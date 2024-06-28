Карвахаль о шансах на «Золотой мяч»: «Сложно, больше всего ценятся голы. Винисиус и Беллингем провели отличный год, Мбаппе будет кандидатом, если Франция выиграет Евро. Я не задумываюсь об этом»
Дани Карвахаль оценил свои шансы получить «Золотой мяч».
– Вы выиграли 25 титулов с «Реалом», у вас уже шесть побед в Лиге чемпионов. Было бы не так уж странно увидеть вас в списке на «Золотой мяч».
– На самом деле, я об этом даже не думаю. Да, у меня был отличный год, я проявил себя и в атаке, забив гол в финале... Если я хорошо выступлю на Евро, и если мы выиграем, я могу попасть в список претендентов. Это не стало бы неожиданностью.
– И даже выиграть его.
– Это сложно. Больше всего ценятся забитые мячи, это самое трудное. Винисиус и Беллингем провели отличный год, Мбаппе будет кандидатом, если Франция выиграет Евро. Я даже не задумываюсь об этом. Я планирую пройти как можно дальше на Евро и, если получится, сыграть в финале в Берлине, – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.
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