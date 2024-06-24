Пирес о Мбаппе в «Реале»: «Он должен играть впереди, а Беллингем сзади. Вини может затмить его, если выиграет «Золотой мяч», это будет нормально»

Теги Реал Мадрид Робер Пирес Сборная Франции по футболу Ла Лига Золотой мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Робер Пирес поделился мнением о перспективах Килиана Мбаппе в «Реале».

– На какой позиции вы видите Килиана в «Мадриде»?

– Играть в «Мадриде» никогда не бывает легко, есть давление, и мне оно нравится. С его манерой игры и интеллектом он справится очень хорошо. Это нормально, что поначалу это будет стоить немного больших усилий. На мой взгляд, он должен играть впереди, а Беллингем сзади.

– А Вини, может ли он затмить Мбаппе?

– Думаю, что, с учетом того, что он делает, и если он выиграет «Золотой мяч», это будет нормально.

– Кто может противостоять «Мадриду» с теми, кто есть, и с Мбаппе?

– Есть команды, которые могут составить конкуренцию «Реалу», но мало кто может отнять у него чемпионство. В этом году клуб сделал дубль, и теперь Мбаппе наверняка принесет ему много пользы.

Мы говорим о «Мадриде», для них подписание контракта с Килианом –  это нормально, – заявил эск-игрок сборной Франции и «Вильярреала».

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9 комментариев
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Нападающий в нападении, полузащитник в полузащите. Спасибо за аналитику, Робер
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Вини давно уже затмил Мбаппе, который еще не играл в топ-чемпионате и по факту ничего не показал в ЛЧ.
Винисиус уже догнал Месюна по стате на плейофф, те же 2 гола в двух финалах ЛЧ и одинаковое кол-во передач. Голы Мбаппе в ЛЧ забиты в основном на групповом этапе, ну и всяким днарям вроде Барселоны.
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Я прочитал Перес)))
И такой подумал: Ничего себе дед набросил на вентилятор у себя в команде)))
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Мбаппе должен потерять ногу что бы его затмил этот недоумок
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Ответ Капибарбер
Крысятник одним словом
Зачем Вы представились?
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Вини давно уже затмил Мбаппе, который еще не играл в топ-чемпионате и по факту ничего не показал в ЛЧ. Винисиус уже догнал Месюна по стате на плейофф, те же 2 гола в двух финалах ЛЧ и одинаковое кол-во передач. Голы Мбаппе в ЛЧ забиты в основном на групповом этапе, ну и всяким днарям вроде Барселоны.
Но эти факты не нравятся фантикам фк Нэгрейры и они дружро минусуют))
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При всем таланте Винисиуса , но я сомневаюсь что он может затмить Мбаппе .
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