Зиркзе – приоритет тен Хага летом. Тренер «МЮ» контактирует с форвардом «Болоньи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья Эрик тен Хаг Джошуа Зиркзе Футбол

Джошуа Зиркзе – приоритет для Эрика тен Хага в это межсезонье.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» на днях лично контактировал со своим соотечественником насчет возможного перехода.

Сообщалось, что 23-летнего форварда «Болоньи» и сборной Нидерландов также хочет приобрести «Милан», но сделка может сорваться из-за высокой суммы комиссионных для агента.

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20 комментариев
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Ответ deadjoker
А чем хейлунд не устраивает. Или его сразу на банку берут
Расмус один не потянет ~45 полных матчей. Вторая опция на позиции ЦФ точно нужна
+16
-3
+13
А чем хейлунд не устраивает. Или его сразу на банку берут
+12
-4
+8
Лучше бы Дэвида из Лилля купил
+5
0
+5
у него охреневший агент, на фоне которого, мама Рабьо - просто мать Тереза
+4
0
+4
Ответ Марыч
Лучше бы Дэвида из Лилля купил
Вообще другого плана игрок. Тут явно ищется классический цфд
+3
0
+3
Ответ Марыч
Лучше бы Дэвида из Лилля купил
Надо обоих забирать, коль за Дэвида вообще копейки просят - до 35 млн. евро, потому что канадец другого формата нападающий, но при этом может и на обоих флангах сыграть, где он вполне может потеснить что депутата, что спиннера, которых итак в какой-то мере усадили молодые Гарначо с Диалло в последней трети сезона. Он хоть на год и старше Зиркзе, но давно на слуху, потому что стабильно хорошо выступает в Лиге 1, держа один уровень, а представителя Нидерландов всего 2,5 сезона в профессиональной карьере - по одному в Андерлехте и Болоньи, а также полсезона адаптации на Ренато Даль-Ара, где он заковырял всего 2 гола да и прошлый сезон у него так себе, если сравнивать с Хойлуном, который имеет схожие цифры, но уже в АПЛ.
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Ответ Футбольный экспертъ
Начинается, в том году Хейлунда взял, до этого Антони. Что с ним не так?
Так а что не так? Форврд нужен? Нужен.
Денег мало, до 50 млн. Выбор Зиркзее и Девид. Кого еще в текущих условиях?
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У мю самое большое количество допущенных ударов по воротам. Сдавший каземиро, вялые фланги,. Но нужен, конечно нападающий
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У тен Хага пунктик на высоких форвардов, наверное.
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МЮ нужен либо топ форвард на примере Осимхена или из апл на примере Тони,а брать молодого парня,который еще и толком не готов играть на топ уровне,сомнительно
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Ну да , конечно же так позарес нужен форвард, чтобы потом опять весь сезон можно было скулить что некому играть в защите
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И зачем второй молодой нападающий? Кто из них будет играть? Лучше бы взяли опытного нападающего.
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Хейлунду и Антони позарез нужен "товарищ по несчастью":)
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Голландские физруки вообще знают игроков кроме своих никчемных соотечественников?
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