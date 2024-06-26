Глушенков взял в «Зените» 67-й номер, Латышонок – 1-й, Горшков – 4-й, Волков – 82-й
Новички «Зенита» выбрали игровые номера.
Вратарь Евгений Латышонок, пришедший из «Балтики», взял 1-й номер.
Защитники Юрий Горшков (куплен у «Крыльев Советов») и Сергей Волков (перешел из «Краснодара») выбрали 4-й и 82-й номера соответственно.
Полузащитник Максим Глушенков, перешедший из «Локомотива», будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга под номером 67.
«Евгений Латышонок будет выступать за «Зенит» под номером 1. В разное время игровую форму с таким номером носили Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин, Станислав Крицюк, Иван и Александр Васютин.
Юрий Горшков сделал выбор в пользу номера 4. Ранее под ним выступали Саркис Овсепян, Мартин Горак, Ивица Крижанац, Доменико Кришито,
Йордан Осорио и Данил Круговой.
Сергей Волков предпочел номер 82. Прежде футболку с таким номером надевал Микаэль Лумб.
Игровым номером Максима Глушенкова станет 67. Ранее под ним выступал Никита Андреев», – сказано в сообщении «Зенита».
Изображение: t.me/fczenit/19327
Объясняю просто его выбор)
Березовский - его игру не помню, честно.
Бородин - не проявил себя
Чонтофальски - толковый вратарь, но не выиграл конкуренцию у Славы
Лодыгин - сначала блеснул, а потом...
Крицюк - не заиграл
Иван (бразилец) - оказался проездом
Васютин - ходят легенды, что...
Имею подозрение, что в Зените как-то не очень хорошо быть "первым" номером🤔
Я ни на чём не настаиваю, но...