вратаря удобная была все же
+77
-2
+75
Ответ Илья Мурашов
А по поводу штрафных есть, что сказать?
Тоже путаница. Тут не только вправо, влево или по центру можно пробить, а ещё и на трибуны.)
+79
-6
+73
Главное что в серии пенальти он собрался и забил .
+81
-11
+70
Да пробил то хорошо, Облак потянул
+52
-10
+42
А по поводу штрафных есть, что сказать?
+54
-13
+41
Теперь ясно, почему он не забил. Запутался просто.
+29
-1
+28
Месси когда не забил на ЧМ Шченсному все кричали тут что Месси мазила, а в ситуации с Кришом оказывается Облак хорош))
+30
-12
+18
Роналду превратился в футбольного Байдена.
+21
-5
+16
Ответ Adm Hamburger
Пробил хорошо, облак потащил мощно)
ЗаОблачный сейв 😎
+24
-9
+15
Просто мог обойти Лукаку по голам на этом ЧЕ, вот и переволновался
+15
-1
+14
Ставлю на слёзы Криша с Францией.
+14
-4
+10
"иногда бывает путаница, когда ставишь мяч на точку: как пробить – в правый угол, левый или по центру…"

Настоящий Кэп!
+9
-1
+8
А отдать кому то пробить когда ещё ни разу не забил на турнире ещё тяжелее ))
+9
-2
+7
Так там ещё надо отойти от мяча, харкнуть, разбежаться, замахнуться ногой, ударить, побежать на добивание - вообще работы непочатый край...
+6
-1
+5
А ведь еще все почему-то забывают, что Роналду на 89-й минуте не забил из прекрасной позиции.
+7
-2
+5
Ответ arspurs9
Месси когда не забил на ЧМ Щчесному все кричали тут что великие тоже ошибаются, ничего страшного, главное итог, а в ситуации с Кришем он этим пенальти тащил на дно ))
Месси на ЧМ реально тащил, в отличии от Криша. Чего стоит момент как он 35 метров протащил 100 миллионного Гвардиола и отдал голевую.
+8
-3
+5
А когда стоит Облак, то вообще только два варианта или в облакА или в Облака
+4
0
+4
Ответ Илья Мурашов
А по поводу штрафных есть, что сказать?
Голов со штрафных на турнире не было. Представь, скольким игрокам надо перед тобой теперь оправдываться
+5
-1
+4
бей пыром!
+3
0
+3
Или отдать Бруну?
+3
0
+3
Ответ Доктор Щульц
Главное что в серии пенальти он собрался и забил .
это заявка на Золотой Мяч !!
+7
-5
+2
Просто бей мимо вратаря и всё
+2
0
+2
Ответ Юрий Кечко
А отдать кому то пробить когда ещё ни разу не забил на турнире ещё тяжелее ))
он лет 10 уже штрафные не забивает )
+3
-1
+2
Какой ещё промах? Он пробил в створ. Это был сейв вратаря, а не промах бьющего
+3
-1
+2
Ответ masseselsev
Да нормально он бил штрафные. А завистники могут и потерпеть, ему всего несколько лет играть осталось
Да, очень даже нормально бил по воробьям🤣
+2
0
+2
Я…. Я…. Я….
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Так там ещё надо отойти от мяча, харкнуть, разбежаться, замахнуться ногой, ударить, побежать на добивание - вообще работы непочатый край...
🤣🤣
+2
0
+2
Фиг с ним с пенальти, там явно Облак шикарно потащил, но со штрафными определённо что-то делать нужно, например дать другим исполнить. А то даже на фланге забирает себе, хотя очевидно, что вероятность забить оттуда практически 0 равна и более опасно подать/прострелить/разыграть, чем просто в сторону ворот пулять...
+2
0
+2
Ответ masseselsev
Да нормально он бил штрафные. А завистники могут и потерпеть, ему всего несколько лет играть осталось
Так и про Мбаппе можно сказать
+2
0
+2
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