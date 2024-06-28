Арбитр Маккели больше не будет работать на Евро-2024. Он добавил 8 минут в матче Хорватии и Италии

Арбитр Данни Маккели больше не будет работать на Евро-2024.

41-летнему рефери из Нидерландов сообщили об этом после группового этапа.

Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборных и завершилась ничьей со счетом 1:1.

добавил 8 минут к основному времени матча. Итальянцы сравняли счет на 98-й, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими и покинули турнир.

Также Маккели судил матч и (2:0). Тогда венгры выражали недовольство тем, что гол Илкая Гюндогана не отменили.

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