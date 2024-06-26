Каррагер об Англии на Евро: «Они проиграют первому же сопернику с качественной атакой, если продолжат в том же духе. Нужны радикальные решения – пора оставить громкие имена в стороне»

Джейми Каррагер раскритиковал игру сборной Англии на Евро-2024.

Англия вышла в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе С, набрав 5 очков. В 3-м туре группового этапа англичане сыграли вничью со Словенией (0:0).

«История учит нас, что утверждение о том, что Англия может восстановиться и выиграть турнир, звучит как заблуждение. Пока команда участвует на турнире, всегда есть шанс, но нет прецедента, чтобы какая-либо команда начинала так неудачно и так нуждалась в переосмыслении и перестройке в середине соревнования, а затем брала трофей.

Англия находится в тупике, и единственные выводы, которые можно сделать, очевидны. Если они продолжат играть в том же духе, то проиграют первому же сопернику с качественной атакой, способной их наказать.

Саутгейт поддерживал старших игроков на протяжении всего времени [работы в сборной]. Он продолжил это делать, выбирая состав на матч со Словенией, заглушая шумиху, требующую кардинальных изменений. Проанализировав игру, он больше не сможет сопротивляться этому. Англии нужно радикальное решение, и это означает, что нужно оставить в стороне громкие имена, потому что другие игроки заслуживают шанса проявить себя», – написал бывший игрок «Ливерпуля».

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