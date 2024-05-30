«ПСЖ» интересен Конате. Защитник близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Ибраима Конате Футбол

«ПСЖ» может подписать Ибраима Конате.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» интересуется защитником «Ливерпуля», однако на данный момент не предпринимал каких-либо действий по его подписанию.  Парижане считают преимуществом Конате его универсальность – защитник способен играть как справа, так и слева.

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Конате обсуждает продление контракта с «Ливерпулем», истекающего летом 2026 года. Ибраима планирует обсудить новый контракт на встрече с руководством клуба – мерсисайдцы уверены, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

13 комментариев
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Фух, я уж думал ПСЖ решил РПЛ разобрать конкретно так. Но это другой Конате. ))
+18
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+18
Ответ Vatikan
ну так ПСЖ претендент на победу в лч
🤣🤣🤣
+21
-3
+18
Неужели найдётся желающий уйти из Ливера в ПСЖ ?
Только если Ливер начнёт разваливается в следующем сезоне после ухода Клоппа ...
+8
-3
+5
Я правильно понимаю, что ПСЖ хочет сборную Франции из клуба сделать?
+4
0
+4
Ответ Balt
Фух, я уж думал ПСЖ решил РПЛ разобрать конкретно так. Но это другой Конате. ))
хаххаха, он как раз собрался карьеру в Европе продолжить, я подумал ПСЖ подсуетился))
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Я тоже подумал, что из Ахмата
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У Парижа и так защита приличная, куда им нестабильный Конате?Не сильно он лучше чем тот же Эрнандес с крестами....
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ПСЖ интересует Конате, но ПСЖ Конате не интересует. Обожаю заголовки, где непонятно, кто кого интересует
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Впервые слышу об универсальности Конате, он же всю жизнь играл центрального защитника.
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Ответ krealpmoney
хаххаха, он как раз собрался карьеру в Европе продолжить, я подумал ПСЖ подсуетился))
а что хахаха? таких конате пол чемпионата Франции
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Ответ Vatikan
ну так ПСЖ претендент на победу в лч
Смешная шутка
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