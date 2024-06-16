Роналду, Хави, Зидан, Мальдини – в символической сборной Евро по версии читателей L’Équipe
Читатели L’Équipe составили символическую сборную чемпионатов Европы.
Вратарь: Икер Касильяс (Испания, 34% голосов);
Защитники: Паоло Мальдини (Италия, 80%), Франц Беккенбауэр (ФРГ, 76%), Серхио Рамос (Испания, 45%) и Филипп Лам (Германия, 41%);
Полузащитники: Хави (Испания, 70%), Франк Райкард (Нидерланды, 42%), Зинедин Зидан (Франция, 74%) и Мишель Платини (Франция, 71%).
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия, 60%) и Марко ван Бастен (Нидерланды, 62%).
Хорошая шутка))
Вот вам официальная команда турнира от УЕФА, линия защиты Бергоми - Куман - Райкаард - Мальдини, если лень матчи (или просто любой лайн ап любого матча Евро-88) пересматривать: https://pt.uefa.com/euro2024/news/0253-0d7d771ae77b-33dd16358404-1000--euro-1988-team-of-the-tournament/
И Рамос в тему
Но вот идея поставить Рамоса в пару к Беккенбауэру мне не очень нравится, если мы говорим про тактическую сторону вопроса, а не просто выбираем самых заслуженных. Рамос компенсировал не всегда идеальную игру в защите работой с мячом и голами, но с Кайзером это и не нужно.