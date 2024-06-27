Джорджо Кьеллини: «Роналду полезнее для Португалии, чем Рамуш, считаю. Леау – не лучший партнер для Криштиану, Жота гораздо более функционален»

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Джорджо Кьеллини назвал лучшего партнера для Криштиану Роналду по сборной.

В первых трех матчах на турнире 39-летний форвард отметился одной голевой передачей.

«Считаю Роналду более полезным для сборной Португалии, чем Рамуш.

Не думаю, что Леау – лучший партнер для Криштиану, он делает лишние движения, которые выводят его из игры. Жота гораздо более функционален, потому что они могут меняться позициями.

Впрочем, у них есть Роберто Мартинес. Что он выберет, то и будет правильно», – сказал экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

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32 комментария
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почему сборную подбирают под 39 летнего деда ? который только в центральном круге стоит и ждет пасов ?
Абсурд !
+29
-13
+16
Ответ Bazilic
А до что было?
Танцы на бровке.. 😂
+10
-4
+6
Ответ Sgt.Pepper393
Это нормально вообще, так строить предложение, что слово "считаю" оказывается в конце? Почему не написать: "Я считаю, что Роналду полезнее для Португалии, чем Рамуш"?
Потому что редактировать текст из гугл транслейта - ниже достоинства новостников спортса.
+5
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+4
Ответ cektor
почему сборную подбирают под 39 летнего деда ? который только в центральном круге стоит и ждет пасов ? Абсурд !
это сказал кьелини, а не Мартинес
+5
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+2
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Получается Дзюба тоже сильнее Роналду ..
+7
-5
+2
Ответ Игорь Климов
Они сейчас равны.
Дзюба посильнее будет.
+1
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+1
Ответ Доктор Щульц
Да хоть Рамуш и моложе , но после выхода на он ни разу не создал ничего у ворот Грузии.
Сделал столько же, столько и кринж за 3 матча 😂
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Ответ Доктор Щульц
Да хоть Рамуш и моложе , но после выхода на он ни разу не создал ничего у ворот Грузии.
Кажется он даже не коснулся мяча
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Ответ Доктор Щульц
Да хоть Рамуш и моложе , но после выхода на он ни разу не создал ничего у ворот Грузии.
А что создал Авейру?.. Может полкоманды грузин накрутил?.. Может он игру ведёт?.. Хе..
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Все видят средний уровень игры этого Кринжа7 последние годы, пора уже ему заканчивать карьеру в сборной Португалии. 🇵🇹
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Комментарий удален пользователем
Роналду и Леау это -2 игрока на поле. Один уже не может, другой не хочет играть.
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-2
0
Ответ AF007
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Ответ Капибарбер
Рамуш 3 гола в плей-офф ЧМ Рональду 0 голов в плей-офф ЧМ Хватит уже лгать токси фаны Альнасровца))
11 голов + 1 ассист за ПСЖ, не очень статистика для нападающего. В пустыне на жаре играть это не в Европе.
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0
Ответ Greg Davydov
Кьеллини топовый защитник был и разбирается в футболе получше многих! Если он сказал, что Криш полезен, значит так и есть Так что, тсс, молчать, хейтеры) Ну и не забываем Италия благодаря Кьеллини прошлый евро выиграла
Мостовой тоже неплох был, дальше что? Что мнение Кьеллини, что мнение Мостового это два субъективных мнения. Вечно всё за уши притянуть надо.
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Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Роналду бесполезен для Португалии после ЧМ-2018.
А до что было?
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Это нормально вообще, так строить предложение, что слово "считаю" оказывается в конце? Почему не написать: "Я считаю, что Роналду полезнее для Португалии, чем Рамуш"?
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Рамуш тем хет-триком себя канеш распиарил, ни в ПСЖ, ни в сборной потом ничего особо не показал
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Ответ Sgt.Pepper393
Это нормально вообще, так строить предложение, что слово "считаю" оказывается в конце? Почему не написать: "Я считаю, что Роналду полезнее для Португалии, чем Рамуш"?
Очевидно, что Кьеллини так и сказал. Роналду лучше Рамуша, щитаю, мискузи". У Спортса как всегда дословный профессиональный перевод
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Ответ Вечно в бане
Потому что редактировать текст из гугл транслейта - ниже достоинства новостников спортса.
Видимо, да. По этой же причине они пихают в конец предложения слово "возможно", хотя его стоило бы ставить в начале. И в каждой новости, иногда в двух предложениях подряд, пишут "прямо сейчас"
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