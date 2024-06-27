Пети о давлении на Мбаппе в «Реале»: «Лучший клуб мира выиграл ЛЧ и Ла Лигу без него. «Мадрид» важнее любого, даже если ты обладатель «Золотого мяча», фанаты и СМИ не дадут ему ни времени, ни оправданий»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Золотой мяч Эммануэль Пети Килиан Мбаппе Футбол

Эммануэль Пети предрекает сильное давление на Килиана Мбаппе в «Реале».

Француз перешел в «Реал» этим летом, не продлив контракт с «ПСЖ». 

«Я не знаю, станет ли он проблемой, но он точно понимает, куда идет – в лучший клуб мира, который выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу без него, [где] все живут прекрасно. Здесь большие эго, но команда всегда на первом месте, потому что «Мадрид» важнее любого игрока, даже если ты обладатель «Золотого мяча». «Мадриду» неважно, насколько ты крут.

Мбаппе знает это, он умен, поэтому постарается как можно скорее адаптироваться к новым партнерам и представить себя на поле. Он прекрасно знает, что болельщики и пресса ждут его. Они не дадут ему ни времени, ни оправданий», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

Пети о Мбаппе в «Реале»: «Я рад – это было похоже на новый сериал Netflix, каждую неделю мыльная опера. Казалось, что это продолжается годами, я так устал»

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13 комментариев
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Ну когда ты на слуху, как главная звезда поколения уже несколько лет, неважно где ты играешь, требования к тебе будут высокими, проблема для Мбаппе именно в том, что он приходит в клуб на самом пике достижений, трудно не испортить то, что и так выдает максимум, даже при более зрелищной игре, если в следующем сезоне не выиграют ЛЧ, многие скажут: все из-за Мбаппе
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Всё так.
Кем бы он ни был до, но в Мадриде ему придется все доказывать заново.
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40 голов за сезон -минимум!
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Мбаппе , конечно первостепенная звезда, но теперь будет много зависить от его личостных качеств, способности влиться в звездный коллектив и конечно от тренерской интуиции Анчелотти, как правильно использовать талант Киллиана для команды..
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+2
Ответ Westmoreland
Мбаппе , конечно первостепенная звезда, но теперь будет много зависить от его личостных качеств, способности влиться в звездный коллектив и конечно от тренерской интуиции Анчелотти, как правильно использовать талант Киллиана для команды..
А в ПСЖ он с ноунеймами играл?
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Комментарий удален модератором
Мне интересно как его будет использовать Анчелотти. В роли наконечника Мбаппе теряет свой главный скилл-скорость а место на фланге вроде как занято
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Вот именно! Доказывать нужно ему, а не Реалу. Короли и без него выиграли 2 ЛЧ)
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А почему Реал должен делать делать ему одолжение? Пусть приходит и доказывает свою состоятельность как игрока поколения.
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Ответ Растиньяк
40 голов за сезон -минимум!
В лалиге)
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Мне кажется, что с такой полузащитой и уровнем игроков Реала, Мбаппе заиграет
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