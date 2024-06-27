Кварацхелия признан лучшим игроком матча Грузия – Португалия. Вингер забил на 2-й минуте
Объявлен лучший игрок матча Грузия – Португалия.
По итогам заключительной игры группового этапа Евро-2024 награду получил Хвича Кварацхелия. Грузинский вингер открыл счет на 2-й минуте в результате контратаки.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Грузии.
Изображение: uefa.com
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Прям открытие турнира однозначно. Первый раз вышли на Евро, и сразу в 1/8 💪🏻💪🏻