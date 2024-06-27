Неймар о фаворитах «Золотого мяча»: «Винисиус – первый, Родриго и Беллингем делят второе место, за ними – Мбаппе»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Неймар Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Неймар перечислил фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Бразильский нападающий «Аль-Хилаля» рассказал журналистке Изабела Пальяри, кого считает главными претендентами на награду лучшему игроку 2024 года. 

«Винисиус Жуниор – первый, Родриго и Беллингем делят второе место. Мбаппе – на третьем месте», – сказал Неймар

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже. Имена номинантов станут известны 4 сентября.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ bel01
Если Вини, Родриго и Беллингем так же бездарно продолжат играть на Копе и в Евро, то никакого ЗМ им не видать. Получит кто-то другой (пока не понятно, кто)
Пусть будет Тони Кросс )
+21
-1
+20
Родриго?)
+21
-3
+18
Ни Винисиус, ни Беленгем ещё ничего такого не показали в этом году, чтобы получить золотой мяч.
+15
-6
+9
Родриго)))
+9
-1
+8
Ответ Сергей Максимюк
Очередной проплаченный Реалом человек)
Боже чувак, ну ты хотя бы подумал хоть секунду, он ставит своих соотечественников, привееееееет Сережа🤣
+7
-1
+6
Хорошо ещё Тиаго Силву не назвал
+4
-1
+3
Ответ RembaXXX
Да всем понятно, что снова один карлик с Аргентины выиграет, ему для этого и на поле необязательно выходить, скажут за былые заслуги, отличное выступление на Копе, ну или еще что то придумают, эта награда давно в шапито превратилась.
Так и запишем: Месси выиграл 8-ой зм за былые заслуги, а не за чм.
+3
-1
+2
Ответ Murad Balta
Пусть будет Тони Кросс )
А я хоть и за Барсу, но не против...
Тони - великий по любым меркам.
+3
-1
+2
Ответ bel01
Если Вини, Родриго и Беллингем так же бездарно продолжат играть на Копе и в Евро, то никакого ЗМ им не видать. Получит кто-то другой (пока не понятно, кто)
Не факт, месси к примеру весь сезон бездарно играл, но это не мешало ему получать левейшие ЗМ
+13
-11
+2
Ещё возможные претенденты:
- Бруну Фернандеш или Б. Сильва (при условии победы Португалии на Евро);
-Кроос (при победе Германии),
-Кейн (был супер результативен в Баварии, несмотря ни на что, если Англия станет чемпионом, а Кейн станет с отрывом лучшим бомбардиром).
- Родри (при условии победы на Евро Испании).
Ну и Лео, конечно, хотя Артёмка и половина завсегдатаев конфы спортса это могут и не пережить...
+5
-3
+2
Ответ bel01
Если Вини, Родриго и Беллингем так же бездарно продолжат играть на Копе и в Евро, то никакого ЗМ им не видать. Получит кто-то другой (пока не понятно, кто)
Есть один игрок, который разрывает великий чемпионат Америки, как тут не дать. И еще он лучше всех делает предобводки
+4
-3
+1
Если Вини, Родриго и Беллингем так же бездарно продолжат играть на Копе и в Евро, то никакого ЗМ им не видать. Получит кто-то другой (пока не понятно, кто)
+4
-3
+1
Ответ Кузьмич
Ни Винисиус, ни Беленгем ещё ничего такого не показали в этом году, чтобы получить золотой мяч.
А кто показал ??? Беллингем по умолчанию опередит Кейна в случае триумфа сборной, так как с ЛЧ. Винисиус с повесткой, и при победе Бразилов суперфаворит. Родри если получит золото с Испанией скорее всего проиграет на голосовании, если у Вини будет золото Копы. Но если Испания чемпион, а Бразилы нет, то Родри фаворит.
Неймар правильно всё расписал.
+4
-3
+1
Ответ The1993Diablo
Если Испания или Германия выиграют Евро, ЗМ должны взять Карвахаль или Кросс. Какие свинисиусы и родриги :facepalm:
Карвахаль и ЗМ в одном предложении. Пхахахахахахахаха 😂😂😂😂
0
0
0
Ответ Бегемотик
а лео за что? почему тут немае аргументов
тебя потроллили. месси уже смотрит в другую сторону
0
0
0
Ответ Santucco
Хорошо ещё Тиаго Силву не назвал
Они на 4 месте с Дани Алвесом
0
0
0
Ответ Бегемотик
а лео за что? почему тут немае аргументов
Если Аргентина с блеском выиграет Копу, а Лео станет лучшим игроком и бомбардиром. МЛС, конечно, это скромно, но Майами в прошлом году был на последних местах, а сейчас - на первом. Всё-таки это тоже плюс. Не то, что у Криша - пришёл в Наср, когда тот лидировал , а в итоге за полтора сезона в откровенно слабой лиге - ноль официальных трофеев.
+2
-2
0
Ответ The1993Diablo
Если Испания или Германия выиграют Евро, ЗМ должны взять Карвахаль или Кросс. Какие свинисиусы и родриги :facepalm:
какой Карвахаль вы ещё Хоселу предложите. Родри должен забрать если испанцы выиграют турнир
0
0
0
Ответ bel01
Ещё возможные претенденты: - Бруну Фернандеш или Б. Сильва (при условии победы Португалии на Евро); -Кроос (при победе Германии), -Кейн (был супер результативен в Баварии, несмотря ни на что, если Англия станет чемпионом, а Кейн станет с отрывом лучшим бомбардиром). - Родри (при условии победы на Евро Испании). Ну и Лео, конечно, хотя Артёмка и половина завсегдатаев конфы спортса это могут и не пережить...
а лео за что? почему тут немае аргументов
+1
-1
0
Ответ Полный адекват
Хаха, за 6 матчей в году? Так можно Микаутадзе дать ЗМ, пока он разрывает Евро
Хаха, давай тогда отменим ЗМ Зидана 1998, Роналдо 2002, Каннаваро 2006, Роналду 2013, Модрич 2018
+1
-1
0
Ответ bel01
Если Вини, Родриго и Беллингем так же бездарно продолжат играть на Копе и в Евро, то никакого ЗМ им не видать. Получит кто-то другой (пока не понятно, кто)
Чего то мне кажется, что он про Родри сказал, ну какой Родриго ...
0
0
0
Ответ Сергей Максимюк
Очередной проплаченный Реалом человек)
Никто не выкупил иронии🤷‍♂️ ?
+1
-1
0
А разве не Мостовой на 2 месте?
0
0
0
За ними Мбаппе. За Антони, Ришалисоном и Каземиро - добавил Неймар
0
0
0
Понятно, пустынное солнце не только Роналду голову запекло
+1
-1
0
О фаворитах Екатерины Второй Неймар ничего сказал?
+1
-1
0
Если Родриго и Беллингем делят второе место, то Мбаппе тогда на четвёртом месте.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий