Хвича после победы над Португалией: «Лучший день в жизни грузин, мы сотворили историю. Доказали, что можно добиться успеха, даже если вероятность – всего 1%»

Хвича Кварацхелия назвал победу над Португалией лучшим днем в жизни грузин.

обыграла команду (2:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024 и вышла в 1/8 финала с третьего места в группе F.

«Это лучший день в жизни грузин. Мы сотворили историю. Никто не верил, что мы победим Португалию, но именно поэтому мы сильная команда. Мы просто подбадривали друг друга и говорили, что можем это сделать.

Когда ты носишь форму с эмблемой своей страны, это заставляет тебя гордиться собой. Это лучший день в моей жизни. Мы доказали, что можно добиться успеха, даже если вероятность этого составляет всего 1%.

Я уже упоминал, что не имеет значения, с кем мы сыграем [в 1/8 финала], потому что мы стремимся победить. Мы показали, что вместе можем добиться всего. Единство делает нас сильнее. Мы подарили радость болельщикам и показали, что вместе мы сильны», – сказал вингер сборной Грузии и «Наполи».

Кварацхелия о выходе Грузии в плей-офф Евро-2024: «Мы всем доказали, что умеем играть. Скудетто с «Наполи» было незабываемым, но сегодня самый счастливый день в моей жизни»

Хвича об Испании: «Грузия очень уважительно к ней относится, но, обыграв Португалию, мы показали, что можно победить любую команду»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?