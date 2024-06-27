Роналду нанес 12 ударов на Евро-2024 – больше всех, по 4 правой, левой и головой. Большинство из них неопасные – xG составил 1,1

Криштиану Роналду больше всех на Евро-2024 бьет по воротам.

На данный момент португалец нанес 12 ударов в 3 матчах на турнире – по 4 левой и правой ногами и головой, больше всех на этом Евро. Однако Роналду пока не смог отметиться голом, на его счету лишь одна голевая передача.

Большинство из этих ударов Opta классифицировала как неопасные – коэффициент ожидаемых голов (xG) составил 1,1. xG одного удара в среднем оценивается как 0,09.

В 1/8 финала сборная встретится с командой Словении.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?