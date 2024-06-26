Глушенков взял в «Зените» 67-й номер, Латышонок – 1-й, Горшков – 4-й, Волков – 82-й

Новички «Зенита» выбрали игровые номера.

Вратарь Евгений Латышонок, пришедший из «Балтики», взял 1-й номер.

Защитники Юрий Горшков (куплен у «Крыльев Советов») и (перешел из «Краснодара») выбрали 4-й и 82-й номера соответственно.

Полузащитник Максим Глушенков, перешедший из «Локомотива», будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга под номером 67.

«Евгений Латышонок будет выступать за «Зенит» под номером 1. В разное время игровую форму с таким номером носили Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин, Станислав Крицюк, Иван и Александр Васютин.

Юрий Горшков сделал выбор в пользу номера 4. Ранее под ним выступали Саркис Овсепян, Мартин Горак, Ивица Крижанац, Доменико Кришито,

Йордан Осорио и Данил Круговой.

Сергей Волков предпочел номер 82. Прежде футболку с таким номером надевал Микаэль Лумб.

Игровым номером Максима Глушенкова станет 67. Ранее под ним выступал Никита Андреев», – сказано в сообщении « ».

Изображение: t.me/fczenit/19327