Арбитр Маккели больше не будет работать на Евро-2024. Он добавил 8 минут в матче Хорватии и Италии
Арбитр Данни Маккели больше не будет работать на Евро-2024.
41-летнему рефери из Нидерландов сообщили об этом после группового этапа.
Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборных Хорватии и Италии завершилась ничьей со счетом 1:1.
Маккели добавил 8 минут к основному времени матча. Итальянцы сравняли счет на 98-й, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими и покинули турнир.
Также Маккели судил матч Германии и Венгрии (2:0). Тогда венгры выражали недовольство тем, что гол Илкая Гюндогана не отменили.
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Венгры, кстати, тоже вполне резонно предъявляли ему по поводу гола Гюндогана
Скорее дело в том, что новость составлена в стиле "вот и думайте..")
P.s. Возможно, я неправильно вас понял, и вы критикуете именно добавленное время в этом матче, а не в целом длительные добавки к основному времени. Если так - пардоньте, я с вами солидарен.
Какое это понимать?
Его нужно было выкидывать за пенку на Стерлинге
А может у Маккели просто серьёзное расстройство желудка после поедания сырых помидоров на ночь.
И его судейские "косяки" ни при чём.