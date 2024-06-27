Беллингем в матче со Словенией: «#####, отдай пас! Уже поздно держать мяч!». Кейн пробил издалека в 1-м тайме, когда Джуд был в штрафной
Джуд Беллингем разозлился на партнеров по сборной во время матча со Словенией.
В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Англия и Словения сыграли вничью (0:0). Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф с 1-го места в группе С.
После матча телеканал ITV опубликовал кадры из трансляции, на которых Беллингем что-то эмоционально высказывает партнерам по команде. Предположительно момент произошел в конце 1-го тайма, когда после подачи углового Харри Кейн пробил с дальней дистанции в момент, когда Беллингем находился в штрафной площади Словении.
Как утверждает эксперт в чтении по губам Джереми Фримен, Беллингем выкрикнул: «Эй, в самом деле, ##### (блин – Спортс), отдай пас! Уже поздно держать мяч, ##### (блин – Спортс), пасуй!» При этом эксперт не смог определить, было ли недовольство Беллингема направлено конкретно на кого-либо из партнеров по команде.
В 1/8 финала Евро-2024 Англия сыграет со Словакией.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Три ##### - карточка!