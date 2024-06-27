Мамардашвили предотвратил 3,6 гола на Евро-2024 – рекорд на групповом этапе в XXI веке. Вратарь Грузии повторил рекорд Колинько по сэйвам – 21

Теги Александр Колинько Сборная Португалии по футболу Валенсия Ла Лига Сборная Грузии по футболу Евро-2024 рекорды Георгий Мамардашвили Футбол

Георгий Мамардашвили повторил рекорд по числу сэйвов на групповой стадии Евро.

Сборная Грузии обыграла команду Португалии (2:0) в 2-м туре Евро-2024 и вышла в 1/8 финала. 

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили в 3 турах предотвратил 3,6 гола – это рекорд для групповой стадии чемпионатов Европы в XXI веке. 

Суммарно за 3 матча на Евро-2024 голкипер «Валенсии» совершил 21 сэйв и повторил рекорд латвийца Александра Колинько, поставленный им в трех играх групповой стадии Евро в 2004 году. 

Рекорд Евро по числу сэйвов в одном матче по-прежнему принадлежит Колинько – он сделал 12 спасений в игре против Нидерландов в 2004 году.

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12 комментариев
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Лучший вратарь на Евро
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Просто лучший! Желаю успехов в дальнейшей карьере!
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Зверь
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Желаю повторить в матче с испанцами. Крутой мужик, как он вытащил в начале второго тайма дальней рукой - я аж взвизгнул
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Ответ adriano_070
Комментарий удален пользователем
Очоа клубную карьеру не построил, проваливался много. Мамардашвили, думаю, скоро окажется в топ-клубе
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Лучший вратарский перфоманс в истории группового этапа
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Пора в топ клуб!👍👍👍
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Комментарий удален пользователем
Колинько легенда рфпл))
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Лим уже облизывается, готовясь слить очередного топ-игрока Валенсии за кучу денег.
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Ответ belikovda.90
Лучший вратарь на Евро
Доннарума
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Ответ Kerghoodoo
Желаю повторить в матче с испанцами. Крутой мужик, как он вытащил в начале второго тайма дальней рукой - я аж взвизгнул
Не только вы .
Он и Донарума надежные , классные.
Интересно , где продолжит играть .
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