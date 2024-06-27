Джорджо Кьеллини: «Роналду полезнее для Португалии, чем Рамуш, считаю. Леау – не лучший партнер для Криштиану, Жота гораздо более функционален»
Джорджо Кьеллини назвал лучшего партнера для Криштиану Роналду по сборной.
В первых трех матчах на турнире 39-летний форвард отметился одной голевой передачей.
«Считаю Роналду более полезным для сборной Португалии, чем Рамуш.
Не думаю, что Леау – лучший партнер для Криштиану, он делает лишние движения, которые выводят его из игры. Жота гораздо более функционален, потому что они могут меняться позициями.
Впрочем, у них есть Роберто Мартинес. Что он выберет, то и будет правильно», – сказал экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.
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