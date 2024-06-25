7-й автогол забит на Евро-2024. У лучших бомбардиров – по 2 мяча

На Евро-2024 забили 7 мячей в свои ворота.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Нидерландами и Австрией (0:1, первый тайм) нападающий нидерландцев на 6-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Это уже 7-й автогол на этом турнире.

Ранее в свои забили (Албания), (Германия), (Австрия), Робин Гранач (Чехия), (Италия) и Самет Акайдин (Турция).

При этом у лучших бомбардиров этого Евро Джамала Мусиалы, , и Никласа Фюллкруга на счету по 2 гола.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?