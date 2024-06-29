Казахстанский журналист о Черчесове: «Потребовал вопросы только на русском. Казахстан – государство со своими традициями. Видимо, на других должностях ему позволяли такое, но здесь это недопустимо»
Казахстанский журналист высказался о поведении Станислава Черчесова.
Ранее главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке во время пресс-конференции.
– Ваша первая реакция на такой ответ Черчесова?
– Я был очень удивлен. Потому что когда вышла новость о назначении Станислава Саламовича, я был одним из тех, кто поддержал это. Думал, это хорошее решение, и россиянин поможет сборной Казахстана.
И вот состоялась первая пресс-конференция. Модератор, как обычно, поприветствовал всех на казахском языке, затем слово предоставили президенту Казахстанской федерации футбола Барменкулову, который тоже общался на родном языке.
Затем нас попросили задавать вопросы – было много как казахоязычных, так и русскоязычных журналистов. Все спрашивали Черчесова так, как им было удобно – звучали вопросы на двух языках. Саламович где-то шутил, а в каких-то моментах он делал это неудачно, и ему это не понравилось.
Я решил задать свой вопрос на казахском языке – всегда это делал на пресс-конференциях нашей национальной команды. До Черчесова был Мусаевич (Магомед Адиев – Спортс), который хорошо на это реагировал: ему спокойно переводили, он на все отвечал.
Я задал Станиславу Саламовичу первые два вопроса, попросил их перевести, он спокойно на них ответил.
На третьем вопросе он меня останавливает: «Кто ты и откуда?» «Из Казахстана», – отвечаю ему я. «Хорошо, если я буду отвечать на осетинском?» – вопрос Черчесова. «Да пожалуйста, а потом мы сами переведем...»
Затем россиянин начал говорить, что ничего не понимает и потребовал вопросы только на русском языке. Такого у нас никогда не было! Даже Магомед Мусаевич [Адиев] и все тренеры до него слушали вопросы на казахском – для перевода всегда есть модератор.
Что касается Черчесова, то он же отвечал на удобном ему русском языке. Я же не просил мне отвечать на казахском, не так ли? Я даже перевода его слов не просил! Пускай отвечает так, как ему удобно.
Не понял, почему он решил, чтобы в Казахстане задавали вопросы на удобном ему языке. Наш государственный язык – казахский, и традиционно мы задаем вопросы на этом языке. Но случай с Саламовичем – впервые.
Да, можно это трактовать как неудачную шутку, но это вообще не имеет никакого отношения к юмору. Для нас, казахов, это не последнее слово – мы знаем, как правильно шутить.
Черчесов тоже пробовал разные шутки, но выглядело это неудачно. Если честно, то у него вообще это не получилось. Для пресс-конференции Станислав Саламович выбрал неправильный подход.
После пресс-конференции пожелал ему удачи, но сказал, что у нас так не принято: «Слушайте вопрос, ждите перевода и отвечайте на своем языке».
Черчесов зашел в лифт и уехал. Я же, со своей стороны, попросил федерацию футбола донести россиянину, что Казахстан – суверенное государство со своими традициями и языком. Надо быть толерантным к этому.
А если завтра сборная Казахстана будет играть с иностранной сборной, то Черчесов тоже попросит задавать на русском? Его ждут разные игры, где будут представители разных СМИ.
Видимо, на других должностях Черчесову позволяли себя так вести, но в Казахстане такое недопустимо, – сказал казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман.
«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
дальше тему можно не развить, думаю
К чему эти посты?
Раз написали и все!
Зачем устраивать срач?
А так и не знал никто.
В этом и есть проблема великодержавия головного мозга: вы не хотите, чтобы в дружественных странах люди были свободны общаться по русски, вы хотите чтоб они там в обязательном порядке общались по русски.
Вы у себя на Кавказе сначала это устройте, а потом уже смотрите что там в СНГ
не всем нужно учить и потому есть более простой способ — обеспечьте приглашенного специалиста переводчиком
но ведь решение проблемы «блогеру» не нужно — ему нужно разжигание ненависти к русским
следует так и относится к этому случаю — здесь нет футбола, есть разжигание казахскими наци ненависти к русским
Почему он умалчивает что переводчика не было? И если бы там был не усатый а любой другой иностранец, условный Хиддинк?
Тогда да, никакого выпендра.
В ином случае - с ходу проявление неуважения. Язык средство общения, а не хайпа, даже находясь в своей стране.
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