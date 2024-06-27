Мамардашвили предотвратил 3,6 гола на Евро-2024 – рекорд на групповом этапе в XXI веке. Вратарь Грузии повторил рекорд Колинько по сэйвам – 21

Георгий Мамардашвили повторил рекорд по числу сэйвов на групповой стадии Евро.

обыграла команду (2:0) в 2-м туре Евро-2024 и вышла в 1/8 финала.

Грузинский вратарь в 3 турах предотвратил 3,6 гола – это рекорд для групповой стадии чемпионатов Европы в XXI веке.

Суммарно за 3 матча на Евро-2024 голкипер «Валенсии» совершил 21 сэйв и повторил рекорд латвийца , поставленный им в трех играх групповой стадии Евро в 2004 году.

Рекорд Евро по числу сэйвов в одном матче по-прежнему принадлежит Колинько – он сделал 12 спасений в игре против Нидерландов в 2004 году.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?