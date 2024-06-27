«Мечты». Хвича о полученной футболке Роналду и выходе Грузии в 1/8 финала Евро

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 игровая форма соцсети Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия доволен, что получил футболку от Криштиану Роналду.

Вингер сборной Грузии обменялся футболками с португальцем после матча Евро-2024 (2:0). По итогам группового этапа грузины вышли в 1/8 финала.

«Мечты», – написал Кварацхелия, приложив фото футболки Роналду и приза лучшему игроку матча Грузия – Португалия.

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16 комментариев
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Всего бы этого не было , если бы не леса на базе локомотива
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+87
Палычу спасибо не забудь написать
+10
-2
+8
Ответ cektor
Всего бы этого не было , если бы не леса на базе локомотива
В чеpном-чеpном гоpоде темными ночами
Hеотложки чеpные с чеpными врачами(с)
+9
-4
+5
Ответ cektor
Всего бы этого не было , если бы не леса на базе локомотива
Дремучие причём. Настоящая тайга одинцовская!
+6
-2
+4
Цвета формы конечно ужасные у Португалии
+6
-6
0
Прекрасная 🇬🇪 великолепная самоотдача и как итог исторический выход в 1/8 Евро
И да 😅 это не Грузия гонется за рекордами 😎 а рекорды гонятся за Грузией
+8
-8
0
Последнии годы у Хвичи многие мечты стали реальностью.
+3
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Как же Велик Роналду. Все мечтают хотя бы даже о потной и вонючей футболке Великого Криштиану 🙏
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Ответ БолельщикСоСтажем
Палычу спасибо не забудь написать
Именно Палыч его раскрыл. Помню насколько он не хотел чтобы Кик Хвичу толкал в Рубин, видел потенциал
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Ответ БолельщикСоСтажем
Палычу спасибо не забудь написать
Этот физрук тут причем?
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