Хвича об Испании: «Грузия очень уважительно к ней относится, но, обыграв Португалию, мы показали, что можно победить любую команду»
Хвича Кварацхелия высказался о сборной Испании.
Сборная Грузии сыграет с испанцами в 1/8 финала Евро-2024.
«Мы очень уважительно к ней относимся. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую.
Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу», – сказал вингер сборной Грузии.
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