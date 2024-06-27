Кварацхелия о выходе Грузии в плей-офф Евро-2024: «Мы всем доказали, что умеем играть. Скудетто с «Наполи» было незабываемым, но сегодня самый счастливый день в моей жизни»

Теги серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия поделился радостью от выхода Грузии в плей-офф Евро-2024.

«Сегодня не было того, кто сыграл индивидуально лучше всех, сегодня была команда, и мы всем доказали, что действительно умеем играть. Мы всегда выходим побеждать, всегда сосредоточены на следующем матче.

Мы сегодня радуемся, но завтра начнем думать о следующем матче. Мы очень признательны за всю поддержку.

Скудетто с «Наполи» было незабываемым, но сегодня я счастливее, потому что игра за свою страну вызывает гордость. Хотя я был рад и тому, и другому.

Это самый счастливый день в моей жизни. Выиграть титул было моей мечтой, и это тоже моя мечта. Трудно передать эмоции словами», – сказал вингер сборной Грузии.

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5 комментариев
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Сакартвело
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Ответ AprasidzE
Просто Грузия. Либералы вкладывают в этот топоним жалкую, местечковую, якобы антиколониальную борьбу (имитацию) с ненавистным соседом. Жалкое зрелище для обычного грузина. Да и звучит неорганично на иностранном языке.
Какие ещё либералы и местечковость, очнись, это же просто эндоним
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Ответ antiginer
Сакартвело
сакварели!
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