Карвахаль о шансах на «Золотой мяч»: «Сложно, больше всего ценятся голы. Винисиус и Беллингем провели отличный год, Мбаппе будет кандидатом, если Франция выиграет Евро. Я не задумываюсь об этом»

Дани Карвахаль оценил свои шансы получить «Золотой мяч».

– Вы выиграли 25 титулов с « », у вас уже шесть побед в Лиге чемпионов. Было бы не так уж странно увидеть вас в списке на « ».

– На самом деле, я об этом даже не думаю. Да, у меня был отличный год, я проявил себя и в атаке, забив гол в финале... Если я хорошо выступлю на Евро, и если мы выиграем, я могу попасть в список претендентов. Это не стало бы неожиданностью.

– И даже выиграть его.

– Это сложно. Больше всего ценятся забитые мячи, это самое трудное. Винисиус и провели отличный год, будет кандидатом, если Франция выиграет Евро. Я даже не задумываюсь об этом. Я планирую пройти как можно дальше на Евро и, если получится, сыграть в финале в Берлине, – сказал защитник «Реала» и сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?