Неймар о фаворитах «Золотого мяча»: «Винисиус – первый, Родриго и Беллингем делят второе место, за ними – Мбаппе»
Неймар перечислил фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Бразильский нападающий «Аль-Хилаля» рассказал журналистке Изабела Пальяри, кого считает главными претендентами на награду лучшему игроку 2024 года.
«Винисиус Жуниор – первый, Родриго и Беллингем делят второе место. Мбаппе – на третьем месте», – сказал Неймар.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже. Имена номинантов станут известны 4 сентября.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Тони - великий по любым меркам.
- Бруну Фернандеш или Б. Сильва (при условии победы Португалии на Евро);
-Кроос (при победе Германии),
-Кейн (был супер результативен в Баварии, несмотря ни на что, если Англия станет чемпионом, а Кейн станет с отрывом лучшим бомбардиром).
- Родри (при условии победы на Евро Испании).
Ну и Лео, конечно, хотя Артёмка и половина завсегдатаев конфы спортса это могут и не пережить...
Неймар правильно всё расписал.