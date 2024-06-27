Боссы «Наполи» сообщили Хвиче, что считают его ключевом игроком. Ему предложат контракт после Евро

Теги серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Джанлука Ди Марцио Хвича Кварацхелия Фабрицио Романо Футбол

Боссы «Наполи» встретились с Хвичей Кварацхелией в Германии.

По данным инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуки Ди Марцио, Хвиче дали понять, что считают его ключевым игроком команды. Кварацхелия также положительно настроен насчет продолжения выступления за «Наполи».

Как пишет Романо, грузинскому футболисту предложат контракт после Евро-2024, на котором Хвича выступает за Грузию и сыграет в плей-офф.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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33 комментария
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Может, ключевЫм, грамотеи ###новы
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Ответ Милдронат Бромантанов
Вот только Конте будет лепить из него латераля по типу Квадво Асамоа или Ивана Перишича, пахать придется по всей бровке
И уничтожит его игровую уникальность, а Хвиче нужно развиваться в том, в чем силён - в скоростном дриблинге. В ПСЖ мог бы больше раскрыть себя
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Ответ Милдронат Бромантанов
Вот только Конте будет лепить из него латераля по типу Квадво Асамоа или Ивана Перишича, пахать придется по всей бровке
Ну нет, это бред) Скорее всего будет 3-4-2-1 и он будет одним из инсайдов либо 3-5-2 и вторым напом, как сейчас у Грузии
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Вот только Конте будет лепить из него латераля по типу Квадво Асамоа или Ивана Перишича, пахать придется по всей бровке
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Бабла они поднять решили на продаже, пока не ускользнул
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Наверное предложения от многих клубов Хвичи посыпятся как из рога изобилия!
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Хвичу нельзя обязывать играть на одной позиции, он по манере игры "свободный художник".Он заслуживает контракта не менее 7 млн. за сезон.
Наполи его задорма взяли и на контракт "новичка" фактически, теперь они ему должны, если он их так интересует, как они трубят, пусть предложат минимум 7,а то и все 10
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Хвичу нельзя обязывать играть на одной позиции, он по манере игры "свободный художник".Он заслуживает контракта не менее 7 млн. за сезон.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
И уничтожит его игровую уникальность, а Хвиче нужно развиваться в том, в чем силён - в скоростном дриблинге. В ПСЖ мог бы больше раскрыть себя
Да с чего вы так думаете?
Ну Конте сильнейший тренер, который каждого игрока делает лучше. Латералями он делает как раз игроков атаки, в которых не видит инициативности и остроты, а видит физику. Уверен он придумает роль для Хвичи, где тот будет играть на пространстве.
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Ответ xandpa
Наполи его задорма взяли и на контракт "новичка" фактически, теперь они ему должны, если он их так интересует, как они трубят, пусть предложат минимум 7,а то и все 10
Надо знать хитрюгу и жмота Лаурентиса, 10 он не даст, скорее удавится.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
И уничтожит его игровую уникальность, а Хвиче нужно развиваться в том, в чем силён - в скоростном дриблинге. В ПСЖ мог бы больше раскрыть себя
Лукмана тоже считали чистым вингером, но играет же и становится лучше
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Ответ Милдронат Бромантанов
Вот только Конте будет лепить из него латераля по типу Квадво Асамоа или Ивана Перишича, пахать придется по всей бровке
Эден Азар передает привет
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Ответ Милдронат Бромантанов
Вот только Конте будет лепить из него латераля по типу Квадво Асамоа или Ивана Перишича, пахать придется по всей бровке
Да ну, это абсолютно не обоснованное предположение.
Хамса, скорее всего, будет оттянутым напом.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Вот только Конте будет лепить из него латераля по типу Квадво Асамоа или Ивана Перишича, пахать придется по всей бровке
скородее второго форварда формата Тевеса рядом со столбом
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Учитывая постоянную чехарду с тренерами Наполи, Хвиче надо срочно валить оттуда. Он игрок высочайшего уровня максимум на три сезона, в одной команде.
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Панзняк, его возьмет один из грандов
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Как пишут некоторые издания Наполи хочет купить ещё одного грузина Жоржа Микаутадзе
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Конте вчера сказал что Хвича ему нужен атакующим плеймейкером
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Облизнули
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Хвиче надо прописать клаусулу в новом контракте. 100- 120 устроит обе стороны.
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Хвича молодец, ну и контракт надо выбивать от 2х от предыдущего и лет на 5
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Хвичу в Барсу
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Лучше продать Парижу, тем более на Евро себя проявил..
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боссы Наполи опоссумы медоеды😂
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"На встрече в Германии" в конце здесь явно лишнее, так нельзя сказать.
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