«Милан» согласовал контракт с Зиркзее на 4 млн евро в год с учетом бонусов (Calciomercato)

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Киа Джурабчиан Болонья агенты Джошуа Зиркзее деньги Футбол

«Милан» договорился с Джошуа Зиркзее об условиях сотрудничества.

Как информирует Calciomercato, «россонери» согласовали с нападающим «Болоньи» пятилетний контракт. Зарплата нидерландского футболиста составит 4 млн евро в год с учетом бонусов.

Теперь «Милан» надеется добиться снижения объема выплат агенту Зиркзее (сообщалось, что Киа Джурабчиан рассчитывал получить 15 млн евро). Отмечается, что переговоры могут быть успешно завершены к середине недели.

За форварда миланцы заплатят 40 млн евро – таковы отступные.

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3 комментария
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10-15 млн агенту? Нх он нужен?
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Вопрос на засыпку, какую функцию в данном случае выполняет агент если Милан итак даёт лучшие условия для зиркзее чем другие клубы, а самой болонье платит деньги которые они просят, что такого сделал агент что Милан должен ему заплатить даже миллион, я уже молчу про 10 или 15 ))
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