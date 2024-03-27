У Португалии первое поражение с 1/4 финала ЧМ-2022. Было 11 побед подряд с общим счетом 41:4

Сборная Португалии проиграла впервые с декабря 2022 года.

Сегодня португальцы уступили сборной Словении в товарищеском матче со счетом 0:2. провел на поле все 90 минут.

До этого одержала 11 побед подряд.

Последний раз команда проигрывала 10 декабря 2022 года – тогда португальцы уступили сборной в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.