Пети о давлении на Мбаппе в «Реале»: «Лучший клуб мира выиграл ЛЧ и Ла Лигу без него. «Мадрид» важнее любого, даже если ты обладатель «Золотого мяча», фанаты и СМИ не дадут ему ни времени, ни оправданий»

Эммануэль Пети предрекает сильное давление на Килиана Мбаппе в «Реале».

Француз перешел в «Реал» этим летом, не продлив контракт с « ».

«Я не знаю, станет ли он проблемой, но он точно понимает, куда идет – в лучший клуб мира, который выиграл Лигу чемпионов и без него, [где] все живут прекрасно. Здесь большие эго, но команда всегда на первом месте, потому что « » важнее любого игрока, даже если ты обладатель «Золотого мяча». «Мадриду» неважно, насколько ты крут.

Мбаппе знает это, он умен, поэтому постарается как можно скорее адаптироваться к новым партнерам и представить себя на поле. Он прекрасно знает, что болельщики и пресса ждут его. Они не дадут ему ни времени, ни оправданий», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

Пети о Мбаппе в «Реале»: «Я рад – это было похоже на новый сериал Netflix, каждую неделю мыльная опера. Казалось, что это продолжается годами, я так устал»

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