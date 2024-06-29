Черчесов о конфликте с казахским журналистом: «Я тактически дал понять, что президент переводит. На пресс-конференции я должен говорить на том языке, на котором меня понимают»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов высказался о вопросе журналиста на казахском языке.

Ранее главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке от журналиста.

«Первая пресс-конференция – это чуть-чуть необычно. Когда я аккуратно, тактически дал понять, что президент переводит… Мне за президента неудобно было, а не за казахский язык. Тем более он [журналист] русский знает, мы после пресс-конференции поговорили.

Я сам осетин. У меня дети на осетинском говорят чисто, хотя сын в Германии родился, но говорит чище, чем те, кто живут в Осетии. Дочка тоже. Так что для меня абсолютно понятно, почему журналист говорил на своем языке.

Это правильно. Другое дело, что всегда есть нюансы. Зачем через президента разговаривать, если можно ответить, сказать что-то, потом перевести.

У меня свой родной язык, поэтому я отчетливо понимаю, когда кто-то за свой родной язык стоит горой. Но на пресс-конференции я должен говорить на том языке, на котором меня понимают.

Не надо воспринимать негативно, когда ничего негативного не было. Пускай мне вопрос зададут – я отвечу. Я же перед вами сижу», – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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110 комментариев
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Классический Стас - сначала нахамит, потом "тактически" обоснует.
+119
-15
+104
Ответ Андрей Демин
И в чём он не прав?
Журналист имел право задавать вопросы на государственном языке Казахстана? Имел право.
Президент федерации должен был обеспечить присутствие переводчика? Должен был.
Если переводчика не было, что должны были сделать представители федерации? Перевести сами.
Как Черчесов должен был отреагировать на вопрос на казахском? Спокойно дождаться перевода.
+49
-6
+43
Тактически😁 не тактично, а тактически😁 полководец)
+44
-4
+40
Ответ sp.msk.86
Комментарий удален модератором
Вы угрожаете Казахстану за то что казахские журналисты используют казахский язык на пресс-конференциях?
+51
-12
+39
Ответ sp.msk.86
Комментарий удален модератором
В венгрии его по русски спрашивали журналисты?
+23
-4
+19
Ответ sp.msk.86
Комментарий удален модератором
Журналист не виноват. Просто переводчик должен был быть предоставлен. Но все равно спрос в первую очередь с Черчесова, потому что он постоянно грубит всем
+20
-4
+16
По фактам разложил + не забыл тонну чсв навалить. Ну а куда без этого?
+19
-6
+13
Казахский журналист провернул небольшую провокацию в стиле английской прессы. Стас практически выкрутился, и это было не так плохо.
+27
-14
+13
Ответ Сырым Уакыш
Комментарий скрыт
Не переживай
+15
-2
+13
Ответ Олег Петровв
Казахский журналист провернул небольшую провокацию в стиле английской прессы. Стас практически выкрутился, и это было не так плохо.
Черчесов раздул скандал на ровном месте, ему могли перевести, как президент, так и пресс-атташе, но он решил просто на хамить журналисту
+18
-6
+12
Ответ Сырым Уакыш
Комментарий скрыт
В век интернета не трудно понять, что ты говоришь на любом языке. Но он не скот, а человек. Адекватно все объяснил, хотя у него не всегда так получается. А вот националисты - скот.
+14
-3
+11
Ответ sp.msk.86
Комментарий удален модератором
Украина доигралась, понятно. Казахстан тоже нужно денацифицировать срочно?
+14
-3
+11
Ответ Биллибоб
Комментарий скрыт
Я конечно извиняюсь, Стасика не защищаю, в Казахстане не был, но не однократно общался с казахами, там разве есть проблемы с русским языком?
+11
-2
+9
Первое тактическое действие полевой командир сделал не на поле
+11
-2
+9
Журналист может быть прав, может быть не прав - но хамская (тактическая) реакция Черчесова не оправдана ничем.
+15
-7
+8
Ответ Андрей Демин
И в чём он не прав?
Во всем в принципе.
Он сам себе противоречит. Говорит, что должен отвечать на языке, на котором он может грамотно изъясняться. Так журналист поэтому и вопрос на казахском задает, чтобы его тоже правильно поняли. Это во всех странах так происходит. Журналист задает вопрос на языке страны в которой находится, переводчик переводит, если тренер не понимает. Тренер отвечает на своем языке и переводчик опять переводит.
Никто Черчесова не просил на казахском отвечать.
+10
-2
+8
Ответ atomio
О чем говорит этот австриец? Переведите!
Тоже русский язык забыл?
+9
-2
+7
Ответ Benjamin
Откуда эта ослиная упертость в том, что жители всех стран бывшего ссср должны говорить на русском тем более у себя в стране? У всех есть свой язык и если уж стасик приехал работать в Казахстан, то пусть уважает язык этой страны и пользуется услугами переводчика, раз сам осилить язык не в состоянии
Но есть нюанс, они говорят на русском
+8
-3
+5
Все в зале знали прекрасно русский язык, единственный, на котором было удобно и без переводчика разговаривать! Тут и вопроса никакого нет вообще. А задавать Черчесову вопрос на казахском - это обычное хамство, по сути. Хотя формально - вроде как и не придерешься.
+7
-3
+4
Усачу надо было по австрийски сказать.
+7
-3
+4
Ответ Биллибоб
Комментарий скрыт
Вот это поворот. На пресс-конференцию приходить со своим переводчиком? Вы уж настолько Казахстан не унижайте, они могут себе позволить. =)
+4
-1
+3
Ответ sersan
Тактически😁 не тактично, а тактически😁 полководец)
Напыщенный индюк, а не полководец.
Впрочем, ничего нового.
+4
-1
+3
как если бы какой-нибудь казахский тренер, в каком-нибудь российском клубе, возмущался бы, что ему задают вопросы на русском языке.
+7
-4
+3
Ответ Дмитрий Кокшаров
В венгрии его по русски спрашивали журналисты?
В Венгрии нет официального Русского языка, в отличие от казахстана.в казахстане почти все говорят по русски. Зачем устраивать эту показуху?
+2
0
+2
Ответ Хызыр
Журналист не виноват. Просто переводчик должен был быть предоставлен. Но все равно спрос в первую очередь с Черчесова, потому что он постоянно грубит всем
в смысле не виноват.В чем ещё смысл его действий, кроме провокации ?
+5
-3
+2
Ответ MU4evainmyheart!!!
Слушайте, не все казахи свободно владеют русским языком. Журналист спросил на казахском, будучи казахом и находясь в своей стране, а Чересчурчесов решил сразу грубить. Тем более, сам себе противоречит.
Это примерно то же самое как сказать, слушайте ну не все казахи грамотные. Действительно есть неграмотные казахи, как и казахи не владеющие русским в совершенстве. Это нормально. Но не для журналиста, который высшее образование получил, на секундочку.
+3
-1
+2
Ответ last_guard
Как и русский в Казахстане.
"Статья 7
В Республике Казахстан государственным является казахский язык
В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык"
Можно было проявить уважение и спросить по-русски? Тем более, журналист на нём говорит.
+4
-2
+2
Ответ Святой Патрик
"Статья 7 В Республике Казахстан государственным является казахский язык В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык" Можно было проявить уважение и спросить по-русски? Тем более, журналист на нём говорит.
Говорят что он очень плохо на нем говорит, но я проверять не стал. Может это и так. Но больше поражают знатоки, которые утверждают, что русский в Казахстане не государственный язык…Конечно, по идеи, он не должен им быть, поэтому они руководствуются интуицией вместо знаний законов. Однако, после развала СССР ситуация такова, что много где рус язык нужен вторым государственным
+2
0
+2
Ответ Аккайын Жасов
Так он прям с приезда обозвал страну русскоязычной - вот ему и прилетать теперь будет
А она что, не русскоязычная?
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Кокшаров
В венгрии его по русски спрашивали журналисты?
Венгрия и Казахстан как тут равны оказались??
+2
-1
+1
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