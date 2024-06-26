Мостовой о трансферах «Зенита»: «Я пока не понимаю политику. Сначала 15 бразильцев, теперь скупают всех лучших россиян. Может, они что-то знают»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Евгений Латышонок Максим Глушенков Юрий Горшков Сергей Волков Футбол

Александр Мостовой недоумевает по поводу трансферной политики «Зенита».

В июне клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходах вратаря Евгения Латышонка из «Балтики», вингера Максима Глушенкова из «Локомотива», защитников Сергея Волкова из «Краснодара» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».

«Я пока не понимаю политику «Зенита» в это трансферное окно. Сначала 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим.

Они бы и так были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

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11 комментариев
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Когда интересуешься футболом как среднестатистический комментатор со спортсру, а спрашивают как с эксперта.
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Может просто кого-то продадут?
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Мда...
Он реально не догоняет или делает вид?!
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Алло, РБ Спорт? Записывайте
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Объясните футбольному эксперту, который уже овер300 лет в футболе, что абсолютно нормально пытаться усилиться отечественными футболистами, в условиях всё таки существующего лимита. Очевидно, что не хотят такой развязки нервной в год столетия. А россияне, ну по заявке я посмотрел, абсолютно точно нуждались в усилении. Латышонок конкурент Адамова, Кержаков продлился на сезон на всякий случай. Ушёл Круг- пришел Горшков. Позиция правого защитника нуждалась в усилении, там Марио, который в лазарете и Караваев, который периодически там же. Не знаю за Волкова, насколько он сильнее или слабее того же Адамова, по сути пришёл игрок взамен ушедшего игрока
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6 чемпионств подряд.
Действительно, а ВДРУГ? Ну в порядке бреда, может они что-то знают?
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Шут, лучше не думай . Это не про тебя. Давай про Абаскаля и деньги. Твоя тема.
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