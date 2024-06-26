Хвича забил Португалии на 2-й минуте. У Кварацхелии первый гол на Евро-2024

Теги Сборная Португалии по футболу серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия открыл счет в игре с Португалией.

На 2-й минуте матча заключительного тура группового этапа Евро-2024 вингер сборной Грузии поучаствовал в контратаке, возникшей после неудачной передачи защитника Антониу Силвы, и реализовал выход к воротам соперника.

Это первый гол вингера, представляющего «Наполи», на чемпионате Европы, а также первое результативное действие. Его статистику можно изучить здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как же классно наблюдать за такими сборными, а не унылой Англией и Францией
+88
-3
+85
даже португалия,которой ничего не нужно играет в разы бодрее чем бельгийский сброд,тянувший время пол игры
+47
-2
+45
Ответ Денис Ширинов
Криша хватают за футболку, держат, сваливают в чужой штрафной и… Криш получает жк, просто 🤦‍♂️
Все против Криша🫤. Ему и повода не дай, чтобы нырнуть, а тут схватили за футболку на 1 секунду, а это такая возможность забить пенку самой ГРУЗИИ. Понятно недовольствие нашего великого Криша
+59
-17
+42
Завидую грузинским болельщикам
+42
-2
+40
Надеюсь, что быстрый гол раскроет игру и не придётся наблюдать очередные безголевые занудства.
+30
0
+30
Хвича: 1 гол на Евро
Мбаппе: 1 гол на Евро
+22
-1
+21
Вот так должен выглядеть футбол
+18
-2
+16
Как хвича сегодня играет, красота. Лучший на поле. И кстати опять спасибо грузинам, наконец футбол а не унылое г.
+16
-1
+15
Португезы симулируют как продажные девчонки
+15
-4
+11
Микаутадзе очень неплохо себя проявил на этом Евро, 3 результативных действия за 3 игры, а вдруг ещё дальше пройдут? На клубном уровне явно на повышение пойдет
+9
-1
+8
Грузины против португальцев пока лучше смотрятся, чем многие, кто считается лучше грузин.
+7
-1
+6
Ответ Berlin Alexanderplatz
Хвича: 1 гол на Евро Мбаппе: 1 гол на Евро
Месси: 0 голов на Евро
+6
-1
+5
Весело пока. Даже очень весело. У португальцев на поле сборище клопов-импотентов и никакой Рональдо. Едиственный, кто чего-то стоит - Феликс. Будет прикольно, если грузины выиграют))
+5
0
+5
Ответ Wale
С кем? С Зимбабве?
Зимбабве -это зимний призыв женщин на Украине.
+13
-8
+5
Ответ Денис Ширинов
Криша хватают за футболку, держат, сваливают в чужой штрафной и… Криш получает жк, просто 🤦‍♂️
Вухахааххах🤣🤣🤣🤣🤣
Кринж и фруктовые как всегда просят пенальти, а с игры это дерево ни на что не способна 🤣
+8
-4
+4
Красавчик
+4
0
+4
Серьезно? Португалия что за симулянты? Всей командой клоунаду устроили, не стидно?
+6
-2
+4
Грузины красавцы! Роналду что-то перевозбудился 😀. Так истерить
+4
0
+4
Мерзкие португалы как обычно симулируют, судья красавчик
+5
-2
+3
Ответ sokur66@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Клюнул тебя?
+4
-1
+3
Грузины красавцы! Выкладываются на 110%, но даже этого может не хватить для победы.
Португалы - симулянты и правокаторы
+3
0
+3
Ответ Berlin Alexanderplatz
Хвича: 1 гол на Евро Мбаппе: 1 гол на Евро
Павлюченко: 4 гола на Евро
+3
0
+3
Ответ Wale
Украина лучше всех
Вы таблицу группы вверх ногами смотрите, переверните.
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Хвича сильнее Рональду
Потом ведь плакать будешь
+5
-3
+2
Ответ Wale
Каламбур - низшая форма юмора
Каламбур - столица Малайзии(с).
В.Кличко.
+2
0
+2
Ответ fussballer
Комментарий удален пользователем
Спартак в Пердив
+6
-4
+2
Ответ Константин Мееров
Португезы симулируют как продажные девчонки
Хорошо,что судья с решительностью и наказывает за это. Брали бы пример остальные коллеги по цеху, а лучше на ВАР пресекали этот рак футбола.
+2
0
+2
Криша хватают за футболку, держат, сваливают в чужой штрафной и… Криш получает жк, просто 🤦‍♂️
+36
-34
+2
Шикарная атака ! Очень рад за сборную Грузии!
+1
0
+1
Ответ Wale
Вперёд Грузия 🇬🇪 и Украина 🇺🇦
"Украина" - только вперёд, домой.
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий