Пирес о Мбаппе в «Реале»: «Он должен играть впереди, а Беллингем сзади. Вини может затмить его, если выиграет «Золотой мяч», это будет нормально»
Робер Пирес поделился мнением о перспективах Килиана Мбаппе в «Реале».
– На какой позиции вы видите Килиана в «Мадриде»?
– Играть в «Мадриде» никогда не бывает легко, есть давление, и мне оно нравится. С его манерой игры и интеллектом он справится очень хорошо. Это нормально, что поначалу это будет стоить немного больших усилий. На мой взгляд, он должен играть впереди, а Беллингем сзади.
– А Вини, может ли он затмить Мбаппе?
– Думаю, что, с учетом того, что он делает, и если он выиграет «Золотой мяч», это будет нормально.
– Кто может противостоять «Мадриду» с теми, кто есть, и с Мбаппе?
– Есть команды, которые могут составить конкуренцию «Реалу», но мало кто может отнять у него чемпионство. В этом году клуб сделал дубль, и теперь Мбаппе наверняка принесет ему много пользы.
Мы говорим о «Мадриде», для них подписание контракта с Килианом – это нормально, – заявил эск-игрок сборной Франции и «Вильярреала».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Винисиус уже догнал Месюна по стате на плейофф, те же 2 гола в двух финалах ЛЧ и одинаковое кол-во передач. Голы Мбаппе в ЛЧ забиты в основном на групповом этапе, ну и всяким днарям вроде Барселоны.
И такой подумал: Ничего себе дед набросил на вентилятор у себя в команде)))