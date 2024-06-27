Пети о давлении на Мбаппе в «Реале»: «Лучший клуб мира выиграл ЛЧ и Ла Лигу без него. «Мадрид» важнее любого, даже если ты обладатель «Золотого мяча», фанаты и СМИ не дадут ему ни времени, ни оправданий»
Эммануэль Пети предрекает сильное давление на Килиана Мбаппе в «Реале».
Француз перешел в «Реал» этим летом, не продлив контракт с «ПСЖ».
«Я не знаю, станет ли он проблемой, но он точно понимает, куда идет – в лучший клуб мира, который выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу без него, [где] все живут прекрасно. Здесь большие эго, но команда всегда на первом месте, потому что «Мадрид» важнее любого игрока, даже если ты обладатель «Золотого мяча». «Мадриду» неважно, насколько ты крут.
Мбаппе знает это, он умен, поэтому постарается как можно скорее адаптироваться к новым партнерам и представить себя на поле. Он прекрасно знает, что болельщики и пресса ждут его. Они не дадут ему ни времени, ни оправданий», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».
Пети о Мбаппе в «Реале»: «Я рад – это было похоже на новый сериал Netflix, каждую неделю мыльная опера. Казалось, что это продолжается годами, я так устал»
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Кем бы он ни был до, но в Мадриде ему придется все доказывать заново.