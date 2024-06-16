Роналду, Хави, Зидан, Мальдини – в символической сборной Евро по версии читателей L’Équipe

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Читатели L’Équipe составили символическую сборную чемпионатов Европы.

Вратарь: Икер Касильяс (Испания, 34% голосов);

Защитники: Паоло Мальдини (Италия, 80%), Франц Беккенбауэр (ФРГ, 76%), Серхио Рамос (Испания, 45%) и Филипп Лам (Германия, 41%);

Полузащитники: Хави (Испания, 70%), Франк Райкард (Нидерланды, 42%), Зинедин Зидан (Франция, 74%) и Мишель Платини (Франция, 71%).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия, 60%) и Марко ван Бастен (Нидерланды, 62%).

68 комментариев
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Ответ 44ndfwwgbr
Райкард, а не Иньеста, рука лицо
Читатели выбирали, они так решили. Райкард на евро реально был хорош.
+8
0
+8
Почему Райкард, а не Иньеста? Только это. В целом очень адекватно
+10
-4
+6
Иньеста? Два Евро выиграл, в 2012 был лучшим игроком турнира. Неадекватный рейтинг без него.
+5
0
+5
Ответ TOX
потому что Евро 88, и в тройке ЗМ до того как он стал пародией на самого себя
У Андреса евро 2008 и 2012
+4
-1
+3
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Какие конечные результаты у него были в игре с немцами?
+6
-4
+2
Ответ BananaMantana
Почему Райкард, а не Иньеста? Только это. В целом очень адекватно
потому что Евро 88, и в тройке ЗМ до того как он стал пародией на самого себя
+4
-3
+1
Ответ Vertex Fanky
Лучшим был Анри, но почему-то лучшим признали Зизу😁 Зидан круто играл как минимум на евро 2000 и евро 2004, заслужил место в этом рейтинге.
Ну тут обладателя ЗМ-96 и лучшего игрока евро-96 Заммера даже не знают, Рамоса вон впихнули, так что такой себе керитерий. Смотрели бы евро вопросы бы не возникали. У Зизу Евро 2004 и ЧМ 2006 в активе.
+1
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+1
Ответ Петрович
В воротах Яшин.
У Касильяса 2 Евро
+1
0
+1
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Месси будет в рейтинге ЧЕМПИОНОВ МИРА.
+3
-2
+1
Ответ meringue
какая же глупость поставить Хави и не поставить Иньесту). И дать такой низкий процент Рамоса. Напомню! Рамос это самый лучший защитник в истории!!!.
Мальдини и Неста - шутка какая-то? При всем уважении к Серхио, тот же Неста был уровнем чуть выше, чем Рамос. Про Мальдини вообще говорить, многие издания и независимые компании считают его лучшим защитником в истории. Как по мне, Мальдини - лучший защитник в истории.
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Ответ Vertex Fanky
Мальдини и Неста - шутка какая-то? При всем уважении к Серхио, тот же Неста был уровнем чуть выше, чем Рамос. Про Мальдини вообще говорить, многие издания и независимые компании считают его лучшим защитником в истории. Как по мне, Мальдини - лучший защитник в истории.
как будем с титулами решать?
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Ответ meringue
какая же глупость поставить Хави и не поставить Иньесту). И дать такой низкий процент Рамоса. Напомню! Рамос это самый лучший защитник в истории!!!.
"Рамос это самый лучший защитник в истории"!!!
Хорошая шутка))
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Ответ morphvirg
Гении, что сказать. Они Райкарда, который тогда отыграл в защите, засунули в полузащиту. Так и Гуллита прокатили, который феерил наравне с Ван Бастеном.
Райкард кроме евро 88 где таки Ван Бастен был лучшим, на евро 92 был абсолютно лучшим в составе Голландии, гден в полуфинале уступили Шмайхелю (главное дерби сборных того времени).
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Ответ Nikita S.
Как Райкаард, отыгравший победный Евро в центре защиты вместе с Куманом, попал в сборную в качестве полузащитника? В остальном довольно адекватно. Хотелось бы Иньесту и Джаича, но последнего никогда не выберут, а первого не очень понятно куда уже с двумя десятками. Если только вместо Зидана, но тут 50/50, оба великие и с великими перформансами на Евро.
Ван Арле тгогда где всё евро 88 играл?))
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Ответ morphvirg
"Рамос это самый лучший защитник в истории"!!! Хорошая шутка))
назови лучшего из тех что ты видел).
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Ответ Nikita S.
Как Райкаард, отыгравший победный Евро в центре защиты вместе с Куманом, попал в сборную в качестве полузащитника? В остальном довольно адекватно. Хотелось бы Иньесту и Джаича, но последнего никогда не выберут, а первого не очень понятно куда уже с двумя десятками. Если только вместо Зидана, но тут 50/50, оба великие и с великими перформансами на Евро.
Мб, потому что Райкард большую часть карьеры играл в полузащите. Хотя, тогда почему Хави на левом фланге полузащиты, если большую часть карьеры играл в центре полузащиты, хз
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Читатели тех времен в большинстве своём уже к сожалению умерли, по этому составлять такие рейтинги бесполезно
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Ответ Nikita S.
Как Райкаард, отыгравший победный Евро в центре защиты вместе с Куманом, попал в сборную в качестве полузащитника? В остальном довольно адекватно. Хотелось бы Иньесту и Джаича, но последнего никогда не выберут, а первого не очень понятно куда уже с двумя десятками. Если только вместо Зидана, но тут 50/50, оба великие и с великими перформансами на Евро.
Райкарда, который тогда играл в защите, впихнули в защиту, но не поставили Гуллита))
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Ответ TOX
Ну тут обладателя ЗМ-96 и лучшего игрока евро-96 Заммера даже не знают, Рамоса вон впихнули, так что такой себе керитерий. Смотрели бы евро вопросы бы не возникали. У Зизу Евро 2004 и ЧМ 2006 в активе.
Ну так выбирали читатели, вряд ли они все помнят про Заммера, а вот про Серхио, про то, как он выиграл 2 евро и был вообще хорош, многие знают😁 Опять же, мы не знаем, сколько % набрали Иньеста или Заммер. Может быть, Иньеста набрал 41%, но Райкард немного его опередил и поэтому тут( да, да, опередил на 1%, может быть). Также, может быть, и прохошло с Заммером. Надо на основную статью посмотреть
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Ответ TOX
Зидан тут пассажир, вместо него Иньеста
Чем он пассажир? Он выиграл евро + бронзу евро, был одним из лидеров той Франции. В сборной он отлично играл. Заслуженно в рейтинге.
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Ответ TOX
смотрел, и Райкард жрал Заварова весь матч, в какой защите он играл если там были Куман и Ван Арле?
А вот статья The Athletic с разбором тактики: https://www.nytimes.com/athletic/5247002/2024/02/04/history-of-euros-1988-netherlands/
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Ответ TOX
смотрел, и Райкард жрал Заварова весь матч, в какой защите он играл если там были Куман и Ван Арле?
Ван Арле играл справа в защите, ван Тиггелен слева, а Куман с Райкаардом в центре, попеременно подключаясь в атаку. Это был довольно радикальный тактический вариант с двумя либеро, но оба были в центре защиты.

Вот вам официальная команда турнира от УЕФА, линия защиты Бергоми - Куман - Райкаард - Мальдини, если лень матчи (или просто любой лайн ап любого матча Евро-88) пересматривать: https://pt.uefa.com/euro2024/news/0253-0d7d771ae77b-33dd16358404-1000--euro-1988-team-of-the-tournament/
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Ответ TOX
потому что Евро 88, и в тройке ЗМ до того как он стал пародией на самого себя
И что дальше? Это не перевешивает вклад Иньесты.
И Рамос в тему
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Ответ Ллб
Сказки. Там работы бы хватало , учитывая что Кайзер и Филипп -- это вообще не про отбор, да полузащита тут слишком креативная , а не для игры без мяча
Лам это не про отбор? Чище него в подкатах работал только один защитник в истории, мне кажется, который в этой сборной на противоположном фланге.

Но вот идея поставить Рамоса в пару к Беккенбауэру мне не очень нравится, если мы говорим про тактическую сторону вопроса, а не просто выбираем самых заслуженных. Рамос компенсировал не всегда идеальную игру в защите работой с мячом и голами, но с Кайзером это и не нужно.
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Смищно. Райкард есть и ван Бастен есть, а где Гуллит? Сегодня на матче некоторые голландские болельщики были в париках под Гуллита.
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Где Иньеста? На Евро он был ярче любого из четверки полузащитников
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