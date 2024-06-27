Мартинес о 0:2 с Грузией: «Португалии не хватило ясности с последним пасом и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Они заслужили победу»

Роберто Мартинес прокомментировал поражение в матче с Грузией (0:2).

«Это поражение. Мы начали матч с низкой интенсивностью, пропустили быстрый гол – именно это было нужно сборной Грузии.

Нам не хватило четкости в последнем пасе и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше укрепило веру . Они заслужили победу», – сказал главный тренер сборной .

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