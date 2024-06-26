Хвича забил Португалии на 2-й минуте. У Кварацхелии первый гол на Евро-2024

Хвича Кварацхелия открыл счет в игре с Португалией.

На 2-й минуте матча заключительного тура группового этапа Евро-2024 вингер сборной Грузии поучаствовал в контратаке, возникшей после неудачной передачи защитника Антониу Силвы, и реализовал выход к воротам соперника.

Это первый гол вингера, представляющего «Наполи», на чемпионате Европы, а также первое результативное действие. Его статистику можно изучить здесь.

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