Мостовой о трансферах «Зенита»: «Я пока не понимаю политику. Сначала 15 бразильцев, теперь скупают всех лучших россиян. Может, они что-то знают»
Александр Мостовой недоумевает по поводу трансферной политики «Зенита».
В июне клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходах вратаря Евгения Латышонка из «Балтики», вингера Максима Глушенкова из «Локомотива», защитников Сергея Волкова из «Краснодара» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».
«Я пока не понимаю политику «Зенита» в это трансферное окно. Сначала 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим.
Они бы и так были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
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Он реально не догоняет или делает вид?!
Действительно, а ВДРУГ? Ну в порядке бреда, может они что-то знают?