У Португалии первое поражение с 1/4 финала ЧМ-2022. Было 11 побед подряд с общим счетом 41:4
Сборная Португалии проиграла впервые с декабря 2022 года.
Сегодня португальцы уступили сборной Словении в товарищеском матче со счетом 0:2. Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.
До этого Португалия одержала 11 побед подряд.
Последний раз команда проигрывала 10 декабря 2022 года – тогда португальцы уступили сборной Марокко в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
С Кришом: Португалия-Словения 0-2😆
Выводы?
Сейчас проверил, 2 удара нанесли, но на 70ой смотрел статистику, было 0. Позор
Дайте прекрасному поколению шанс на трофей!!!
Получается без Бруно Фернандеша и Бернарду Сильва он ни кто.
Решает всегда вся команда. Когда Бруно с Силвой проиграют - не забудь написать,, то они ни**ена не решают и без ****(любые фамилии) ничего не могут 😉
Пойдете на все лишь бы отбелить Роналду.