Мостовой о переходе Горшкова в «Зенит»: «В футболе все решают деньги и связи. Есть пример Глушенкова – в Петербурге он будет выигрывать и получать в 5 раз больше»

Александр Мостовой рассказал, почему Юрий Горшков перешел в «Зенит».

25-летний защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга сроком на 4 года. Горшковым также интересовался «Спартак».

«В том, что он выбрал «Зенит», а не «Спартак», нет ничего гениального. В футболе все решают деньги и связи. «Спартак» предложил одно, а «Зенит» другое. Ну, парень и выбрал.

Мы же видели это на примере Глушенкова – он был в «Локомотиве» одним из лучших, но ушел в «Зенит». Правильно сделал, что ушел, там он будет выигрывать и получать в пять раз больше», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

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