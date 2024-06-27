Португалия впервые проиграла в официальном матче при Мартинесе. До этого уступили Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Португалии впервые проиграла в официальной игре при Роберто Мартинесе.

Испанский специалист возглавляет португальскую команду с января 2023 года. Сегодня Португалия проиграла сборной (0:2) в 3-м туре Евро-2024.

Таким образом, португальская сборная впервые потерпела поражение в официальном матче (без учета товарищеских игр) под руководством . 27 марта Португалия проиграла в товарищеском матче Словении (0:2).

До этого в официальных матчах сборная Португалии уступила команде Марокко (0:1) в 1/4 финала ЧМ-2022. Тогда португальскую команду возглавлял Фернанду Сантуш.

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