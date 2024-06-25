7-й автогол забит на Евро-2024. У лучших бомбардиров – по 2 мяча
На Евро-2024 забили 7 мячей в свои ворота.
В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Нидерландами и Австрией (0:1, первый тайм) нападающий нидерландцев Дониэлл Мален на 6-й минуте отправил мяч в свои ворота.
Это уже 7-й автогол на этом турнире.
Ранее в свои забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия), Риккардо Калафьори (Италия) и Самет Акайдин (Турция).
При этом у лучших бомбардиров этого Евро Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе, Ивана Шранца и Никласа Фюллкруга на счету по 2 гола.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Браво!
Я не понял, почему его еще 3 года назад никто не купил