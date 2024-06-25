Хвича о Грузии на Евро: «Заслуживали большего, но таков футбол. Думаем о победе над Португалией и о выходе в плей-офф. Все возможно, даже если шансы – 1%»

Теги Сборная Португалии по футболу серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия поделился мнением о результатах Грузии на Евро-2024.

В первых двух матчах на турнире команда уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией – 1:1.

«Думаю, неправильно говорить о прошлых матчах. Нужно думать только о Португалии. На Евро-2024 мы заслуживали большего, но таков футбол.

Матч с Португалией – наш приоритет. Это будет сложная игра, мы очень мотивированы. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем все.

Многие не верили, что мы выйдем на Евро-2024, но мы тут. Сейчас мы думаем о победе, о том, чтобы выйти в плей-офф. Все возможно, даже если шансы составляют 1%», – сказал игрок «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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31 комментарий
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Ему нужно последнему интервью раздавать, мешок с картошкой в двух матчах, даже лукаку лучше смотрелся, хотя бы старался
+29
-2
+27
Ответ Carasa
Ему нужно последнему интервью раздавать, мешок с картошкой в двух матчах, даже лукаку лучше смотрелся, хотя бы старался
Лукаку забил три гола хотя бы, да, есть нюанс, но всё же
+24
0
+24
Ответ Алексей Ненахов
Грузия очень неплохо выглядела на Евро, тем более учитывая сколько они не играли на этом турнире
Они никогда не играли на этом турнире.
+14
-1
+13
Ответ локо чемпик
Лукаку забил три гола хотя бы, да, есть нюанс, но всё же
Лукаку не повезло эпохой. 10 лет назад все 3 гола засчитали бы
+11
0
+11
Удачи! Очень боевитая команда и стиль есть.
+11
-4
+7
Это за что вы большего заслужили, одно очко уже за счастье должно быть
+12
-8
+4
У Хвичи, наверное, всё ещё не прошёл психологический шок от воспоминаний голода и холода на пустой базе в Баковке, куда ему Кверквелия раз в неделю привозит дошираки. После злосчастного интервью один провальный матч за другим. Пожелаем бородатой звездочке поскорее забыть этот ужас и снова стать нормальным.
+6
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Ответ Aleksey Yashin
Возможно надо самому играть лучше, и чтоб перед евро агент с отцом интервью не раздавали направо и налево?
О том как он жил в подвалах Черкизово, а Семин с охраной и автоматами не давали ему свободы?
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Ответ kupezz
Они никогда не играли на этом турнире.
Тем более
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Было бы как раньше (16 команд), вообще бы не попали!
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Дайте перед вылетом, в аэропорту, Хвиче , два мешка картошки, он заслужил.
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Ну , было бы смешно, кабы они думали : сейчас выйдем, про##ем игру, и по домам, и на отдых.
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Да в конце с Чехией надо было забивать хотя вы на победу не наиграли
+1
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+1
Если 🇵🇹 Португалия не забьёт этим пастухам трёшку, то это не ЧЕ-2024.
+2
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"Думаем о победе над Португалией и о выходе в плей-офф. ", тем самым наша задача на Евро выполнена
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Мечтать о победе над Португалией не вредно.. но- Где Португалия, а где Грузия 😃
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Ответ Serhio 00
Тут как получится. Дело случая. Хвичидзе может и покер оформить если его день будет. Не зря же Кварадоной называют
Не смеши)
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Ответ Serhio 00
Тут как получится. Дело случая. Хвичидзе может и покер оформить если его день будет. Не зря же Кварадоной называют
Он скорее : «Шашлыкодона».
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Ответ Тюменец
Удачи! Очень боевитая команда и стиль есть.
какой стиль:)все в обороне и дай бог убежим в контратаку))))))
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Поскорей бы уже полуфиналы. Слишком много мусора завезли, а не сборных. Я бы лучше бы Шведов поглядел, чем Грузию или на Грецию.
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Получили именно то, что заслужили.
Всё честно.
Или на турнире планировалось доминировать за счёт таланта вратаря?
Вот и ставьте его в нападение тогда. Может хоть он лучше сыграет в атаке, чем потерявшийся Хвича.
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Возможно надо самому играть лучше, и чтоб перед евро агент с отцом интервью не раздавали направо и налево?
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обхвичиться!
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