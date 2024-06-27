Мартинес после 0:2 с Грузией: «Можно отметить их вратаря и Кварацхелию, который в пятерке лучших дриблеров Европы. У Португалии были реальные шансы только в последние 10 минут»

Роберто Мартинес высоко оценил игру сборной Грузии на Евро-2024.

уступила Грузии (0:2) в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы. вышла в плей-офф на своем дебютном Евро и сыграет с Испанией в 1/8 финала.

«Если вы проанализируете их игру, то отметите их вратаря ( – Sports), который провел три года на высочайшем уровне и показал замечательную игру, а также Кварацхелию, который входит в пятерку лучших дриблеров Европы.

Единственным сюрпризом стало то, что им удалось сохранить интенсивность и уверенность в своих силах на протяжении 90 минут, потому что только в последние десять минут у нас были реальные шансы. Их тренер проделал замечательную работу», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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