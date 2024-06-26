Глушенков взял в «Зените» 67-й номер, Латышонок – 1-й, Горшков – 4-й, Волков – 82-й

Теги Зенит премьер-лига Россия игровая форма Евгений Латышонок Максим Глушенков Юрий Горшков Сергей Волков Футбол

Новички «Зенита» выбрали игровые номера.

Вратарь Евгений Латышонок, пришедший из «Балтики», взял 1-й номер.

Защитники Юрий Горшков (куплен у «Крыльев Советов») и Сергей Волков (перешел из «Краснодара») выбрали 4-й и 82-й номера соответственно.

Полузащитник Максим Глушенков, перешедший из «Локомотива», будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга под номером 67.

«Евгений Латышонок будет выступать за «Зенит» под номером 1. В разное время игровую форму с таким номером носили Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин, Станислав Крицюк, Иван и Александр Васютин.

Юрий Горшков сделал выбор в пользу номера 4. Ранее под ним выступали Саркис Овсепян, Мартин Горак, Ивица Крижанац, Доменико Кришито,
Йордан Осорио и Данил Круговой.

Сергей Волков предпочел номер 82. Прежде футболку с таким номером надевал Микаэль Лумб.

Игровым номером Максима Глушенкова станет 67. Ранее под ним выступал Никита Андреев», – сказано в сообщении «Зенита».

Изображение: t.me/fczenit/19327

17 комментариев
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Номер Смоленской области)
+15
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+15
Ответ Сергей Жарковский
Молодец выбрал номер региона в котором родился и вырос!👏
Да, я в курсе
Объясняю просто его выбор)
+5
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+5
Ответ babyshambles
Номер Смоленской области)
Молодец выбрал номер региона в котором родился и вырос!👏
+4
0
+4
интересный выбор)
+3
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+3
Все четверо хорошие игроки с российским паспортом так что это крепкое усиление .
+2
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+2
даже Тима в своё время брал 44 потому что 4 был Крижанац..а Анюков был 22 долго потому что 2 был Радим..
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Про ивана написали... Аж жалко стало когда вспомнил.. Почему биста не оставили в питере
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Какая разница какой номер, если сидишь на банке?!
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Пришлось гуглить "Йордан Осорио" вообще не помню этого парня
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на лавочке
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Как бы сейчас не прозвучало странно, но давайте вспомним именно "первых" номеров Зенита? Ну, +/- в современный период.
Березовский - его игру не помню, честно.
Бородин - не проявил себя
Чонтофальски - толковый вратарь, но не выиграл конкуренцию у Славы
Лодыгин - сначала блеснул, а потом...
Крицюк - не заиграл
Иван (бразилец) - оказался проездом
Васютин - ходят легенды, что...

Имею подозрение, что в Зените как-то не очень хорошо быть "первым" номером🤔

Я ни на чём не настаиваю, но...
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Ответ Сергей Пахомов
Как бы сейчас не прозвучало странно, но давайте вспомним именно "первых" номеров Зенита? Ну, +/- в современный период. Березовский - его игру не помню, честно. Бородин - не проявил себя Чонтофальски - толковый вратарь, но не выиграл конкуренцию у Славы Лодыгин - сначала блеснул, а потом... Крицюк - не заиграл Иван (бразилец) - оказался проездом Васютин - ходят легенды, что... Имею подозрение, что в Зените как-то не очень хорошо быть "первым" номером🤔 Я ни на чём не настаиваю, но...
Здесь дело не в номере, все это время в штабе Бирюков , вот поэтому и нет первого стабильного номера. Мне кажется надо там искать причину а не в цифре на спине
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