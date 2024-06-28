Арбитр Маккели больше не будет работать на Евро-2024. Он добавил 8 минут в матче Хорватии и Италии

Теги высшая лига Нидерланды Сборная Германии по футболу Сборная Италии по футболу УЕФА Сборная Хорватии по футболу Сборная Венгрии по футболу судьи Евро-2024 Данни Маккели Футбол

Арбитр Данни Маккели больше не будет работать на Евро-2024.

41-летнему рефери из Нидерландов сообщили об этом после группового этапа.

Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборных Хорватии и Италии завершилась ничьей со счетом 1:1.

Маккели добавил 8 минут к основному времени матча. Итальянцы сравняли счет на 98-й, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими и покинули турнир.

Также Маккели судил матч Германии и Венгрии (2:0). Тогда венгры выражали недовольство тем, что гол Илкая Гюндогана не отменили. 

«Нас никто не уважает». Далич, Модрич и вся Хорватия горят от 8 добавленных минут

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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51 комментарий
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Ответ Leon Petov
Помню как Маккели назначил левый пенальти в ворота Польши на катарском ЧМ. И снова этот "судья" в центре скандала
А пенальти в ворота Дании на прошом ЕВРО за нырок Стерлинга! Тоже его рук дело
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0
+29
Перечисленные события были официально объявлены как причина отстранения или это просто домыслы? )
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-4
+28
8 минут там никак не набиралось. А еще он свистнул почти за минуту до конца. После такого сложно убедиться в непредвзятости
Венгры, кстати, тоже вполне резонно предъявляли ему по поводу гола Гюндогана
+34
-12
+22
Ответ тем счетоводам которые говорили что 8 мин это Окей
+30
-12
+18
Его надо было дисквалифицировать еще после позорного пенальти на стерлинге
+19
-2
+17
Я думал он непотопляемый. Он чудил ещё на прошлом Евро
+15
0
+15
Лично меня всегда удивляло, почему Маккели считается элитным арбитром. Практически в каждой игре ошибается.
+14
0
+14
Помню как Маккели назначил левый пенальти в ворота Польши на катарском ЧМ. И снова этот "судья" в центре скандала
+16
-3
+13
Ответ Raar
Перечисленные события были официально объявлены как причина отстранения или это просто домыслы? )
Они просто произошли. Как случившийся факт может быть домыслом?
Скорее дело в том, что новость составлена в стиле "вот и думайте..")
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Ответ SntKillerMikhail
Ответ тем счетоводам которые говорили что 8 мин это Окей
А восемь минут это действительно окей. И даже пятнадцать окей - если они по делу. В данном же случае Маккели вообще непонятно откуда их взял. Справедливое решение отстранить.

P.s. Возможно, я неправильно вас понял, и вы критикуете именно добавленное время в этом матче, а не в целом длительные добавки к основному времени. Если так - пардоньте, я с вами солидарен.
+13
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+12
Когда датчан руинил в полуфинале евро три года назад УЕФА молчало.
+9
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+8
Понятно, что играли до макаронного гола. Если бы в 8 не уложились, ещё бы продлил.
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Ответ FilinMD
8 минут там никак не набиралось. А еще он свистнул почти за минуту до конца. После такого сложно убедиться в непредвзятости Венгры, кстати, тоже вполне резонно предъявляли ему по поводу гола Гюндогана
Самое глупое, что итальянцы праздновали 40 секунд, но судья это время не компенсировал, сразу дал свисток на 8 минуте.
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Ответ tibalt
10 замен, каждая по 30 сек, это уже пять минут, плюс валяния хорватов, все по делу
10 замен да, но не по одной же их делали
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Ответ инок
То есть 8 добавленных минут удивили не только одного меня..)
Болгары еще очень удивились.
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Что-то вспомнился крайний ЧМ. 8 минут добавленных это смех по сравнению с Катаром.
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Заказ выполнил, можно отчаливать. И уже не первый турнир такой. И на следующий наверное его позовут.
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"41-летнему рефери из Нидерландов об этом после группового этапа."(с)
Какое это понимать?
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Он вообще никогда не должен работать ни на одном турнире. Но до сих пор умудряется всплывать.
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свою работу сделал и может уходить. Вытащил итальянские омои в плейофф.
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Ответ SntKillerMikhail
Ответ тем счетоводам которые говорили что 8 мин это Окей
Ну в Катаре на ЧМ - 8 минут шло за кондоминимум,там игра начиналась только на 97-й минуте.
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маккели, марциняк, тейлор - довольно таки некомпетентные и низкопрофессиональные судейки
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То есть 8 добавленных минут удивили не только одного меня..)
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Ответ parquelis
да кто бы сомневался, что этот ручной итальянский судья все сделает как надо. отдельный смех, как он руку у фраттези (или у кого там из этих поленьев) не увидел, хотя стоял в полуметре. пришлось вмешиваться вару. ну зато итальянское гражданство наверняка получит
Нафига оно ему?
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Ответ chiga
Что-то вспомнился крайний ЧМ. 8 минут добавленных это смех по сравнению с Катаром.
ну как бы и регламент другой. Ориентируйтесь на среднее компенсированное конкретно на этом турнире
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Ответ WESTERN-
Так вроде до Евро объявляли что добавленного времени будет так же много как на ЧМ
Он посадил пол Хорватии на желтые
Его нужно было выкидывать за пенку на Стерлинге
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Ответ Mike 60
Ну многие ( как и я ) в онлайн режиме матча писали о странных 8 минутах. Мне некоторые возразили…. Ан нет! Все же чувствовалось, что многовато. Тем более, что такая компенсация стала судьбоносной для балканцев. В негативном смысле.
у меня сомнения еще возникли когда он все спорные в пользу Италии трактовал во втором тайме и карточками сыпать (те кстати начали валиться сразу вблизи штрафной). А когда 8 увидел, подумал «а, ну теперь понятно»
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Ответ Raar
Перечисленные события были официально объявлены как причина отстранения или это просто домыслы? )
Хорватам (при всех прочих обстоятельствах) никак не легче от отстранения полицейского из Нидерландов.
А может у Маккели просто серьёзное расстройство желудка после поедания сырых помидоров на ночь.
И его судейские "косяки" ни при чём.
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Ответ tibalt
10 замен, каждая по 30 сек, это уже пять минут, плюс валяния хорватов, все по делу
Да не было там валяний, иногда только падали и то относительно быстро подымались. Я бы ещё понял добавление 7 минут, но 8 это уже прям много, тем более такой принципиальный счетовод, после гола Италии, который праздновали минимум минуту, сразу же свистнул.
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Ответ AminO2
Хорватам ранее хватало и четырех добавленных, чтобы пропустить решающий от Албании. Кроме того, итальянцы бы действовали сразу интенсивней, добавь арбитр меньше, а конструкция решающей атаки, возможно, выглядела бы все равно также. С учётом просмотра ВАР во втором тайме, особого беспредела в 8-и компенсированных минутах точно не содержится. И никто, в том числе арбитр, кстати, не мешал обороняющимся, например, тактически остановить игрока "Болоньи" в начале главного забега этого матча. Даже недавняя история футбола знает действительно скандальные судейские решения, на фоне которых хорватские предъявы к голландцу просто смехотворны.
как и утверждение, что если бы добавили 4-5, то итальянцы забили бы на пятой.
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