Победа Грузии над Португалией – самая непредсказуемая в истории Евро, исходя из рейтинга ФИФА. Грузины 74-е в списке, португальцы – 6-е

Теги Вилли Саньоль Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Грузия обыграла соперника, значительно опережающего ее в рейтинге ФИФА.

Команда Вилли Саньола нанесла Португалии поражение со счетом 2:0 в заключительном туре группового этапа.

StatMuse утверждает, что это самая непредсказуемая победа в истории чемпионата Европы, если исходить из рейтинга. Грузия занимает в списке 74-е место на данный момент, Португалия – 6-е, и никогда прежде команда, отстающая настолько сильно, не обыгрывала фаворита.

Следует отметить, что команда с Пиренейского полуострова перед этой игрой уже гарантировала себе первую строчку в группе F.

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7 комментариев
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Дружище,ты не ответил в новости ниже,почему Феликс то не забил? Он же в нападении играл. Тоже Криштиану виноват?
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Вот тебе и сенсация 😍
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Комментарий удален модератором
Грузия: Вы думали, мы этот колхоз не обыграем?
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Ответ Капибарбер
Феликс сам по себе бездарь, без Сильвы и Фернандеша Португалия ничего не может
А. Ок. То есть Роналду должен сам отдавать себе передачи,успевая их принять,и забивать? Ну в целом,мог бы и в зашите отработать,чтобы не было косяков,как у Силвы,логика у тебя-топ🤡🤡🤡
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Ответ Demon_khv
учитывая, что Португалия играла на половину вторым составом, при этом уже выйдя из группы- не такая уж и сенсация. сенсация только на бумаге, а так- нет
по игре Португалия точно не собиралась сливать матч,Мамардашвили неплохо тащил,точно поднял себе рейтинг сегодня.Грузия сыграла более чем достойно
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