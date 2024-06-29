Черчесов о конфликте с казахским журналистом: «Я тактически дал понять, что президент переводит. На пресс-конференции я должен говорить на том языке, на котором меня понимают»
Станислав Черчесов высказался о вопросе журналиста на казахском языке.
Ранее главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке от журналиста.
«Первая пресс-конференция – это чуть-чуть необычно. Когда я аккуратно, тактически дал понять, что президент переводит… Мне за президента неудобно было, а не за казахский язык. Тем более он [журналист] русский знает, мы после пресс-конференции поговорили.
Я сам осетин. У меня дети на осетинском говорят чисто, хотя сын в Германии родился, но говорит чище, чем те, кто живут в Осетии. Дочка тоже. Так что для меня абсолютно понятно, почему журналист говорил на своем языке.
Это правильно. Другое дело, что всегда есть нюансы. Зачем через президента разговаривать, если можно ответить, сказать что-то, потом перевести.
У меня свой родной язык, поэтому я отчетливо понимаю, когда кто-то за свой родной язык стоит горой. Но на пресс-конференции я должен говорить на том языке, на котором меня понимают.
Не надо воспринимать негативно, когда ничего негативного не было. Пускай мне вопрос зададут – я отвечу. Я же перед вами сижу», – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском
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Президент федерации должен был обеспечить присутствие переводчика? Должен был.
Если переводчика не было, что должны были сделать представители федерации? Перевести сами.
Как Черчесов должен был отреагировать на вопрос на казахском? Спокойно дождаться перевода.
Он сам себе противоречит. Говорит, что должен отвечать на языке, на котором он может грамотно изъясняться. Так журналист поэтому и вопрос на казахском задает, чтобы его тоже правильно поняли. Это во всех странах так происходит. Журналист задает вопрос на языке страны в которой находится, переводчик переводит, если тренер не понимает. Тренер отвечает на своем языке и переводчик опять переводит.
Никто Черчесова не просил на казахском отвечать.
Впрочем, ничего нового.
В Республике Казахстан государственным является казахский язык
В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык"
Можно было проявить уважение и спросить по-русски? Тем более, журналист на нём говорит.