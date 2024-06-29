Казахстанский журналист о Черчесове: «Потребовал вопросы только на русском. Казахстан – государство со своими традициями. Видимо, на других должностях ему позволяли такое, но здесь это недопустимо»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Магомед Адиев Sports – Казахстан Футбол

Казахстанский журналист высказался о поведении Станислава Черчесова.

Ранее главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке во время пресс-конференции.

– Ваша первая реакция на такой ответ Черчесова?

– Я был очень удивлен. Потому что когда вышла новость о назначении Станислава Саламовича, я был одним из тех, кто поддержал это. Думал, это хорошее решение, и россиянин поможет сборной Казахстана.

И вот состоялась первая пресс-конференция. Модератор, как обычно, поприветствовал всех на казахском языке, затем слово предоставили президенту Казахстанской федерации футбола Барменкулову, который тоже общался на родном языке.

Затем нас попросили задавать вопросы – было много как казахоязычных, так и русскоязычных журналистов. Все спрашивали Черчесова так, как им было удобно – звучали вопросы на двух языках. Саламович где-то шутил, а в каких-то моментах он делал это неудачно, и ему это не понравилось.

Я решил задать свой вопрос на казахском языке – всегда это делал на пресс-конференциях нашей национальной команды. До Черчесова был Мусаевич (Магомед Адиев – Спортс), который хорошо на это реагировал: ему спокойно переводили, он на все отвечал.

Я задал Станиславу Саламовичу первые два вопроса, попросил их перевести, он спокойно на них ответил.

На третьем вопросе он меня останавливает: «Кто ты и откуда?» «Из Казахстана», – отвечаю ему я. «Хорошо, если я буду отвечать на осетинском?» – вопрос Черчесова. «Да пожалуйста, а потом мы сами переведем...»

Затем россиянин начал говорить, что ничего не понимает и потребовал вопросы только на русском языке. Такого у нас никогда не было! Даже Магомед Мусаевич [Адиев] и все тренеры до него слушали вопросы на казахском – для перевода всегда есть модератор.

Что касается Черчесова, то он же отвечал на удобном ему русском языке. Я же не просил мне отвечать на казахском, не так ли? Я даже перевода его слов не просил! Пускай отвечает так, как ему удобно.

Не понял, почему он решил, чтобы в Казахстане задавали вопросы на удобном ему языке. Наш государственный язык – казахский, и традиционно мы задаем вопросы на этом языке. Но случай с Саламовичем – впервые.

Да, можно это трактовать как неудачную шутку, но это вообще не имеет никакого отношения к юмору. Для нас, казахов, это не последнее слово – мы знаем, как правильно шутить.

Черчесов тоже пробовал разные шутки, но выглядело это неудачно. Если честно, то у него вообще это не получилось. Для пресс-конференции Станислав Саламович выбрал неправильный подход.

После пресс-конференции пожелал ему удачи, но сказал, что у нас так не принято: «Слушайте вопрос, ждите перевода и отвечайте на своем языке».

Черчесов зашел в лифт и уехал. Я же, со своей стороны, попросил федерацию футбола донести россиянину, что Казахстан – суверенное государство со своими традициями и языком. Надо быть толерантным к этому.

А если завтра сборная Казахстана будет играть с иностранной сборной, то Черчесов тоже попросит задавать на русском? Его ждут разные игры, где будут представители разных СМИ.

Видимо, на других должностях Черчесову позволяли себя так вести, но в Казахстане такое недопустимо, – сказал казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман. 

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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170 комментариев
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Кто бы знал знаменитого Нурсултана Курмана без этой истории. Теперь отпиарится на ней по полной программе. Цель достигнута.
+134
-19
+115
Выжимает максимум из хайпа журналист
+76
-12
+64
Интересно, почему в Венгрии и Польши таких же быдло журналистов не было? А тут вроде бы "дружественная" страна, сколько сограждан оттуда нелегально пребывают в России, нарушают законодательство, даже не делают попыток интегрироваться в российское общество, но по отношению к ним такого быдло поведения даже не встретишь.
+87
-42
+45
Ответ Владддд
Интересно, почему в Венгрии и Польши таких же быдло журналистов не было? А тут вроде бы "дружественная" страна, сколько сограждан оттуда нелегально пребывают в России, нарушают законодательство, даже не делают попыток интегрироваться в российское общество, но по отношению к ним такого быдло поведения даже не встретишь.
Ну да. Черчесову в Польше и Венгрии все задавали вопросы по русски. Сам то понял что написал?
+63
-24
+39
Он ожидал от осетина автоматом знания Казахского? На тупого не похож. Значит провокатор. На пустом месте скандал
+59
-21
+38
Ответ Владддд
Интересно, почему в Венгрии и Польши таких же быдло журналистов не было? А тут вроде бы "дружественная" страна, сколько сограждан оттуда нелегально пребывают в России, нарушают законодательство, даже не делают попыток интегрироваться в российское общество, но по отношению к ним такого быдло поведения даже не встретишь.
Казахстанцев когда нелегалов стало много в России?
+44
-7
+37
Ответ ЭкспертДиванный
Спортс,у вас в редакции сидят 13 летние? К чему эти посты? Раз написали и все! Зачем устраивать срач?
Дружище, ты что первый день на спортс?
+37
-1
+36
Журналист - блогер
дальше тему можно не развить, думаю
+38
-4
+34
Гладко стелит блогер. Ключевой момент - КТО переводил Черчесову вопросы на казахском. Была же подтвержденная инфа, что переводчика не было, а Саламычу переводил руководитель казахского футбола. Об этом блогер почему то умолчал в своем длинном спиче. Разве это нормально и соответствует уровню мероприятия? Видя это, зачем блогер продолжал задавать вопросы на казахском, хотя прекрасно знает русский? Вот сам же создал напряженную ситуацию
+27
0
+27
Какой же мерзкий журналист !
+31
-6
+25
Провокаторов - прочь их журналистики!
+24
-6
+18
Ответ <Inter>
так журналист прав. Всё претензии к федерации, которые не предоставили переводчика и к самому Черчесову
Зная русский, выпендриваться с казахским, тоже не от большого ума.
+21
-4
+17
Ответ миха Попов
Комментарий удален модератором
Знак вопроса лишний.
+19
-2
+17
Ответ Владддд
Интересно, почему в Венгрии и Польши таких же быдло журналистов не было? А тут вроде бы "дружественная" страна, сколько сограждан оттуда нелегально пребывают в России, нарушают законодательство, даже не делают попыток интегрироваться в российское общество, но по отношению к ним такого быдло поведения даже не встретишь.
Сейчас в Казахстане гораздо больше граждан России "пребывает". Вспомните сентябрьскую мобилизацию.
+17
-3
+14
Спортс,у вас в редакции сидят 13 летние?
К чему эти посты?
Раз написали и все!
Зачем устраивать срач?
+21
-7
+14
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
Не поверишь, советского союза уже нет. Братья из номенклатуры разменяли варежки на кожаные перчатки. И российская номенклатура была в авангарде этого процесса.
+17
-3
+14
Ответ Silent2006
Кто бы знал знаменитого Нурсултана Курмана без этой истории. Теперь отпиарится на ней по полной программе. Цель достигнута.
Будет теперь в каждом утюге.
А так и не знал никто.
+16
-4
+12
Ответ Алексей Полиенков
В тех странах русский не является одним из официальных и разговорных языков.
Одним из. Понимаешь? В той же Польше старшее поколение понимает и знает русский, но у них там Польша, а у этого журналиста там Казахстан. Он имеет право говорить по русски, а имеет право по казахски.
В этом и есть проблема великодержавия головного мозга: вы не хотите, чтобы в дружественных странах люди были свободны общаться по русски, вы хотите чтоб они там в обязательном порядке общались по русски.
Вы у себя на Кавказе сначала это устройте, а потом уже смотрите что там в СНГ
+16
-4
+12
Привыкайте. Хорошо хоть, что в душ не позвал
+20
-10
+10
если нет тренера-казаха, учите русский/английский/испанский/ и т.д.
не всем нужно учить и потому есть более простой способ — обеспечьте приглашенного специалиста переводчиком
но ведь решение проблемы «блогеру» не нужно — ему нужно разжигание ненависти к русским
следует так и относится к этому случаю — здесь нет футбола, есть разжигание казахскими наци ненависти к русским
+13
-4
+9
Ответ _BoSToN_44
Выжимает максимум из хайпа журналист
++
Почему он умалчивает что переводчика не было? И если бы там был не усатый а любой другой иностранец, условный Хиддинк?
+11
-2
+9
Зря Черчесов повелся на дешёвую провокацию от Нурсултана (лол) Мамбета
+9
-4
+5
Русский язык на территориях, которые сейчас относят к современному Казахстану, тоже употребляется не один год и даже не десять. Так что это в общем-то тоже уже традиция.
+9
-4
+5
Ответ UralOrenburg1990
Комментарий скрыт
То есть, он сам не знает русский, и не в курсе, что Черчесов не знает казахский?

Тогда да, никакого выпендра.

В ином случае - с ходу проявление неуважения. Язык средство общения, а не хайпа, даже находясь в своей стране.
+6
-1
+5
Почему-то мне кажется, что Черчесов долго не протянет на новой должности
+8
-3
+5
Ответ sp.msk.86
ну вот и все знания о прошлом и настоящем))
Учитывая такие выводы, не удивлюсь, что про СССР я знаю побольше вашего.
+5
-1
+4
в этом году выяснилось, что весь коммунальный сектор казахстана - в полном развале. Нет сантехников, водопроводчиков, слесарей. Взять их неоткуда. За 33 года независимости из страны уехало 4 млн русских, взамен наплодилось 10 млн казахов, которые ВООБЩЕ не умеют работать. Курить траву, играть в квн и понтоваться своей незалежностью чурки умеют, а работать и отвечать за свинство - нет. Если они вернутся в каменный век - все будет естественно. Задница в стране такова, что даже таджики в казахстан не едут.
+9
-5
+4
Надо было на осетинском действительно ответить, а затем на русском сказать "следующий вопрос".
👍
+5
-1
+4
Ответ UralOrenburg1990
Общение на своем родном языке в своей стране это ненависть к русским?
ты не умеешь понять печатный текст, зачем мне такому отвечать?
+4
0
+4
Ответ Silent2006
Кто бы знал знаменитого Нурсултана Курмана без этой истории. Теперь отпиарится на ней по полной программе. Цель достигнута.
Курман известный провокатор. В каждой бочке затычка. Думаю он не нуждается в представлении для тех, кто когда-то хоть чуть-чуть следил за футболом в КЗ
+4
0
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