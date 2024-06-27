Хвича после победы над Португалией: «Лучший день в жизни грузин, мы сотворили историю. Доказали, что можно добиться успеха, даже если вероятность – всего 1%»

Теги Сборная Португалии по футболу серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия назвал победу над Португалией лучшим днем в жизни грузин.

Сборная Грузии обыграла команду Португалии (2:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024 и вышла в 1/8 финала с третьего места в группе F.

«Это лучший день в жизни грузин. Мы сотворили историю. Никто не верил, что мы победим Португалию, но именно поэтому мы сильная команда. Мы просто подбадривали друг друга и говорили, что можем это сделать.

Когда ты носишь форму с эмблемой своей страны, это заставляет тебя гордиться собой. Это лучший день в моей жизни. Мы доказали, что можно добиться успеха, даже если вероятность этого составляет всего 1%.

Я уже упоминал, что не имеет значения, с кем мы сыграем [в 1/8 финала], потому что мы стремимся победить. Мы показали, что вместе можем добиться всего. Единство делает нас сильнее. Мы подарили радость болельщикам и показали, что вместе мы сильны», – сказал вингер сборной Грузии и «Наполи». 

Кварацхелия о выходе Грузии в плей-офф Евро-2024: «Мы всем доказали, что умеем играть. Скудетто с «Наполи» было незабываемым, но сегодня самый счастливый день в моей жизни»

Хвича об Испании: «Грузия очень уважительно к ней относится, но, обыграв Португалию, мы показали, что можно победить любую команду» 

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19 комментариев
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Я бы даже на месте Испании с такой Грузией не расслаблялся бы.
Неплохой объективно состав, и каждый матч играют, бьются, как будто последний раз в жизни.
+14
-3
+11
Ответ ЭкспертДиванный
А чего это вы взяли,что Испания выйдет на поле расслабленным? Выиграли полудохлую Португалию.Пордугальцы,как Бельгийцы,полно звезд а сыгранности ноль.По моему мнение Испания катком пройдет Грузию.Арабы тоже выигрывали Аргентину…
Два года назад все ожидали, что Испания соберётся и катком пройдёт Марокко.
Но что-то пошло не так...
+11
0
+11
Вероятность была намного выше даже по коэффициенту так как порткам было глубоко все равно )
+9
-2
+7
Ответ bel01
Я бы даже на месте Испании с такой Грузией не расслаблялся бы. Неплохой объективно состав, и каждый матч играют, бьются, как будто последний раз в жизни.
А чего это вы взяли,что Испания выйдет на поле расслабленным?
Выиграли полудохлую Португалию.Пордугальцы,как Бельгийцы,полно звезд а сыгранности ноль.По моему мнение Испания катком пройдет Грузию.Арабы тоже выигрывали Аргентину…
+9
-4
+5
Пусть и испанцев выбивают - удивлять - так удивлять. )
+3
0
+3
Прилетят в Тбилиси — встретят как героев.
+3
-1
+2
Ответ Н.Ф.
Прилетят в Тбилиси — встретят как героев.
Тоже подумал о том, что следовало бы по уровню организовать что-то похожее на то, как встречали исландцев после ЧМ
+3
-1
+2
Отчасти грузинам дико повезло, немотивированные португальцы привезли себе 2 гола на ровном месте, плюс Португалия играла настолько экспериментальным составом, что в таком сочетании игроков они больше никогда в жизни не появятся и даже в этом случае у Португалии были шансы забить гол и не 1 раз
+2
0
+2
А ведь мало кто мог предположить что Грузия сможет выйти из группы. Молодцы конечно.
+2
-1
+1
Молодцы, конечно. Но играли вы не с основой . Можно сказать повезло, что Португалии ничего не нужно было. И тем не менее, это было красиво и достойно. И проблемы индейцев шерифа не волнуют. Если объективно судить. 😊
+3
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Ответ AprasidzE
И? Даже резерв португальцев - на голову выше грузин, и это игроки топ клубов.
Я не против. Но основа сильнее резерва. И больше такой состав мы у Португалии не увидим. По именам да. Но кроме имён, ещё и сыгранность нужна. Не против, если грузины дадут бой Испании.
+1
-1
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Ответ Чебурашка от Гены
Молодцы, конечно. Но играли вы не с основой . Можно сказать повезло, что Португалии ничего не нужно было. И тем не менее, это было красиво и достойно. И проблемы индейцев шерифа не волнуют. Если объективно судить. 😊
И? Даже резерв португальцев - на голову выше грузин, и это игроки топ клубов.
0
0
0
Ответ ЭкспертДиванный
А чего это вы взяли,что Испания выйдет на поле расслабленным? Выиграли полудохлую Португалию.Пордугальцы,как Бельгийцы,полно звезд а сыгранности ноль.По моему мнение Испания катком пройдет Грузию.Арабы тоже выигрывали Аргентину…
Выигрывают матч или приз, соперника – обыгрывают или побеждают, выигрывают – у́ Аргентины, у́ Португалии.
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Ответ ЭкспертДиванный
А чего это вы взяли,что Испания выйдет на поле расслабленным? Выиграли полудохлую Португалию.Пордугальцы,как Бельгийцы,полно звезд а сыгранности ноль.По моему мнение Испания катком пройдет Грузию.Арабы тоже выигрывали Аргентину…
Из сборной Бельгии только КДБ играл бы в старте сборной Португалии, ну и Куртуа. Но последний пока завязал со сборными
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Квара, ещё один такой матч, как с Португалией, и выбирай любой топ клуб.
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Если пройдут испанцев, повторят успех наших на домашнем чемпионате
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