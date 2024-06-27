«Англия не показала вообще ничего, но вышла в плей-офф с первого места. Это несправедливо». Экс-игрок Сербии Милунович о Евро

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Неманя Милунович Футбол

Неманя Милунович оценил выход сборной Англии в плей-офф Евро-2024.

«После вылета Сербии с Евро-2024 я никого не поддерживаю. Мы не играли на чемпионатах Европы уже 24 года, так что я доволен тем, что наша сборная вообще отобралась на турнир. Сербы — спортивная нация, у которой есть много сильных спортсменов в разных дисциплинах.

Меня расстроило, что мы так рано покинули Евро. Мне жаль, что мы не показали все свои лучшие качества в матче с англичанами, которые заняли первое место. Англия не показала вообще ничего, но вышла с первого места. Это немного несправедливо. 

Конечно, очень жаль, что сборной России нет на турнире», — сказал бывший игрок сборной Сербии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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15 комментариев
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Сербия и на фоне Англии показала нечто дико отрицательное
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Так вам ребята кто мешал? Соперники?)))
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Сербия не показала вообще ничего и вылетела с последнего места. Это справедливо.
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А что несправедливого, если там и соперники у англичан такое же унылое г.... как и сами англичане?
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Я доволен что мы отобрались на этот турнир
Из года в год одно и тоже, главное не победа, а участие, это именно про сербов
с 2006 сербы из группы не выходили на крупных турнирах, не припоминаю другой такой сборной, даже Грузия,С.Ирландия, Исландия выходили из группы
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поржал)
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А Сербия показывала прям футбольный праздник. Ага-ага.
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Будто Сербия была лучше 😃
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Если Англия справедливо 0, то Сербия показала какие-то отрицательные значения. В целом все честно
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Кейн , сака, белингем, фоден - 100 голов за сезон. А тут родить не могут …
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Выдуманные братушки тоже ничего не показали, поддержали нас и вылетели сразу с этого вражеского турнира.
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"Это несправедливо" = "Мы тоже так хотим"
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У Вас состав не хуже Хорватов, но все время профук
Румыния и Словения Вам показали, у них состав точно не лучше.
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Были и вы уныла, впрочем, как всегда после отбора...
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Ответ VV Vvvv
Так вам ребята кто мешал? Соперники?)))
Англия же
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