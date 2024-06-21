«МЮ» готов активировать отступные Зиркзее в 40 млн евро

Теги Милан Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья агенты Джошуа Зиркзее деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов активировать отступные Джошуа Зиркзее.

Сумма, прописанная в контракте игрока «Болоньи», составляет 40 млн евро или 33,8 млн фунтов.

Как стало известно ранее, «Юнайтед» активно ведет переговоры с представителями 23-летнего нападающего и всерьез заинтересован в его трансфере. Приоритетом манкунианцев этим летом является покупка нападающего и опорного полузащитника.

До этого сообщалось, что контракт с нидерландцем согласовал «Милан», однако итальянский клуб не готов платить слишком высокую комиссию агенту Зиркзее. 

«Милан» согласовал контракт с Зиркзее на 4 млн евро в год с учетом бонусов (Calciomercato)

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38 комментариев
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Ответ Cristiano Ronaldo
Зиркзее и в Серии А, забивал с большим трудом, а в АПЛ будет играть на уровне Шермите из Эвертона.
Нужно с начала посмотреть на какой позиции в атаке он играл + понимать очень гибкую тактику Мотты. А уже после говорить мало или много. В Андерлехте он больше 20 давал , в Баварии тоже выглядел неплохо.
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за бабки для агента, можно второго Маласию купить, тем более, что первый сломался.
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Ответ Strun108
источник отсутствует) у МЮ есть уже Хейлунд, куда им ещё, обычный вброс агента, чтоб комиссионных выбить побольше
То есть один нападающий на весь сезон это норма?
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+5
А может, стоит обратить внимание на защитников и опорников?
+4
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Вот МЮ только и сможет заплатить этому дармоеду агенту 15 миллионов за просто так, а в идеале чтоб все клубы отказались и Зиркзее остался в Болонье пылить из-за агента. Надеюсь Милан не прогнётся и не будет платить. Когда уже этих зажравшихся прижмут, активируют опцию выкупа, агент по сути ничего не делает и требует 15 мультов
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Ответ <Inter>
Милан чем пару недель занимается?
Милан не хочет платить 15 лямов хапуге 🤷‍♂️
ну реально, обуревшая рожа
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Ответ Joekoul
опять какой то шлак собирают
Он топчик. Болонья в зону лч попала в основном благодаря его игре. Если не загубит карьеру переходом в мю, то вполне большие шансы стать звездой мирового масштаба
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Ответ maximilian_15
Ему лишь бы написать. Думаю, что он не нужен. Хойлунд был временами неплох и прибавит во втором сезоне в АПЛ
И ещё один туда же, да что ты будешь делать
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Ответ CyberUnited
Вы уже даже заголовок не до конца читаете? Или с математикой плохо? Потому что 40 миллионов это не 50+))
Я же слежу за футболов не по постам манютд.оне и знаю что агент Зиркзи просит минимум 10кк агентских, с того же Милана просил 15кк. Не подскажете сколько будет 40+10
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Ответ Rjcnbr
Национальность: Нидерланды Сезонов на высоком уровне: 1 Стоимость: 50+ млн далларов Рецепт идеального трансфера от Юлии Высоцкой(Семь Хага)
Вы уже даже заголовок не до конца читаете? Или с математикой плохо? Потому что 40 миллионов это не 50+))
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А дальше пишут, что МЮ дублёр для Хейлунда не нужен за 40 млн, им бы подешевле, всё же ффп никто не отменял (что сомневаюсь). В любом случае агентяра просто хочет 15 лямов от Милана и всё
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опять какой то шлак собирают
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Прежде, чем кого-то купить, МЮ надо завершить саги с Гринвудом и Санчо. От них сильно зависит бюджет на все ТО. Но что-то не уверен, что Рэдклифф сможет разрулить обе ситуации в ближайшее время)
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Да кто его агент???
Че с ним так все носятся?)
Так обычно носатый толстопуз своих пиарил. Тоже самое агентство?
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Ответ Armbull
Ну вроде писали по 50 млн фунтов на это ТО.
Начни читать что-то нормальное, а не надписи в сортире
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Ответ dreadnought13
Ограниченный бюджет это из каких источников? Под миллиард могут потратить, при желании
Ну вроде писали по 50 млн фунтов на это ТО.
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Ответ Armbull
Стоп. Зиркзи это конкуренция 75 миллионному Хойлунду? Ну они же нападающие абсолютно разных формацией. Зиркзии скорее будет играть в зоне Фернандеша и… эту конкуренцию проиграет естественно. Вопрос: при ограниченном бюджете точно Зиркзии должен быть приоритетом? Или это очередной голландский междусобойчик? Ну и я так понимаю, Гринвуд не вернется. Ясно-понятно. Бардак только начинается.
Ограниченный бюджет это из каких источников? Под миллиард могут потратить, при желании
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Ответ Artem89S
15 лямов левому человеку за просто так? Ни для никого это не «копье», тем более для команды, у которой всех с удаленки поувольняли
Самодурство и ведение дел как в шаурмичной не меняет факт того что заплатить 40+15 за игрока который идёт в мю, лучше чем заплатить 100 только Аяксу + от 3-5 агентству сына за мусор на барабане. А другие к лысому не пойдут.
Все так удивляются этим агентским но при этом немного не понимают что на эти же агентские за два сезона было потрачено глубоко за 50 миллионов, а с учётом подписных все 150
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Ответ dreadnought13
Для МЮ это копьё
15 лямов левому человеку за просто так? Ни для никого это не «копье», тем более для команды, у которой всех с удаленки поувольняли
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Ответ Любезный Коссутий
за бабки для агента, можно второго Маласию купить, тем более, что первый сломался.
Зачем покупать еще одного маласию если можно купить голландца за 40 + агентские
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Ответ CyberUnited
То есть один нападающий на весь сезон это норма?
особенно если это суперзабивной нап ака 10 голов в АПЛ) другие не нужны)
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Ответ maximilian_15
Если это стеб, то я не понимаю. Если серьезно, то на Евро и Хойлунд, и Зиркзе
Это стёб конечно же. Ты Хохланда на евро видел? А я вот не видел! Смотрел две игры Дании. Но хохланда не видел.
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Ответ dreadnought13
На евро этот гражданин приехал ? Или он тоже в сборной Норвегии?
Если это стеб, то я не понимаю. Если серьезно, то на Евро и Хойлунд, и Зиркзе
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Ответ CyberUnited
Что за новый прикол включать агентские в трансферную стоимость. Эти агентские есть всегда, но их никогда не включают в протокол. Я тоже не читаю манютд, это статья от телеграф. И я слышал что он вообще просит своего брата подписать вместе с ним.
Просто обычно агентские это 5-10% а не 30

Обычно большие агентские у свободных агентов и игроков на последнем голу контрактов.
За того же Холланда агентские были прописаны чуть не больше стоимости, не факт конечно что их заплатили
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Ответ maximilian_15
Ему лишь бы написать. Думаю, что он не нужен. Хойлунд был временами неплох и прибавит во втором сезоне в АПЛ
На евро этот гражданин приехал ? Или он тоже в сборной Норвегии?
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Милан чем пару недель занимается?
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Ответ Strun108
источник отсутствует) у МЮ есть уже Хейлунд, куда им ещё, обычный вброс агента, чтоб комиссионных выбить побольше
вместо Марсика нужен нап
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Ответ Борис Энгельгардт
особенно если это суперзабивной нап ака 10 голов в АПЛ) другие не нужны)
а ты видел сколько Зиркзи забил за сезон?
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