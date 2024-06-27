Кварацхелия признан лучшим игроком матча Грузия – Португалия. Вингер забил на 2-й минуте

Теги Сборная Португалии по футболу серия А Италия рейтинги Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Объявлен лучший игрок матча Грузия – Португалия.

По итогам заключительной игры группового этапа Евро-2024 награду получил Хвича Кварацхелия. Грузинский вингер открыл счет на 2-й минуте в результате контратаки.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Грузии.

Изображение: uefa.com

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19 комментариев
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Грузины красавцы!
Прям открытие турнира однозначно. Первый раз вышли на Евро, и сразу в 1/8 💪🏻💪🏻
+34
-2
+32
Ответ Mykytka
Грузины красавцы! Прям открытие турнира однозначно. Первый раз вышли на Евро, и сразу в 1/8 💪🏻💪🏻
Вообще супер выступление! Во всех 3х играх могли рассчитывать на победу и очки, по праву выходят в ТОП 16! И кто теперь скажет, что ЕВРО с отбором через Лигу Наций неинтересен?
+19
-1
+18
Победный закатил. Молодцом.
+12
-1
+11
Мамардашвили и Микаутадзе тоже могли претендовать
+8
-1
+7
Заслужил. После всей этой критики, при чём вполне заслуженной, сегодня прям тащил.
+8
-1
+7
Вся сборная молодцы. Боролись и не очковали
+8
-2
+6
Хвича цеплялся, вдохновлял. Молодец большой. Не побоюсь, Сёмин приложил руку. Сейчас в Батуми отдыхаем, везде праздник!
+6
-1
+5
А где Рональду? 🤔
+5
-4
+1
Всё-таки видно, что играл в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
+3
-2
+1
заслуженно абсолютно
+2
-1
+1
В этом матче показал игру мирового уровня!
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0
+1
Ответ Капибарбер
А где Рональду? 🤔
Говорят, што тянет перед зеркалом майку.
+3
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Кипер ещё выручал конечно. И центральные просто монстры
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Молодец , Хвича . Заслужил . Его гол дал мотивацию всей команде.
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Как я уже писал, нынешний Хвича сильнее нынешнего Роналду. Групповой этап это доказал.
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Ответ Фан Рубина
Всё-таки видно, что играл в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
А мог и в фнл поиграть!
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