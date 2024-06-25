Хвича о Грузии на Евро: «Заслуживали большего, но таков футбол. Думаем о победе над Португалией и о выходе в плей-офф. Все возможно, даже если шансы – 1%»

Хвича Кварацхелия поделился мнением о результатах Грузии на Евро-2024.

В первых двух матчах на турнире команда уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией – 1:1.

«Думаю, неправильно говорить о прошлых матчах. Нужно думать только о Португалии. На Евро-2024 мы заслуживали большего, но таков футбол.

Матч с Португалией – наш приоритет. Это будет сложная игра, мы очень мотивированы. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем все.

Многие не верили, что мы выйдем на Евро-2024, но мы тут. Сейчас мы думаем о победе, о том, чтобы выйти в плей-офф. Все возможно, даже если шансы составляют 1%», – сказал игрок «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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