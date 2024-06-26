Канчельскис о сборной Англии: «Вчера уснул под их матч против Словении. Еще перед Евро сказал, что она фаворит лишь на бумаге – бомбический состав, но на деле все печально»

Андрей Канчельскис высказался об игре сборной Англии на Евро-2024.

Команда под руководством Гарета Саутгейта набрала 5 очков и вышла в 1/8 финала Евро‑2024 с первого места в группе. Во вторник англичане сыграли вничью (0:0) со словенцами. В трех матчах британцы забили два гола.

«Я еще перед Евро сказал, что сборная Англии фаворит чемпионата Европы лишь на бумаге. Да, о ней все говорят, все о ней пишут, что она может выиграть Евро, но на деле она не показывает того футбола, которого от нее требуют.

В принципе, вы сами видите, как играют англичане, чего‑то сверхъестественного они не показывают. У англичан просто бомбический состав, но почему‑то все считают, что они будто уже выиграли этот чемпионат Европы. Ожидания от сборной очень большие, но на деле все печально.

Не буду лукавить, скажу честно: вчера я уснул под их матч против сборной . К сожалению, бывают такие игры, с этим ничего не сделаешь», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?