Мостовой о переходе Горшкова в «Зенит»: «В футболе все решают деньги и связи. Есть пример Глушенкова – в Петербурге он будет выигрывать и получать в 5 раз больше»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Максим Глушенков Юрий Горшков деньги Футбол

Александр Мостовой рассказал, почему Юрий Горшков перешел в «Зенит».

25-летний защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга сроком на 4 года. Горшковым также интересовался «Спартак».

«В том, что он выбрал «Зенит», а не «Спартак», нет ничего гениального. В футболе все решают деньги и связи. «Спартак» предложил одно, а «Зенит» другое. Ну, парень и выбрал.

Мы же видели это на примере Глушенкова – он был в «Локомотиве» одним из лучших, но ушел в «Зенит». Правильно сделал, что ушел, там он будет выигрывать и получать в пять раз больше», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

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69 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Где больше платят - туда и идут, все эти сказки Горшкова про "мечтал с детства играть за Зенит", это чушь собачья, лапша на уши.
Да-да, он даже в детстве специально сфотографировался в зенитовской куртке, потому что все просчитал.
+43
-9
+34
Перестаньте звонить Мостовому
+34
-4
+30
Ответ КБ Сергей
Он выбрал что угодно, только не борьбу, ибо борьбы за трофеи в год 100-летия Зенита не будет, а в борьбе за место в составе, у него шансов нет.)))
Почему борьбы за трофеи не будет? Вы настолько слабые, что и не дернитесь?
+13
-4
+9
Ответ Великий Алонсо
Где больше платят - туда и идут, все эти сказки Горшкова про "мечтал с детства играть за Зенит", это чушь собачья, лапша на уши.
Ведь нельзя! Только за Спартак с детства можно!
Спартачи думают, что детство это исключительно 90-е, но сейчас 24 год и люди детьми видели победы ЦСКА и Зенита в КУЕФА,
+15
-8
+7
Ответ Поцелуй Оздоева
Да-да, он даже в детстве специально сфотографировался в зенитовской куртке, потому что все просчитал.
Тсссс, не говорите ему о том фото.
+16
-9
+7
Ответ Zenith forever
Почему борьбы за трофеи не будет? Вы настолько слабые, что и не дернитесь?
Им достаточно трёх туров для празднования чемпионства, дальше чемпионат не так интересен ;)
+7
-1
+6
Ну, насчёт пяти раз явно загнул
+11
-6
+5
А, ничего, что в Спартаке он уже был, ещё до Локо? Почему деньги и связи Зенита не зарешали тогда? Просто парень не захотел второй раз в цирк идти.
+12
-7
+5
Парень выбрал борьбу за трофеи а не цирк и шапито
+19
-15
+4
Ответ elentroia23@gmail.com
Перестаньте звонить Мостовому
У него связи в редакции
+2
0
+2
Ответ сергей петров
Парень выбрал борьбу за трофеи а не цирк и шапито
Он выбрал что угодно, только не борьбу, ибо борьбы за трофеи в год 100-летия Зенита не будет, а в борьбе за место в составе, у него шансов нет.)))
+16
-14
+2
Горшков как минимум болельщик Зенита.
+4
-2
+2
Ответ КБ Сергей
Он выбрал что угодно, только не борьбу, ибо борьбы за трофеи в год 100-летия Зенита не будет, а в борьбе за место в составе, у него шансов нет.)))
С вами точно не будет а вот с тем же динамо и Краснодаром вполне как в прошедшем чемпионате
+1
0
+1
Ответ Lyric
Ну так вы всех скоро переберите....
всех не получится... Лучано к нам не поедет
+1
0
+1
Ответ .ru
за с новым лысым спасибо... а насчёт физрука пока не факт привет, Киря...
Ну так вы всех скоро переберите....
+1
0
+1
Ответ Lyric
Жека, с новым лысым физруком вас...
за с новым лысым спасибо... а насчёт физрука пока не факт
привет, Киря...
+1
0
+1
Ответ .ru
выигрывать, да... играть, не факт
Жека, с новым лысым физруком вас...
+1
0
+1
Ответ elentroia23@gmail.com
Перестаньте звонить Мостовому
Может лучше у Мостового телефон отобрать Что бы он не звонил и ему не звонили
+1
0
+1
Ответ .ru
всех не получится... Лучано к нам не поедет
Стаса можно...
+1
0
+1
Ответ Lyric
Стаса можно...
мы не его уровень...
Стас это космос... Бавария или на худой конец сборная Казахстана
+1
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Ответ Рокко Сиффредди
В Спартачке он хотя бы на поле выходил. Его выбор. Потом побежит как круговой
а Круговой мало играл?
12 матчей из 20 по- осени, только надо учитывать, что он сидел под Сантосом, а Глушенкова конкуренты так себе - Мантуан и Мостовой
+1
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Ответ Onion
Подучи историю лучшего клуба в росфутболе)))
Ну назови мне российских игроков которых вытащил ваш лучший клуб из других и они заиграли - только не надо мне выпаривать об игроке из мини футбола.
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Ответ Victor Pavlovuch
Он будет сидеть на лавке и получать в 5 раз больше, а не играть ! Кто из игроков,которых Зенит вытащил из российских клубов заиграл? Только Данни, да Азмун! А российские игроки ни один не заиграл, посидели на лавке и футбольная карьера закончилась!
Кузяев
+1
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Ответ Victor Pavlovuch
Вы бы ещё вспомнили времена 50-60 годов! Разговор то идёт о нынешнем Зените, а не о том который был при союзе! Там игроков не переманивают заоблачными деньгами и брали не ради ослабления конкурентов, а брали действительно для усиления игры! Так что вы мне назовите игроков не из истинного Зенита - вот за последние 5-6 лет ! Вот тут то вам только Дьзюбу вспоминать !
Вертишься)
0
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Ответ .ru
мы не его уровень... Стас это космос... Бавария или на худой конец сборная Казахстана
Серёжу вам надо. За пару сезонов золото возьмет...
0
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Ответ Victor Pavlovuch
Ну назови мне российских игроков которых вытащил ваш лучший клуб из других и они заиграли - только не надо мне выпаривать об игроке из мини футбола.
Анюков, Березовский, Зырянов, Погребняк. Жирков, Караваев. Дзюба. Бирюков)
Продолжать?
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Ответ Onion
Анюков, Березовский, Зырянов, Погребняк. Жирков, Караваев. Дзюба. Бирюков) Продолжать?
Вы бы ещё вспомнили времена 50-60 годов! Разговор то идёт о нынешнем Зените, а не о том который был при союзе! Там игроков не переманивают заоблачными деньгами и брали не ради ослабления конкурентов, а брали действительно для усиления игры! Так что вы мне назовите игроков не из истинного Зенита - вот за последние 5-6 лет ! Вот тут то вам только Дьзюбу вспоминать !
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Ответ Проблемы Аршавина
А если вспоминать времена Данни, то Тимощук в Баварии, Аршавин в Арсенале, Кержаков в Севилье, Погребняк в Байере, Шкртел в Ливерпуле....
Ну это только вы можете гордиться Кержаковым в Севилье, Аршпвиным в Арсенале - сыграл сезон , а потом Венгер не знал как от него избавиться!
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Ответ Victor Pavlovuch
Ну это только вы можете гордиться Кержаковым в Севилье, Аршпвиным в Арсенале - сыграл сезон , а потом Венгер не знал как от него избавиться!
А вы чем можете гордиться? Месси в Барселоне?
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Ответ Сергей Жарковский
Ну всё правильно, деньги никто не отменял, а получать больше - кто от этого откажется? А главное, быть в составе чемпиона РПЛ!
— Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Три лимона и медаль...
+1
-1
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