«Мечты». Хвича о полученной футболке Роналду и выходе Грузии в 1/8 финала Евро
Хвича Кварацхелия доволен, что получил футболку от Криштиану Роналду.
Вингер сборной Грузии обменялся футболками с португальцем после матча Евро-2024 (2:0). По итогам группового этапа грузины вышли в 1/8 финала.
«Мечты», – написал Кварацхелия, приложив фото футболки Роналду и приза лучшему игроку матча Грузия – Португалия.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Hеотложки чеpные с чеpными врачами(с)
И да 😅 это не Грузия гонется за рекордами 😎 а рекорды гонятся за Грузией