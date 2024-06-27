Боссы «Наполи» сообщили Хвиче, что считают его ключевом игроком. Ему предложат контракт после Евро

Боссы «Наполи» встретились с Хвичей Кварацхелией в Германии.

По данным инсайдеров и , дали понять, что считают его ключевым игроком команды. Кварацхелия также положительно настроен насчет продолжения выступления за «Наполи».

Как пишет Романо, грузинскому футболисту предложат контракт после Евро-2024, на котором Хвича выступает за Грузию и сыграет в плей-офф.

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