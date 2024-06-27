Кварацхелия признан лучшим игроком матча Грузия – Португалия. Вингер забил на 2-й минуте

Объявлен лучший игрок матча Грузия – Португалия.

По итогам заключительной игры группового этапа Евро-2024 награду получил . Грузинский вингер открыл счет на 2-й минуте в результате контратаки.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу .

Изображение: uefa.com

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