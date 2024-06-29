Черчесов о конфликте с казахским журналистом: «Я тактически дал понять, что президент переводит. На пресс-конференции я должен говорить на том языке, на котором меня понимают»

Станислав Черчесов высказался о вопросе журналиста на казахском языке.

Ранее главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке от журналиста.

«Первая пресс-конференция – это чуть-чуть необычно. Когда я аккуратно, тактически дал понять, что президент переводит… Мне за президента неудобно было, а не за казахский язык. Тем более он [журналист] русский знает, мы после пресс-конференции поговорили.

Я сам осетин. У меня дети на осетинском говорят чисто, хотя сын в Германии родился, но говорит чище, чем те, кто живут в Осетии. Дочка тоже. Так что для меня абсолютно понятно, почему журналист говорил на своем языке.

Это правильно. Другое дело, что всегда есть нюансы. Зачем через президента разговаривать, если можно ответить, сказать что-то, потом перевести.

У меня свой родной язык, поэтому я отчетливо понимаю, когда кто-то за свой родной язык стоит горой. Но на пресс-конференции я должен говорить на том языке, на котором меня понимают.

Не надо воспринимать негативно, когда ничего негативного не было. Пускай мне вопрос зададут – я отвечу. Я же перед вами сижу», – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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