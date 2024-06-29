Зиркзе – приоритет тен Хага летом. Тренер «МЮ» контактирует с форвардом «Болоньи»

Джошуа Зиркзе – приоритет для Эрика тен Хага в это межсезонье.

Главный тренер « » на днях лично контактировал со своим соотечественником насчет возможного перехода.

Сообщалось, что 23-летнего форварда «Болоньи» и сборной Нидерландов также хочет приобрести «Милан», но сделка может сорваться из-за высокой суммы комиссионных для агента.

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