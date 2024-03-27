У Португалии первое поражение с 1/4 финала ЧМ-2022. Было 11 побед подряд с общим счетом 41:4

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Роберто Мартинес товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Португалии проиграла впервые с декабря 2022 года.

Сегодня португальцы уступили сборной Словении в товарищеском матче со счетом 0:2. Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.

До этого Португалия одержала 11 побед подряд.

Последний раз команда проигрывала 10 декабря 2022 года – тогда португальцы уступили сборной Марокко в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

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50 комментариев
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Роналду был выдающимся игроком, спору нет. Но на данный момент - это баласт....
+35
-14
+21
Без Криша: Португалия-Швеция 5-2
С Кришом: Португалия-Словения 0-2😆

Выводы?
+26
-11
+15
Как же жаль молодое талантливое поколение португальцев, которое на ЧЕ падёт жертвой амбиций одного пешехода, который никак не свалит и не уступит дорогу молодым 🥴
+24
-12
+12
Лучше до Евро проиграть, конечно, но с такой игрой ловить нечего. Хоть и не было нескольких основных игроков, Словению обязаны выигрывать, а они вроде даже удара в створ не нанесли.

Сейчас проверил, 2 удара нанесли, но на 70ой смотрел статистику, было 0. Позор
+12
-4
+8
Ответ Дзмітрый Фарботка
Ему самому не противно?
Ему - нет. Человек с абсолютно отсутствующим критическим мышлением.
+7
-1
+6
Тяжело будет Португалии каждый матч на евро играть в меньшинстве
+16
-10
+6
Ответ Leon Petov
Аль-Наср - Майами 6:0 🗣️не считается! товарняк но здесь нам объяснят, что это другое
Конечно другое.. Это официальный матч.. Учи матчасть.. Хе..
+8
-3
+5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Оно уже и на ЧМ отлетело, а могло в топ-4 забираться. Ну ничего, сейчас лысый эксперт по убийству топовых поколений завершит начатое клубничным семейством😎
Так чего же они марокканцам первый тайм проиграли с молодым и талантливым поколением?
+10
-7
+3
Весь матч вдесятером играли, повезло, что не влетели 0-5
+8
-5
+3
Без Бруно Фернандеша и Бернарду Сильва этот Рюналду просто дно полный.
+5
-3
+2
Ответ Roman
Если Роналду не будет основным на Евро, то шансы пройти у них далеко есть. Очень крепкая сборная по именам
Если Мартинес его на лавку посадит, то сразу же получит от сестер:)) Совершенно неадекватная семейка, Португалия разнесла Швейцарию, а они устроили скандал и стали мутить интриги, им плевать на результаты сборной, важна толькл мусорная статка криштика:))
+14
-12
+2
Ответ rigobersong
Ща напишут, что у Словении один из лучших вратарей в мире:))
Отбил две пенки в недавней серии и нанёс психологическую травму нагеленному клубничному усику. Как против такого монстра выходить? А файерами штрафную, как в СА, никто не задымил(((
+9
-7
+2
Ответ No Name
Как же жаль молодое талантливое поколение португальцев, которое на ЧЕ падёт жертвой амбиций одного пешехода, который никак не свалит и не уступит дорогу молодым 🥴
Оно уже и на ЧМ отлетело, а могло в топ-4 забираться. Ну ничего, сейчас лысый эксперт по убийству топовых поколений завершит начатое клубничным семейством😎
+8
-7
+1
Ответ rigobersong
Если Мартинес его на лавку посадит, то сразу же получит от сестер:)) Совершенно неадекватная семейка, Португалия разнесла Швейцарию, а они устроили скандал и стали мутить интриги, им плевать на результаты сборной, важна толькл мусорная статка криштика:))
Да там дело не в сестрах. В Федерации футбола Португалии явно есть сильное прокриштиановское лобби. Если Мартинес попробует посадить его посадить на лавку, его уволят.
+1
0
+1
Не берите гелевого фрукта на Евро!!!!
Дайте прекрасному поколению шанс на трофей!!!
+3
-2
+1
Ему самому не противно?
+7
-6
+1
Если Роналду не будет основным на Евро, то шансы пройти у них далеко есть. Очень крепкая сборная по именам
+7
-6
+1
Ответ Artuom Batishev
Выводы: не играли (всеголишь) Диаш, Фернандеш, Силва, Леау... А так да, состав тот же 😆 Всё же видят, что играл запас, почти на всех позициях. Но нужно накинуть 😋
А Рюналду не решает разве??? или всё-таки это миф???
Получается без Бруно Фернандеша и Бернарду Сильва он ни кто.
+2
-2
0
Ответ Artuom Batishev
Выводы: не играли (всеголишь) Диаш, Фернандеш, Силва, Леау... А так да, состав тот же 😆 Всё же видят, что играл запас, почти на всех позициях. Но нужно накинуть 😋
Согласен, там и на острие какого-то пенсионера из жалости поставили. Резерв во всех линиях, не более того🤷‍♂️
+2
-2
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Согласен, там и на острие какого-то пенсионера из жалости поставили. Резерв во всех линиях, не более того🤷‍♂️
Учитывая его возраст - вполне себе дубль. Логично.
0
0
0
Ответ revo
Без Криша: Португалия-Швеция 5-2 С Кришом: Португалия-Словения 0-2😆 Выводы?
Ща напишут, что у Словении один из лучших вратарей в мире:))
+9
-9
0
Ответ Artuom Batishev
Выводы: не играли (всеголишь) Диаш, Фернандеш, Силва, Леау... А так да, состав тот же 😆 Всё же видят, что играл запас, почти на всех позициях. Но нужно накинуть 😋
Об этом и речь. Сам-то Кришти ничего не может.
0
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0
Ответ Greatest Of All Time
А Рюналду не решает разве??? или всё-таки это миф??? Получается без Бруно Фернандеша и Бернарду Сильва он ни кто.
))
Решает всегда вся команда. Когда Бруно с Силвой проиграют - не забудь написать,, то они ни**ена не решают и без ****(любые фамилии) ничего не могут 😉
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Ответ Vinnipukh Vinni
Об этом и речь. Сам-то Кришти ничего не может.
Никто в одиночку не выигрывает матчи. В одиночку можно выиграть конкретный эпизод(ы).
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Ответ Большая Злая Жеступаха
Удивительно, что Мартинес решил перекроить прекрасно себя показавшую против Шведов линию атаки...
Удивительно, что ты не в курсе, что там пол команды на отдыхе. Играли запасными.
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Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Сравнить главных претендентов на бумаге со сборной из второй десятки это конечно сильно!
Пойдете на все лишь бы отбелить Роналду.
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Ответ Денис Медведев
Роналду был выдающимся игроком, спору нет. Но на данный момент - это баласт....
выдающимся бомбардиром, разница большая
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Там пол команды на отдыхе, играли резервисты.
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Все, что нужно знать о чемпионате СА и его голах там!
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Скукожилась клубничка на словенском холоде, негоже такие неаппетитные перепады температур устраивать после песочной теплицы😡
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