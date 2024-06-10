«Милан» согласовал контракт с Зиркзее на 4 млн евро в год с учетом бонусов (Calciomercato)
«Милан» договорился с Джошуа Зиркзее об условиях сотрудничества.
Как информирует Calciomercato, «россонери» согласовали с нападающим «Болоньи» пятилетний контракт. Зарплата нидерландского футболиста составит 4 млн евро в год с учетом бонусов.
Теперь «Милан» надеется добиться снижения объема выплат агенту Зиркзее (сообщалось, что Киа Джурабчиан рассчитывал получить 15 млн евро). Отмечается, что переговоры могут быть успешно завершены к середине недели.
За форварда миланцы заплатят 40 млн евро – таковы отступные.