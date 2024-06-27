Неймар о фаворитах «Золотого мяча»: «Винисиус – первый, Родриго и Беллингем делят второе место, за ними – Мбаппе»

Неймар перечислил фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Бразильский нападающий «Аль-Хилаля» рассказал журналистке Изабела Пальяри, кого считает главными претендентами на награду лучшему игроку 2024 года.

« – первый, и делят второе место. Мбаппе – на третьем месте», – сказал .

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже. Имена номинантов станут известны 4 сентября.

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