Зиркзе – приоритет тен Хага летом. Тренер «МЮ» контактирует с форвардом «Болоньи»
Джошуа Зиркзе – приоритет для Эрика тен Хага в это межсезонье.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» на днях лично контактировал со своим соотечественником насчет возможного перехода.
Сообщалось, что 23-летнего форварда «Болоньи» и сборной Нидерландов также хочет приобрести «Милан», но сделка может сорваться из-за высокой суммы комиссионных для агента.
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