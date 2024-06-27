Мартинес после 0:2 с Грузией: «Можно отметить их вратаря и Кварацхелию, который в пятерке лучших дриблеров Европы. У Португалии были реальные шансы только в последние 10 минут»
Роберто Мартинес высоко оценил игру сборной Грузии на Евро-2024.
Португалия уступила Грузии (0:2) в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы. Сборная Грузии вышла в плей-офф на своем дебютном Евро и сыграет с Испанией в 1/8 финала.
«Если вы проанализируете их игру, то отметите их вратаря (Георгия Мамардашвили – Sports), который провел три года на высочайшем уровне и показал замечательную игру, а также Кварацхелию, который входит в пятерку лучших дриблеров Европы.
Единственным сюрпризом стало то, что им удалось сохранить интенсивность и уверенность в своих силах на протяжении 90 минут, потому что только в последние десять минут у нас были реальные шансы. Их тренер проделал замечательную работу», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Почему футбол Грузии такой особенный
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Каждый футболист мотивирован, тренируется, представляет, что обязательно себя проявит и окажется на виду у всего мира. В итоге даже на осмысленную атаку не наиграли. Позорники
Комментаторы в блогах о сборной Португалии - позорники!
Может просто у парня гонора меньше,и он понимает - надо любую возможность использовать,чтобы играть в Европе.
А у нас после КУЕФА-2005,2008,и тем более после Евро-2008 игрочишки хотели только предложений от грандов.