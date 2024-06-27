Хвича об Испании: «Грузия очень уважительно к ней относится, но, обыграв Португалию, мы показали, что можно победить любую команду» 

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия высказался о сборной Испании.

Сборная Грузии сыграет с испанцами в 1/8 финала Евро-2024.

«Мы очень уважительно к ней относимся. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую. 

Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу», – сказал вингер сборной Грузии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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2 комментария
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выиграли у не мотивированного второго состава и теперь понтов выше крыши,можем победить любую сборную,ага вы в отборе только у кипра выиграли,да у люксембурга в пути квалификации и то дома
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Понеслось… Крыша мира…
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