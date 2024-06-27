Мартинес после 0:2 с Грузией: «Можно отметить их вратаря и Кварацхелию, который в пятерке лучших дриблеров Европы. У Португалии были реальные шансы только в последние 10 минут»

Теги Вилли Саньоль Сборная Португалии по футболу Валенсия серия А Италия Ла Лига Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Георгий Мамардашвили Хвича Кварацхелия Футбол

Роберто Мартинес высоко оценил игру сборной Грузии на Евро-2024.

Португалия уступила Грузии (0:2) в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы. Сборная Грузии вышла в плей-офф на своем дебютном Евро и сыграет с Испанией в 1/8 финала.

«Если вы проанализируете их игру, то отметите их вратаря (Георгия Мамардашвили – Sports), который провел три года на высочайшем уровне и показал замечательную игру, а также Кварацхелию, который входит в пятерку лучших дриблеров Европы.

Единственным сюрпризом стало то, что им удалось сохранить интенсивность и уверенность в своих силах на протяжении 90 минут, потому что только в последние десять минут у нас были реальные шансы. Их тренер проделал замечательную работу», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Почему футбол Грузии такой особенный

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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35 комментариев
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Не понимаю, как можно с такими прекрасными игроками влетать Грузии. Казалось бы вот он турнир, которого ждали 4 года.

Каждый футболист мотивирован, тренируется, представляет, что обязательно себя проявит и окажется на виду у всего мира. В итоге даже на осмысленную атаку не наиграли. Позорники
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-8
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Т. е когда был заменён Рональду, Мартинес тонко намекает, но сказать прямо не может)
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+15
Ответ Капибарбер
Т. е когда был заменён Рональду, Мартинес тонко намекает, но сказать прямо не может)
в последние 10 минут Португалия мяч в штрафную не могла доставить. Тут либо кривой перевод, либо Мартинес забыл о матче)
+8
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+7
Конте уже наложил вето на продажу Хвичи в другой клуб. Впрочем что стоит это вето в случае предложения больших денег, Лаурентис жадноват, за стольник продаст.
+8
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Мартинес тот еще шарлатан
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Всё что нужно знать об уровне тренера, который не заметил Микаутадзе, сделавшего первый гол и участвовавшего в каждой опасной атаке Грузии самым непосредственным образом...
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+4
Ответ Искуственный интеллект
Мартинес тот еще шарлатан
Ещё и лысый
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Ответ kaka10
Не понимаю, как можно с такими прекрасными игроками влетать Грузии. Казалось бы вот он турнир, которого ждали 4 года. Каждый футболист мотивирован, тренируется, представляет, что обязательно себя проявит и окажется на виду у всего мира. В итоге даже на осмысленную атаку не наиграли. Позорники
Португальцы - занимают досрочно первое место в группе.
Комментаторы в блогах о сборной Португалии - позорники!
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Ответ kaka10
Не понимаю, как можно с такими прекрасными игроками влетать Грузии. Казалось бы вот он турнир, которого ждали 4 года. Каждый футболист мотивирован, тренируется, представляет, что обязательно себя проявит и окажется на виду у всего мира. В итоге даже на осмысленную атаку не наиграли. Позорники
Про защитник два раза привез и все. Ну и Мамардашвили выручал все время. И играл второй состав, в котором почти все лавочники в своих клубах или неопытные игроки.
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Ответ Saint_Jimmy
Любопытно, сколько у дриблёра из топ-5 по Европе удачных обводок за групповой этап
Ну он играет не в привычной для себя позиции напа и в непривычной схеме, нежели в Наполи.
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Ответ nikolai2011
в последние 10 минут Португалия мяч в штрафную не могла доставить. Тут либо кривой перевод, либо Мартинес забыл о матче)
видимо он про момент с Семеду, где он мяч получил прям на дальней штанге будучи один
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А как они это первое место досрочно заняли, никто не хочет вспомнить? Отскочили от унылого чешского автобуса и просто смотрели на роскомнадзор турков🤓
На фоне Англии, Франции и Бельгии очень уверенно заняли.
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Ответ Данил Колпиков
Про защитник два раза привез и все. Ну и Мамардашвили выручал все время. И играл второй состав, в котором почти все лавочники в своих клубах или неопытные игроки.
Второй состав Португалии???? Это игроки ведущих клубов, таких как Бенфика или Ман сити и все они хотели бы проявить себя..Грузины молодцы
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Ответ Александр Александров
Комментарий скрыт
Ну если в Португалии играют на Роналду как ты написал, то в сша сейчас одной плаксе аргентинской прямо во время матча наверно ми нет делают по очереди. А если серьезно то Роналду поубавил эго, и играет на команду, видно что хочет кубок забрать
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Ответ Данил Колпиков
Про защитник два раза привез и все. Ну и Мамардашвили выручал все время. И играл второй состав, в котором почти все лавочники в своих клубах или неопытные игроки.
У Португалии вся заявка сильная и гораздо сильнее Грузии, должны были по-другому играть. Лавочники Феликс, Рамуш и Нунеш из топ-клубов, у Грузии игроки из вторых лиг Европы выходили.
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Ответ kaka10
Не понимаю, как можно с такими прекрасными игроками влетать Грузии. Казалось бы вот он турнир, которого ждали 4 года. Каждый футболист мотивирован, тренируется, представляет, что обязательно себя проявит и окажется на виду у всего мира. В итоге даже на осмысленную атаку не наиграли. Позорники
Напривозил защитник за которого просят 100 кк, ну и грузины конечно бились как в последний раз, два удара Роналду и под них бросается защитник Грузии , секунда в секунду. Плюс вратарь поймал такой кураж еще во втором туре, что ему сложно забить. Посмотрим как будут действовать Испанцы.
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опять наяривание. Хвича, хвича, хвича. Грузия Хвичи, Наполи Хвичи напор такой, будто-то тут команды не ниже Аталанта Миранчука... Я так понимаю в статьях замешаны штурмовики Верхнего Ларса. Живу в Тбилиси, болею за своих... Можете уже сразу статью на грузинской вязи писать, для своих
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В смысле последние 10 минут? Ведь юзеры спортса уже оправдали беспомощность Роналду, везде ноя что Португалия ничего не создала после его замены🙁 хотя кто умудрится оправдывать игрока, претендующего на мнимое величие, в абсолютно провальной игре против 100ой в рейтинге команды.
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Ответ kaka10
Не понимаю, как можно с такими прекрасными игроками влетать Грузии. Казалось бы вот он турнир, которого ждали 4 года. Каждый футболист мотивирован, тренируется, представляет, что обязательно себя проявит и окажется на виду у всего мира. В итоге даже на осмысленную атаку не наиграли. Позорники
Турнира ждали не 4 года, а 1.5 — с момента завершения прошлого ЧМ, — или 3 с прошлого Евро :)
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Ответ Leon Petov
На прошлом ЧМ с Южной Кореей та же ситуация была. Портки слишком ленивы, когда в матче нет турнирных целей
когда в матче нет турнирных целей.. с Марокко тоже не было значить цели?
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Мамардашвили вообще как о себе заявил?! КУЕФА не брал,бронзу Евро тоже.
Может просто у парня гонора меньше,и он понимает - надо любую возможность использовать,чтобы играть в Европе.
А у нас после КУЕФА-2005,2008,и тем более после Евро-2008 игрочишки хотели только предложений от грандов.
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Ответ kaka10
Не понимаю, как можно с такими прекрасными игроками влетать Грузии. Казалось бы вот он турнир, которого ждали 4 года. Каждый футболист мотивирован, тренируется, представляет, что обязательно себя проявит и окажется на виду у всего мира. В итоге даже на осмысленную атаку не наиграли. Позорники
В том и дело, что 3 года ждали, а не 4. Недостаточно долго)
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Так Грузины играли 13 против 9х португальцев. Один защитник вывел нападающего 1 на 1, второй помог с пенкой. У Португальцев слабая защита, да и Пепе не играл. Это еще перед началом турнира расклад давали. Этот матч для них должен был быть ничейным, 1-1 к примеру. Но когда свои помогают забить, это беда…
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Ответ kaka10
Не понимаю, как можно с такими прекрасными игроками влетать Грузии. Казалось бы вот он турнир, которого ждали 4 года. Каждый футболист мотивирован, тренируется, представляет, что обязательно себя проявит и окажется на виду у всего мира. В итоге даже на осмысленную атаку не наиграли. Позорники
Вышли скатали тренировочный матч в котором ничего не надо было, дали резерву поиграть. Вратарь грузин на кураже был. Португалия или Испания заберет это евро
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Без Бруно Португалия безхребетная фактом. Лидер
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Моментов конечно много было у Португалии, но вратарь тащил всё. Да и вся команда костьми ложилась, молодцы.Без удачи тоже не обошлось. Респект Грузии!!!
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Ответ leading_in_nowhere
Португальцы - занимают досрочно первое место в группе. Комментаторы в блогах о сборной Португалии - позорники!
А как они это первое место досрочно заняли, никто не хочет вспомнить? Отскочили от унылого чешского автобуса и просто смотрели на роскомнадзор турков🤓
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Можно отметить, что тренер Мартинес днарь.
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Ответ Saint_Jimmy
Любопытно, сколько у дриблёра из топ-5 по Европе удачных обводок за групповой этап
До этого матча его держали более серьезно, а тут дали волю , вот и результат
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Грузия съела Португалию
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