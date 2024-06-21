«МЮ» готов активировать отступные Зиркзее в 40 млн евро
«Манчестер Юнайтед» готов активировать отступные Джошуа Зиркзее.
Сумма, прописанная в контракте игрока «Болоньи», составляет 40 млн евро или 33,8 млн фунтов.
Как стало известно ранее, «Юнайтед» активно ведет переговоры с представителями 23-летнего нападающего и всерьез заинтересован в его трансфере. Приоритетом манкунианцев этим летом является покупка нападающего и опорного полузащитника.
До этого сообщалось, что контракт с нидерландцем согласовал «Милан», однако итальянский клуб не готов платить слишком высокую комиссию агенту Зиркзее.
«Милан» согласовал контракт с Зиркзее на 4 млн евро в год с учетом бонусов (Calciomercato)
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
ну реально, обуревшая рожа
Че с ним так все носятся?)
Так обычно носатый толстопуз своих пиарил. Тоже самое агентство?
Все так удивляются этим агентским но при этом немного не понимают что на эти же агентские за два сезона было потрачено глубоко за 50 миллионов, а с учётом подписных все 150
Обычно большие агентские у свободных агентов и игроков на последнем голу контрактов.
За того же Холланда агентские были прописаны чуть не больше стоимости, не факт конечно что их заплатили