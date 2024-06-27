Сергей Семак: «Надеемся, что все новички помогут «Зениту». Знаем всех ребят по матчам РПЛ, понимаем их возможности» 

Сергей Семак надеется, что все новички помогут «Зениту» в новом сезоне.

— Какое первое впечатление на вас произвели новички команды?

— Вряд ли кто-то может произвести впечатление по одному занятию, тем более оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности и надеемся, что все они помогут нашей команде.

— С 2 по 12 июля в Петербурге пройдет Winline Летний кубок. Расскажите, какие у вас ожидания от турнира? Какие цели будете ставить перед командой?

— Цели у всех команд одни и те же — это подготовка к сезону и к официальным матчам. Посмотрим, в каком режиме будем играть, учитывая, что подготовка достаточно короткая. Поэтому посмотрим в деле тех ребят, которые вернулись из аренд, наших новичков, чтобы определиться, кто будет лучше готов к старту чемпионата.

И соперники, с которыми нам предстоит сыграть, очень интересные: и аргентинцы, и сербы. Думаю, те команды, с которыми мы будем играть, — имеются в виду иностранные клубы — это качественные команды в плане игры, которые достаточно интенсивно играют. Для нас очень интересно посмотреть и проверить в деле наших ребят: и пришедших, и тех, кто вернулся, и тех, кто у нас уже долго играет.

— Дополнительный отдых, видимо, получили те, кто ездил в сборную: Алип, Педро, Сергеев. Когда их ждать? Сколько они получили дополнительных дней?

— Нуралы чуть позже вернется, первого числа присоединится к команде. Педро и Ваня Сергеев — 29 июня. Нино завтра присоединится, у него небольшие накладки с отменой рейса. Все остальные — здесь, – сказал главный тренер « ».

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