«ПСЖ» интересен Конате. Защитник близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

«ПСЖ» может подписать Ибраима Конате.

По информации L’Equipe, « » интересуется защитником « », однако на данный момент не предпринимал каких-либо действий по его подписанию. Парижане считают преимуществом его универсальность – защитник способен играть как справа, так и слева.

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Конате обсуждает продление контракта с «Ливерпулем», истекающего летом 2026 года. Ибраима планирует обсудить новый контракт на встрече с руководством клуба – мерсисайдцы уверены, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.