«Англия не показала вообще ничего, но вышла в плей-офф с первого места. Это несправедливо». Экс-игрок Сербии Милунович о Евро

Неманя Милунович оценил выход сборной Англии в плей-офф Евро-2024.

«После вылета Сербии с -2024 я никого не поддерживаю. Мы не играли на чемпионатах Европы уже 24 года, так что я доволен тем, что наша сборная вообще отобралась на турнир. Сербы — спортивная нация, у которой есть много сильных спортсменов в разных дисциплинах.

Меня расстроило, что мы так рано покинули Евро. Мне жаль, что мы не показали все свои лучшие качества в матче с англичанами, которые заняли первое место. Англия не показала вообще ничего, но вышла с первого места. Это немного несправедливо.

Конечно, очень жаль, что сборной России нет на турнире», — сказал бывший игрок сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?