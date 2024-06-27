Кварацхелия о выходе Грузии в плей-офф Евро-2024: «Мы всем доказали, что умеем играть. Скудетто с «Наполи» было незабываемым, но сегодня самый счастливый день в моей жизни»

Хвича Кварацхелия поделился радостью от выхода Грузии в плей-офф Евро-2024.

«Сегодня не было того, кто сыграл индивидуально лучше всех, сегодня была команда, и мы всем доказали, что действительно умеем играть. Мы всегда выходим побеждать, всегда сосредоточены на следующем матче.

Мы сегодня радуемся, но завтра начнем думать о следующем матче. Мы очень признательны за всю поддержку.

Скудетто с « » было незабываемым, но сегодня я счастливее, потому что игра за свою страну вызывает гордость. Хотя я был рад и тому, и другому.

Это самый счастливый день в моей жизни. Выиграть титул было моей мечтой, и это тоже моя мечта. Трудно передать эмоции словами», – сказал вингер сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?