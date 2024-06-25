Экс-тренер Хорватии Чачич об 1:1 с Италией: «Не понимаю, откуда судья взял 8 добавленных минут. Болезненный вылет, вы видели, как это воспринял капитан, жаль и тренера»

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Евро-2024 Данни Маккели Анте Чачич Футбол

Анте Чачич недоволен решением судьи добавить 8 минут к матчу Хорватия – Италия.

Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 завершилась ничьей со счетом 1:1. Главный арбитр Данни Маккели добавил 8 минут к основному времени матча.

Итальянцы сравняли счет на 98-й минуте, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.

«У нас были проблемы в защите, там нам нужно было быть лучше. Факт в том, что мы слишком легко пропускали голы. Болезненный вылет, вы видели, как это воспринял капитан Лука [Модрич]. Жаль и тренера, который сделал все, чтобы Хорватия выступила хорошо, но на этом чемпионате значительная часть игроков не набрала желаемую форму.

Не понимаю, откуда он (главный арбитр Данни Маккели – Sports) взял эти восемь минут. Возможно, удача теперь отвернулась от нас, хотя раньше она была на нашей стороне», – сказал бывший главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич. 

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13 комментариев
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Вот если бы судья сперва добавил 5 минут, а пото вдруг без причины еще 3, тогда можно было возмущаться. А так надо было просто выстоять последнюю минуту, но не смогли. Как и с албанцами, кстати.
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Почему-то про слабую игру на протяжении трёх матчей и потерю концентрации предпочитают умалчивать, зато про эти 8 минут уже второй день не забывают плакаться)
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Все закономерно. Везение когда нибудь заканчивается. "Шара" ушла.
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на матч тв даже посчитали остановки на варе, празднования гола, замены по 2 минуты и насчитали только таких остановок на 7:40 так что добавленные 8 минут укладываются абсолютно, свистеть только сразу не надо было, это как то подозрительно немного выглядело
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Эта англия даже трешку пива в пабе не отгрузит
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Не всегда везёт
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Пока ты убиваещь время, время убивает тебя, Чачич.
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У них всей хорватией биполярка случилась по ходу
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Ну как откуда? Понимаю эмоции, но можно же посчитать, если без эмоций
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