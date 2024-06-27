Роналду нанес 12 ударов на Евро-2024 – больше всех, по 4 правой, левой и головой. Большинство из них неопасные – xG составил 1,1

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду больше всех на Евро-2024 бьет по воротам.

На данный момент португалец нанес 12 ударов в 3 матчах на турнире – по 4 левой и правой ногами и головой, больше всех на этом Евро. Однако Роналду пока не смог отметиться голом, на его счету лишь одна голевая передача.

Большинство из этих ударов Opta классифицировала как неопасные – коэффициент ожидаемых голов (xG) составил 1,1. xG одного удара в среднем оценивается как 0,09.

В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Словении.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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51 комментарий
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Вспоминаю как его токси фаны писали после матча с Ирландией, что он готов к Евро 🤣🤣
Там у него было два удара и два гола)
+33
-6
+27
Ответ Папа Футбола
Вчера со штрафного пульнул смачно, жаль что прямо в голкипера, скорость была 130 км/ч и это в 39 лет! Роналду пушка страшная!
Ну хоть не в стенку в кои-то веки
+24
-2
+22
12 ударов, 0,09 xg каждый
Типичный гель, авось дурак залетит какой-то, зачем давать пас на партнера. позорище
+23
-4
+19
Бил, бью и буду бить! (с)👊
+22
-4
+18
Ответ Lif Sk
Так у него голевая же есть, причем с убойной позиции. Не сходится логика!
Человек всю свою жизнь держит в голове статистику и наизусть знает все свои показатели, ему оставался один ассист
+14
-1
+13
Очевидно, что приехал набить статку, но пока что-то идет не так
Но благо опять повезло с соперником в плей-офф, очередной клиент Криша
+15
-3
+12
Ответ ApXuMaHqPuT
Бил, бью и буду бить! (с)👊
Ronaldoved.
+14
-3
+11
Опять Месси купил Опту, до этого покупал Хускоред.. Месси всё покупает, весь мир подкупил 🤡
+12
-2
+10
Ответ Папа Футбола
Вчера со штрафного пульнул смачно, жаль что прямо в голкипера, скорость была 130 км/ч и это в 39 лет! Роналду пушка страшная!
Докатились
Удару в створ радуются
+10
-2
+8
Ответ Капибарбер
Опять Месси купил Опту, до этого покупал Хускоред.. Месси всё покупает, весь мир подкупил 🤡
Купил мартинеса, чтобы геля заменил на 66 минуте
+9
-1
+8
Ответ Dimon62 77
Роналду ещё не сказал своё слово, впереди плей офф...
Рональду 3 гола в плей-офф Евро
Нуну Гомеш 4 гола в плей-офф Евро
+9
-2
+7
XG по 0.09 за удар - это просто смех, поставь вместо кринжа Сапогова и то толку больше бы было 🤣
+6
0
+6
5 ЧМ, 6 ЧЕ. В сумме 11 турниров

0 голов, 0 голевых в плей-офф ЧМ

3 гола, 2 голевых в плей-офф ЧЕ

Все 3 гола забиты одним и тем же образом - с навесов головой. С земли ножками нормально ударить так и не получилось

Все 2 "голевые" голевыми по факту не являются, в чем можно легко убедиться на ютубе

Самый перехайпленный и распиаренный игрок в истории. Бэхэм нервно курит в сторонке
+7
-1
+6
Ответ ApXuMaHqPuT
Бил, бью и буду бить! (с)👊
Криштиану Кержалду
+7
-1
+6
Ответ AF007
5 ЧМ, 6 ЧЕ. В сумме 11 турниров 0 голов, 0 голевых в плей-офф ЧМ 3 гола, 2 голевых в плей-офф ЧЕ Все 3 гола забиты одним и тем же образом - с навесов головой. С земли ножками нормально ударить так и не получилось Все 2 "голевые" голевыми по факту не являются, в чем можно легко убедиться на ютубе Самый перехайпленный и распиаренный игрок в истории. Бэхэм нервно курит в сторонке
Самая жесть это «голевая» против Хорватии в 2016. Я никогда не видел, чтобы после того как игрок ударил во вратаря, а партнер добил, записывали голевую передачу. Это какая-то клубничная магия, не иначе.
+4
0
+4
Ответ vtsch4svws
Человек всю свою жизнь держит в голове статистику и наизусть знает все свои показатели, ему оставался один ассист
тем более просто накатил на пустые, никакой технической сложности в передаче. Это не Кроос)
+4
0
+4
Вчера со штрафного пульнул смачно, жаль что прямо в голкипера, скорость была 130 км/ч и это в 39 лет! Роналду пушка страшная!
+20
-17
+3
он всегда много бьёт, причем ситуация обычно когда его накрывает игрок. Авось залетит шальной. Эгоист от футбола..
+6
-3
+3
Ответ Lif Sk
Так у него голевая же есть, причем с убойной позиции. Не сходится логика!
вот именно, сложности отдать пас нет и вуаля новый рекорд. Совпадение? вряд ли
+2
0
+2
Ответ Dimon62 77
Да согласен полностью с тобой, просто вопрос, - ты уверен что Криш не зарешает в каком-нибудь матче?
В серии пенальти зарешает забив пятым в пустые ворота, когда Португалия вылетит не дойдя до 4 удара
+2
0
+2
Ответ Эдмонд
Криштиану Кержалду
Кержиану)
+2
0
+2
Ответ ApXuMaHqPuT
Бил, бью и буду бить! (с)👊
играл на Евро, играю на Евро и буду играть на Евро
=)
+2
0
+2
Ответ Пользователь_7
Кейна например, который 12 раз мяча коснулся за весь евро
Кейн хоть гол забил, кринжу еще как минимум 10 ударов надо чтобы догнать его 🤣
+1
0
+1
Ответ MaksD
Зато самый красивый.
Очень сомнительное заявление, учитывая его множественные пластические операции.
+3
-2
+1
Ответ Капибарбер
Вспоминаю как его токси фаны писали после матча с Ирландией, что он готов к Евро 🤣🤣 Там у него было два удара и два гола)
Просто старается не расстраивать вратарей, поэтому большинство ударов в молоко, Криштиану простой и добродушный человек, которому не нужны никакие доказательства своего успеха! Умничка!))👍
+1
0
+1
Роналду ещё не сказал своё слово, впереди плей офф...
+4
-3
+1
Ответ Dimon62 77
Да согласен полностью с тобой, просто вопрос, - ты уверен что Криш не зарешает в каком-нибудь матче?
В плей-офф со сборной - нет
+3
-2
+1
Ответ Капибарбер
Рональду 3 гола в плей-офф Евро Нуну Гомеш 4 гола в плей-офф Евро
видимо пока не забьет 2 гола в ПО, не успокоится.
0
0
0
Ответ slavik12345
Самая жесть это «голевая» против Хорватии в 2016. Я никогда не видел, чтобы после того как игрок ударил во вратаря, а партнер добил, записывали голевую передачу. Это какая-то клубничная магия, не иначе.
Ну в фэнтези это считается за голевую)
0
0
0
Ответ Капибарбер
Рональду 3 гола в плей-офф Евро Нуну Гомеш 4 гола в плей-офф Евро
Да согласен полностью с тобой, просто вопрос, - ты уверен что Криш не зарешает в каком-нибудь матче?
+2
-2
0
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