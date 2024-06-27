«Англия не показала вообще ничего, но вышла в плей-офф с первого места. Это несправедливо». Экс-игрок Сербии Милунович о Евро
Неманя Милунович оценил выход сборной Англии в плей-офф Евро-2024.
«После вылета Сербии с Евро-2024 я никого не поддерживаю. Мы не играли на чемпионатах Европы уже 24 года, так что я доволен тем, что наша сборная вообще отобралась на турнир. Сербы — спортивная нация, у которой есть много сильных спортсменов в разных дисциплинах.
Меня расстроило, что мы так рано покинули Евро. Мне жаль, что мы не показали все свои лучшие качества в матче с англичанами, которые заняли первое место. Англия не показала вообще ничего, но вышла с первого места. Это немного несправедливо.
Конечно, очень жаль, что сборной России нет на турнире», — сказал бывший игрок сборной Сербии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Из года в год одно и тоже, главное не победа, а участие, это именно про сербов
с 2006 сербы из группы не выходили на крупных турнирах, не припоминаю другой такой сборной, даже Грузия,С.Ирландия, Исландия выходили из группы
Румыния и Словения Вам показали, у них состав точно не лучше.