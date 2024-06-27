Мартинес о 0:2 с Грузией: «Португалии не хватило ясности с последним пасом и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Они заслужили победу»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес прокомментировал поражение в матче с Грузией (0:2).

«Это поражение. Мы начали матч с низкой интенсивностью, пропустили быстрый гол – именно это было нужно сборной Грузии.

Нам не хватило четкости в последнем пасе и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше укрепило веру Грузии. Они заслужили победу», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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9 комментариев
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Мамардашвили лучший вратарь этого евро!
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+7
Ответ OldRedWhite
И в Ла Лиге на мой скромный взгляд тоже !
Бред. Вы не смотрите Лалигу значит. Он конечно молодец и сегодня лучший и на евро тоже, но в чемпионате Испании в прошлом сезоне косясил часто и особенно в игре ногами. Тот же матч с Барселоной он провалил и подвел команду
+5
-1
+4
Т. е это полузащитники виноваты, что не выкатывали Рональду на пустые, я правильно понял? 🤔
+6
-5
+1
Ответ Кирилл Иванов
Мамардашвили лучший вратарь этого евро!
И в Ла Лиге на мой скромный взгляд тоже !
+3
-2
+1
Ответ Кирилл Иванов
Мамардашвили лучший вратарь этого евро!
На этом евро одназначно!
+1
0
+1
Еще Португалии не хватает тренера
+1
-1
0
Ответ Капибарбер
Т. е это полузащитники виноваты, что не выкатывали Рональду на пустые, я правильно понял? 🤔
Эксперт,подскажи,а почему Феликс то не забил? Тоже Роналду виноват?
+3
-3
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Ответ niru
Эксперт,подскажи,а почему Феликс то не забил? Тоже Роналду виноват?
И Рамуш за пол часа
+2
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Ответ Дядя ТУРА
Бред. Вы не смотрите Лалигу значит. Он конечно молодец и сегодня лучший и на евро тоже, но в чемпионате Испании в прошлом сезоне косясил часто и особенно в игре ногами. Тот же матч с Барселоной он провалил и подвел команду
А какой вратарь не косячил и сколько очков он принес команде ?
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