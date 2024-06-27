Роналду нанес 12 ударов на Евро-2024 – больше всех, по 4 правой, левой и головой. Большинство из них неопасные – xG составил 1,1
Криштиану Роналду больше всех на Евро-2024 бьет по воротам.
На данный момент португалец нанес 12 ударов в 3 матчах на турнире – по 4 левой и правой ногами и головой, больше всех на этом Евро. Однако Роналду пока не смог отметиться голом, на его счету лишь одна голевая передача.
Большинство из этих ударов Opta классифицировала как неопасные – коэффициент ожидаемых голов (xG) составил 1,1. xG одного удара в среднем оценивается как 0,09.
В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Словении.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Там у него было два удара и два гола)
Типичный гель, авось дурак залетит какой-то, зачем давать пас на партнера. позорище
Но благо опять повезло с соперником в плей-офф, очередной клиент Криша
Удару в створ радуются
Нуну Гомеш 4 гола в плей-офф Евро
0 голов, 0 голевых в плей-офф ЧМ
3 гола, 2 голевых в плей-офф ЧЕ
Все 3 гола забиты одним и тем же образом - с навесов головой. С земли ножками нормально ударить так и не получилось
Все 2 "голевые" голевыми по факту не являются, в чем можно легко убедиться на ютубе
Самый перехайпленный и распиаренный игрок в истории. Бэхэм нервно курит в сторонке
=)