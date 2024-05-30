«ПСЖ» интересен Конате. Защитник близок к продлению контракта с «Ливерпулем»
«ПСЖ» может подписать Ибраима Конате.
По информации L’Equipe, «ПСЖ» интересуется защитником «Ливерпуля», однако на данный момент не предпринимал каких-либо действий по его подписанию. Парижане считают преимуществом Конате его универсальность – защитник способен играть как справа, так и слева.
Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Конате обсуждает продление контракта с «Ливерпулем», истекающего летом 2026 года. Ибраима планирует обсудить новый контракт на встрече с руководством клуба – мерсисайдцы уверены, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.
Только если Ливер начнёт разваливается в следующем сезоне после ухода Клоппа ...