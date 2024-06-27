Боссы «Наполи» сообщили Хвиче, что считают его ключевом игроком. Ему предложат контракт после Евро
Боссы «Наполи» встретились с Хвичей Кварацхелией в Германии.
По данным инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуки Ди Марцио, Хвиче дали понять, что считают его ключевым игроком команды. Кварацхелия также положительно настроен насчет продолжения выступления за «Наполи».
Как пишет Романо, грузинскому футболисту предложат контракт после Евро-2024, на котором Хвича выступает за Грузию и сыграет в плей-офф.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну Конте сильнейший тренер, который каждого игрока делает лучше. Латералями он делает как раз игроков атаки, в которых не видит инициативности и остроты, а видит физику. Уверен он придумает роль для Хвичи, где тот будет играть на пространстве.
Хамса, скорее всего, будет оттянутым напом.