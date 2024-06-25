7-й автогол забит на Евро-2024. У лучших бомбардиров – по 2 мяча

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Антонио Рюдигер Никлас Фюллькруг Иван Шранц Дониэлл Мален Клаус Гьясула Максимилиан Вебер Робин Гранач Риккардо Калафьори Самет Акайдин Жорж Микаутадзе Джамал Мусиала Футбол

На Евро-2024 забили 7 мячей в свои ворота.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Нидерландами и Австрией (0:1, первый тайм) нападающий нидерландцев Дониэлл Мален на 6-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Это уже 7-й автогол на этом турнире.

Ранее в свои забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия), Риккардо Калафьори (Италия) и Самет Акайдин (Турция).

При этом у лучших бомбардиров этого Евро Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе, Ивана Шранца и Никласа Фюллкруга на счету по 2 гола.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

44 комментария
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Прошу заметить, что у него все голы с игры. Ни одного с пенальти. Уровень!
+66
-5
+61
Ответ Vitor Dia
Прошу заметить, что у него все голы с игры. Ни одного с пенальти. Уровень!
А еще требую обратить внимание на технику его ударов , никто в мире не бьет как он -- непредсказуемо, коряво и ровно туда, где мяч никто не может достать.
Браво!
+44
-4
+40
"Вы забьете себе сколько сможете, а мы себе - сколько захотим"
+24
-4
+20
Вот кого надо было Реалу покупать , а не Мбаппе с 0 голами на Евро
+15
-6
+9
Он за 2 Евро забил столько, что его трансферная стоимость должна быть уже за 100 млн. И ни одного гола со стандарта, все с игры.
Я не понял, почему его еще 3 года назад никто не купил
+3
0
+3
Пока лучший на турнире.
+4
-2
+2
Лукаку забил 3, но есть нюанс
+6
-4
+2
Автогол увеличивает отрыв!
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
Лукаку забил 3, но есть нюанс
На офсайдной линии не умеет играть)
+1
0
+1
Ответ Strange-Hawk
А Франция так и не хочет забивать, либо думает что мистер Автогол выйдет на поле и забьёт очередной гол в их пользу
Правильнее - Оуэнгол. Оуэн то бишь, который - Майкл.
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Ответ Новак Шпагатович
Автогол пока в Берлине играет. В Дортмунд он не собирается
Тогда хана французам
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Ответ Strange-Hawk
А Франция так и не хочет забивать, либо думает что мистер Автогол выйдет на поле и забьёт очередной гол в их пользу
Автогол пока в Берлине играет. В Дортмунд он не собирается
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Ответ Новак Шпагатович
Он за 2 Евро забил столько, что его трансферная стоимость должна быть уже за 100 млн. И ни одного гола со стандарта, все с игры. Я не понял, почему его еще 3 года назад никто не купил
Почему, был же после подачи со штрафного или углового
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Ответ Born is the King
Евро 84 1.Платини - 9 голов Евро 24 2. Автогол -7 голов
Оуэнгол.
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Ответ Vitor Dia
Прошу заметить, что у него все голы с игры. Ни одного с пенальти. Уровень!
Не следил, но наверное с обеих ног и головой, одинаково хорош всеми частями тела
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Ответ Ллб
А еще требую обратить внимание на технику его ударов , никто в мире не бьет как он -- непредсказуемо, коряво и ровно туда, где мяч никто не может достать. Браво!
Ага, 100% реализация
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А автоголу дадут по окончании турнира дырявую золотую бутсу?)
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Я бы запретил засчитывать автоголы, как friendly fire в контре.
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скучнейшее Евро получается, а комментатор по ходу белены объелся позавчера :-D
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ЗМ этому господину!
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Выносите ЗМ!
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А Франция так и не хочет забивать, либо думает что мистер Автогол выйдет на поле и забьёт очередной гол в их пользу
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Думаю псж за него не мало отвалит
+3
-3
0
Че с лицом, нападающие?)
+3
-3
0
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