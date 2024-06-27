«Мечты». Хвича о полученной футболке Роналду и выходе Грузии в 1/8 финала Евро

Хвича Кварацхелия доволен, что получил футболку от Криштиану Роналду.

Вингер сборной обменялся футболками с португальцем после матча Евро-2024 (2:0). По итогам группового этапа грузины вышли в 1/8 финала.

«Мечты», – написал , приложив фото футболки и приза лучшему игроку матча Грузия – .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?