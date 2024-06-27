Беллингем в матче со Словенией: «#####, отдай пас! Уже поздно держать мяч!». Кейн пробил издалека в 1-м тайме, когда Джуд был в штрафной

Джуд Беллингем разозлился на партнеров по сборной во время матча со Словенией.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Англия и сыграли вничью (0:0). Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф с 1-го места в группе С.

После матча телеканал ITV опубликовал кадры из трансляции, на которых Беллингем что-то эмоционально высказывает партнерам по команде. Предположительно момент произошел в конце 1-го тайма, когда после подачи углового пробил с дальней дистанции в момент, когда находился в штрафной площади Словении.

Как утверждает эксперт в чтении по губам Джереми Фримен, Беллингем выкрикнул: «Эй, в самом деле, ##### (блин – Спортс), отдай пас! Уже поздно держать мяч, ##### (блин – Спортс), пасуй!» При этом эксперт не смог определить, было ли недовольство Беллингема направлено конкретно на кого-либо из партнеров по команде.

В 1/8 финала Евро-2024 Англия сыграет со Словакией.

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