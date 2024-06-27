Португалия впервые проиграла в официальном матче при Мартинесе. До этого уступили Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Роберто Мартинес Футбол

Сборная Португалии впервые проиграла в официальной игре при Роберто Мартинесе.

Испанский специалист возглавляет португальскую команду с января 2023 года. Сегодня Португалия проиграла сборной Грузии (0:2) в 3-м туре Евро-2024. 

Таким образом, португальская сборная впервые потерпела поражение в официальном матче (без учета товарищеских игр) под руководством Роберто Мартинеса. 27 марта Португалия проиграла в товарищеском матче Словении (0:2).

До этого в официальных матчах сборная Португалии уступила команде Марокко (0:1) в 1/4 финала ЧМ-2022. Тогда португальскую команду возглавлял Фернанду Сантуш. 

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9 комментариев
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Мартинес и СаутГЕЙт типичные физруки с топ игроками
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Ответ маринованный огурчик
Гвардиола от Лиона и Монако вылетал с топ-игроками
При этом Гвардиола в те же сезоны брал все внутренние трофеи в Англии. А что брали Мартинес и Саутгейт?
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Ответ маринованный огурчик
Гвардиола от Лиона и Монако вылетал с топ-игроками
Гвардиола всегда играет в атакующий футбол, а Мартинес и Саутгейт имея обойму лучших игроков мира играют в тупые навесы
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Два короля середняков нашли друг друга, начались суровые будни)
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Матчи с Лихтенштейном, Люксембургом, нынешней Исландией это лишь на бумаге "официальные". Не знаю кого эти результаты в отборе могли восхищать без конкуренции. С Хорватами в товарняке тоже так себе играли, но спортивной составляющей в этой игре куда больше чем в матче с Лихтенштейном. Мартинес это тренер без характера и в 1/4 домой поедет. Допустим ты решил, что Роналду подходит для старта (каждый сам пусть решает нужен или не нужен). Для чего он на поле с Грузией? У вас игра через 4 дня. Все лидеры отдыхают, Бруну того же нет на поле, но у тренера яиц не хватает игроку в 39 лет сказать, что ему нужен отдых перед ключевой игрой
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Элитный мошенник
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Ответ Konstantin Frolov
При этом Гвардиола в те же сезоны брал все внутренние трофеи в Англии. А что брали Мартинес и Саутгейт?
как раз в эти сезоны он ничего не выиграл, проиграл чемпионат Челси и Ливерпулю
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Ответ Блуждающий странник
Гвардиола всегда играет в атакующий футбол, а Мартинес и Саутгейт имея обойму лучших игроков мира играют в тупые навесы
перепас вдоль и поперек - такое себе зрелище
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