Мостовой о трансферах «Зенита»: «Я пока не понимаю политику. Сначала 15 бразильцев, теперь скупают всех лучших россиян. Может, они что-то знают»

Александр Мостовой недоумевает по поводу трансферной политики «Зенита».

В июне клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходах вратаря Евгения Латышонка из «Балтики», вингера из «Локомотива», защитников из «Краснодара» и из «Крыльев Советов».

«Я пока не понимаю политику « » в это трансферное окно. Сначала 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим.

Они бы и так были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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