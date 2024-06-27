Победа Грузии над Португалией – самая непредсказуемая в истории Евро, исходя из рейтинга ФИФА. Грузины 74-е в списке, португальцы – 6-е

Грузия обыграла соперника, значительно опережающего ее в рейтинге ФИФА.

Команда Вилли Саньола нанесла поражение со счетом 2:0 в заключительном туре группового этапа.

StatMuse утверждает, что это самая непредсказуемая победа в истории чемпионата Европы, если исходить из рейтинга. Грузия занимает в списке 74-е место на данный момент, Португалия – 6-е, и никогда прежде команда, отстающая настолько сильно, не обыгрывала фаворита.

Следует отметить, что команда с Пиренейского полуострова перед этой игрой уже гарантировала себе первую строчку в группе F.

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