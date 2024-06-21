«МЮ» готов активировать отступные Зиркзее в 40 млн евро

«Манчестер Юнайтед» готов активировать отступные Джошуа Зиркзее.

Сумма, прописанная в контракте игрока «Болоньи», составляет 40 млн евро или 33,8 млн фунтов.

Как стало известно ранее, « » активно ведет переговоры с представителями 23-летнего нападающего и всерьез заинтересован в его трансфере. Приоритетом манкунианцев этим летом является покупка нападающего и опорного полузащитника.

До этого сообщалось, что контракт с нидерландцем согласовал «Милан», однако итальянский клуб не готов платить слишком высокую комиссию агенту Зиркзее.

«Милан» согласовал контракт с Зиркзее на 4 млн евро в год с учетом бонусов (Calciomercato)

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