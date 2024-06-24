Пирес о Мбаппе в «Реале»: «Он должен играть впереди, а Беллингем сзади. Вини может затмить его, если выиграет «Золотой мяч», это будет нормально»

Робер Пирес поделился мнением о перспективах Килиана Мбаппе в «Реале».

– На какой позиции вы видите в «Мадриде»?

– Играть в «Мадриде» никогда не бывает легко, есть давление, и мне оно нравится. С его манерой игры и интеллектом он справится очень хорошо. Это нормально, что поначалу это будет стоить немного больших усилий. На мой взгляд, он должен играть впереди, а сзади.

– А Вини, может ли он затмить Мбаппе?

– Думаю, что, с учетом того, что он делает, и если он выиграет « », это будет нормально.

– Кто может противостоять « » с теми, кто есть, и с Мбаппе?

– Есть команды, которые могут составить конкуренцию «Реалу», но мало кто может отнять у него чемпионство. В этом году клуб сделал дубль, и теперь Мбаппе наверняка принесет ему много пользы.

Мы говорим о «Мадриде», для них подписание контракта с Килианом – это нормально, – заявил эск-игрок сборной и «Вильярреала».

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