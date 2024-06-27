Беллингем в матче со Словенией: «#####, отдай пас! Уже поздно держать мяч!». Кейн пробил издалека в 1-м тайме, когда Джуд был в штрафной

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Словении по футболу Евро-2024 Харри Кейн Джуд Беллингем брань контент Футбол

Джуд Беллингем разозлился на партнеров по сборной во время матча со Словенией.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Англия и Словения сыграли вничью (0:0). Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф с 1-го места в группе С.

После матча телеканал ITV опубликовал кадры из трансляции, на которых Беллингем что-то эмоционально высказывает партнерам по команде. Предположительно момент произошел в конце 1-го тайма, когда после подачи углового Харри Кейн пробил с дальней дистанции в момент, когда Беллингем находился в штрафной площади Словении.

Как утверждает эксперт в чтении по губам Джереми Фримен, Беллингем выкрикнул: «Эй, в самом деле, ##### (блин – Спортс), отдай пас! Уже поздно держать мяч, ##### (блин – Спортс), пасуй!» При этом эксперт не смог определить, было ли недовольство Беллингема направлено конкретно на кого-либо из партнеров по команде.

В 1/8 финала Евро-2024 Англия сыграет со Словакией.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зачем зацензурили слово «Харри»?
+23
0
+23
Хочешь - бей, хочешь - пасуй, всё равно получишь ###!😕
+17
0
+17
Никогда таким не занимался, но сейчас прям хочется болеть против Англии
+17
-5
+12
А ведь Англии очень повезло с сеткой, все фавориты в другой ее части. Опять до финала дойдут и физрука оставят у руля)
+9
-1
+8
У Сайтгейта принцип - не отдавать опасные пасы вперед, Джуд еще молод, со временем освоится
+7
0
+7
Ответ Bazilic
Никогда таким не занимался, но сейчас прям хочется болеть против Англии
Там дорога до финала к сожалению
+5
-1
+4
Так Кейн и не держал мяч, раз пробил 🤦
+3
0
+3
Три угловых - гол.
Три ##### - карточка!
+2
0
+2
Харри, отдай мяч. а вы о чем подумали?
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Никогда таким не занимался, но сейчас прям хочется болеть против Англии
Болей. Я разрешаю
+1
0
+1
Ответ che kaif
Блингем без фифашного реала пустышка))думаю словаки переедут англичан
Чо там, ветки ПСГ совсем уже умерли без Мбаппе?🤣
+2
-2
0
Ответ ts_vlad
А ведь Англии очень повезло с сеткой, все фавориты в другой ее части. Опять до финала дойдут и физрука оставят у руля)
Про Италию не слышали?
0
0
0
Ответ ApXuMaHqPuT
Хочешь - бей, хочешь - пасуй, всё равно получишь ###!😕
Буй?
0
0
0
За Словакию буду, как за родной ЦСКА, шансов даже меньше, чем у Грузии, но кто знает
0
0
0
Пас вперёд? Ты не в той команде дядя, чтобы о таком просить.
0
0
0
Итальянцы или Швейцарцы должны на общекомандном классе раскатывать англичан. У британцев огромные ментальные проблемы, нет уверенности в собственных силах и тренер-физрук, который даже не может поставить традиционные бей-беги.
0
0
0
А она что-то показала? Не отлетели бы от Швейцарии)
0
0
0
Перевод "Блин"? Всмысле оладьи?
0
0
0
Состав отличный , а игры нет . Когда уже в Англии поймут ,что у них нет топ тренеров и нужен иностранный специалист . Невозможно смотреть
0
0
0
Без реальского окружения Беллингем не тянет на нового Зидана. Да, тренер фуфло и команда зажата но ты же мастер епта! Покажи это
+1
-1
0
Будущий Кэп сборной Англии
0
0
0
Не знал, что Беллингем ругается русским матом
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий